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Все про:Сумы (610) Сарган (354) ЛГБТ-сообщество (232)

 Заммэра г. Сумы Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство

Заместитель городского главы Сум Максим Галицкий сравнил участников марша равенства в поддержку прав ЛГБТ с узниками нацистского концлагеря. Прокуратура открыла производство по статье о разжигании вражды.

Скандальное сравнение Галицкий позволил себе на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фотографию узников нацистского концлагеря с подписью "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.наз. прайды будут выглядеть именно так".

Позднее пост исчез с его страницы.

Заммэра г. Сумы Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство 01

Также на Цензор.НЕТ: "Наша традиция - это свобода!": в Киеве состоялся Марш равенства. ФОТОрепортаж

Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что против Галицкого открыли производство.

"Сведения в ЕРДР внесены 23 июня 2019 по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ ЧП в Сумской области", - написала Сарган.

Заммэра г. Сумы Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Мне говорили "пи#ор" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну, - боец "Донбасса" Пилипенко на "КиевПрайде"

Источник: https://censor.net.ua/n3133769
 
 
 Топ комментарии
 
"разжигание национальной, расовой или религиозной вражды" - я чомусь недобачаю там ні національного. ні расового, тим більше релігіозного підгрунтя...
Морально-етичне - так, бачу. А що, за це також стаття є?
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Полное имя и фамилия : Заммэра Сум-Галицкий...)
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зачем цветастофлажковые ходят на марши? никто не поменял о них мнение после того как они прошлись.
кому было на них плевать-тем на них и дальше плевать.
кто их ненавидит- ненавидит и дальше.
кто их поддерживал-тот поддерживает и дальше.
не изменилось НИ-ЧЕ-ГО !
вопрос- зачем эта тупая возня?
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Полное имя и фамилия : Заммэра Сум-Галицкий...)
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зачем цветастофлажковые ходят на марши? никто не поменял о них мнение после того как они прошлись.
кому было на них плевать-тем на них и дальше плевать.
кто их ненавидит- ненавидит и дальше.
кто их поддерживал-тот поддерживает и дальше.
не изменилось НИ-ЧЕ-ГО !
вопрос- зачем эта тупая возня?
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була вказівка зверху - провести, бо грошей не дамо...
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їм просто хочеться потусуватись
себе показати.
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Ну тіпа того. Може хтось новенький закадриться...
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как бы там не было, они пропагандируют **********, типа это круто .. на это всё смотрят дети с не окрепшими мозгами .. ну и всё от сюда исходящее ...
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МОТОРТОЙ БАЯХ Саме через марші вони добилися рівних прав в США і Європі.
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Не иначе : видал какие жёсткие шутки выдаёт...
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геи могут хотеть маршировать,а заммера Сум может хотеть их отправить подальше,все правильно
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о да как Сруль Сруленок Навозный живуй в Сраюле ну и имечка.. и какая вражда он высказал свою точку зрения... и что У НАС ТОЛЬКО ЕРЕЯМ ВСЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ ГАЛИМАТЬЮ-- ЖРАВШИ ШАУРМУ.. евреи вы рано радуетесь... что типа ВАШ ПРЕЗИК в Украине рулит...
для вас же сие очень плохо заокнчится...ВАШ Презик сбежит когда наворотит делишек ему уже пора бежать и причем вчера еще... вы будете отвечать за одного - но ВСЕ... так что не радуйтесь
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це називається інфантилізм. Росія котре вже століття все ще шукає власну ідентифікацію, як підліток, який все ніяк не подорослішає то кидається, то в алкоглоізм, то в комунізм, то в свободу сексу, то в його заперечення, то починає стукати по сусідам. І так по колу.
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))) не чтит традиции дидов. нужно не запрещать, а вводить стрижки одобреные властью и по половому признаку, как в старые времена, - бокс, полубокс, канадка,..... а она к хипповщине какой то призывает. продалась западу!
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"разжигание национальной, расовой или религиозной вражды" - я чомусь недобачаю там ні національного. ні расового, тим більше релігіозного підгрунтя...
Морально-етичне - так, бачу. А що, за це також стаття є?
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Не, там типа, "в связи с их убеждениями".
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"или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями."
Если и небыло бы такой статьи, в стране, в которой миллионами убивали людей по разным признакам такое заявление тебя устраивает?
Тогда бери билет и дуй в Рашку, там душевнобольных людейпропогандирующих массовые убийства считают героями.
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Бред. Бредятина. Самая настоящая. Страничка в фейсбуке не официальное заявление. Так можно полстраны судить- сплошь и рядом как не пнх так гомосятина... Должны же быть пределы и рамки...
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Тоесть если вонючий ******** будет постить крымнаш и призывать убивать украинцев это не преступление?
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То есть если... И понеслась. Только "если" не факт.
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Гугл говорит что на фото геи в 3-ем Рейхе...
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На паРашу всех заднеприводных, там им и место среди педофила путена, мужеложца гундяева, ********** жириновского, грызлова и володина, а также остальных петухов.
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Такие как ты "правду сказал" привели голодомору и бабьему яру. Концлагери это ж норма. Тьюринг, помог разгадать шифр немецеой энигмы во второй мировой. Англичане не догадались упаровать его в концлагерь к большому сожалению немцев, хоть и иза таких интеллектуальных вырожденцев как ты он долго не прожил. Ты же помог дяде получить политические очки для нацжон и прочих девиантов. Это порочный круг, ты бесишся иза своей никчемности в жизни, но выйти из нее не сможешь - вместо того чтобы развиваться ты строчишь комменты, раскалывающие страну по 60 коп.
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Петух штопаный, ******** Ежов, который был активистом и основателем ЛГБТ в СССР уничтожил огромное количество людей.
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Сумы... страшное, депрессивное захолустье... Зам.мера...
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по ходу ЛГБТ сообщество и их покровители реально начинают наглеть....
Может хреново закончится...
Совсем не тем эффектом, на который рассчитывают извращенцы...
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Скажите, а почему на митинге не было педофилов и зоофилов по крайней мере со своими флагами? Они ведь тоже люди и имеют права и хотят равенства?
Кстати насчет равенства, почему пи***ры шагают по центральным улицам а натуралов мусора вяжут? Ето и есть равенство?
И во сколько миллионов долларов обойдется налогоплательщикам етот парад п****сов, перекрытые улицы, и тысячи мусоров, которым видимо нечего делать преступников ловить они заднепроходных водят по городу? Лучше бы оружие для фронта закупили или дороги залатали. Ато пид***сы поломают ноги на ямах и Европа вас еще засудит на миллиарды. Европе же похрен на десятки тысяч убиных людей росийскими войсками, главное в жопу поглубже долбиться.
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потому что вот "27 мая в эфире «Харьковских Известий» вышел телевизионный сюжет«Регламентный комитет Верховной Рады затягивает расследование причастности Арсена Авакова к гей - скандалу». Просьбу народных депутатов от Харькова создать комиссию, которая должна была выяснить наконец-то всю правду - отклонили без аргументов.
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Я натурал, у меня хороший достаток, я воспитан защищать слабых, мне настолько наплевать на мнение биомассы (иначе у меня и небыло бы достатка - бегать за геями а не работать), я могу себе позволить выйти на парад ради фана. Теперь в моей стране, какойто штопаный госпідар - вонючий паразит на моих налогах, предлагает меня и по совместительству 5% украинцев отправить в концлагерь. Мне жаль что єтот пдр живет не в Киеве, иначе я бы уже ехал к нему в гости.
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Был бы я нетрадиционной ориентации - всё равно был бы в 2 раза большим мужиком чем убогое чмо самоутверждающееся на том что не требует вложений и тяжелой работы над собой - рассе, ориентации, национальности.
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А так, чтобы ВНИМАТЕЛЬНЕЕ прочитать?
"я могу себе позволить выйти на парад ради фана"(с)
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Свобода.. Она или для всех, или ее нет. Что вам до ориентации других людей? Между прочим, один мой знакомый (очень сомнительной ориентации, очень) в жизни исключительно порядочный человек. А пара натуралов - такие пид..ры, шо ппц!
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-Доктор, у моего знакомого что то с конца гной капает.
- Ну давайте снимайте трусы, показывайте своего знакомого
А что *твой знакомый* бегает голый по городу или стучит в доме в каждую дверь и кричит что он гомик и ето должны все признать нормальным?
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https://www.facebook.com/104637639610681/videos/430904924421636/............Грузини співають українську народну пісню «путін-*****». Відео Заммэра Сум Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство - Цензор.НЕТ 2095
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нужно возобновлять концлагеря и крематории...как в старые добрые времена
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Надеюсь, дело доведут до суда и приговора.
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тогда голосуй на выборах за Свободу, а не за ваЗЕлин.
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Ну если вы это понимаете как призыв, то это ваши проблемы))
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Кстати запрет пить пиво на улице является антиконституционным, кроме шуток
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Не переймайся пане, рано чи пізно ми цього досягнемо!

Свободу в'язням сумління! Геть політичні переслідування! Даєш свободу слова!
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Отсталый забитый зам.мера, застрявший в совке. Не учится, не развивается - вот и результат.
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найгірший гомосєк - латентний гомосєк ... а там як раз такий випадок !
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Как на меня, то это участники прайда разжигают ненависть к настоящим геям, ведь среди прайдовцев геев не было, а были только любители легких денег от ЕС
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Кто там говорил, что геи выступают за равенство? Парад признают за личное оскорбление миллионы консервативных граждан Украины - дело не то что не открыли, тысячи полицейских защищают этот парад. Чиновник выложил картинку с осуждением парада - открыли уголовное дело. Да, равенство - такое равенство...
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ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениямиИсточник: https://censor.net.ua/n3133769

То есть, если человек убежденный противник ЛГБТ и проведение парада оскорбляет его чувства и достоинство - вменяема ли организаторам парада эта статья?
Заммера Красавчик. Надеюсь, ситуация вокруг этого дела покажет многим, о каком "равенстве" говорят ЛГБТ на парадах
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Разжигание ненависти? Сейчас каждая вторая статья в украинских СМИ разжигание ненависти. Что в этом плохого.
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- я ваш новый директор - ольга натальевна.
- как?
- ольга натальевна.
- это отчество?
- это матчество.
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С такими заммэра нкто Украину в ЕС не возьмет.
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ну , от і Макс прийшов до успіху Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження - Цензор.НЕТ 9438 - справу , звичайно , спустять на гальмах , а от Лисенко схоже матиме шанс позбутися чергового заступника ! Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження - Цензор.НЕТ 7740
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В таких концлагерях уничтожили миллионы людей, сотни тысяч украинцев, потому что украинцев тоже считали "неправильными". Теперь убогие отрыжки напоминающие людей поддерживают в комментах концлагеря и сраного раразита который решил попиарится раз не тем что он сделал для общества, а на том какой он натурал что аж нацист и фашист, и что они правильно делали.
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Ну и где там разжигание вражды, а геев нужно просто изолировать чтоб эта зараза не расползалась.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаммэра г. Сумы Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство
 
 
 
 
 
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