 Заммэра г. Сумы Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство

Скандальное сравнение Галицкий позволил себе на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Он опубликовал фотографию узников нацистского концлагеря с подписью "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.наз. прайды будут выглядеть именно так".
Позднее пост исчез с его страницы.
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Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что против Галицкого открыли производство.
"Сведения в ЕРДР внесены 23 июня 2019 по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ ЧП в Сумской области", - написала Сарган.
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кому было на них плевать-тем на них и дальше плевать.
кто их ненавидит- ненавидит и дальше.
кто их поддерживал-тот поддерживает и дальше.
не изменилось НИ-ЧЕ-ГО !
вопрос- зачем эта тупая возня?
себе показати.
для вас же сие очень плохо заокнчится...ВАШ Презик сбежит когда наворотит делишек ему уже пора бежать и причем вчера еще... вы будете отвечать за одного - но ВСЕ... так что не радуйтесь
Морально-етичне - так, бачу. А що, за це також стаття є?
Если и небыло бы такой статьи, в стране, в которой миллионами убивали людей по разным признакам такое заявление тебя устраивает?
Тогда бери билет и дуй в Рашку, там душевнобольных людейпропогандирующих массовые убийства считают героями.
🤣🤣🤣
Может хреново закончится...
Совсем не тем эффектом, на который рассчитывают извращенцы...
Кстати насчет равенства, почему пи***ры шагают по центральным улицам а натуралов мусора вяжут? Ето и есть равенство?
И во сколько миллионов долларов обойдется налогоплательщикам етот парад п****сов, перекрытые улицы, и тысячи мусоров, которым видимо нечего делать преступников ловить они заднепроходных водят по городу? Лучше бы оружие для фронта закупили или дороги залатали. Ато пид***сы поломают ноги на ямах и Европа вас еще засудит на миллиарды. Европе же похрен на десятки тысяч убиных людей росийскими войсками, главное в жопу поглубже долбиться.
"я могу себе позволить выйти на парад ради фана"(с)
- Ну давайте снимайте трусы, показывайте своего знакомого
А что *твой знакомый* бегает голый по городу или стучит в доме в каждую дверь и кричит что он гомик и ето должны все признать нормальным?
Свободу в'язням сумління! Геть політичні переслідування! Даєш свободу слова!
То есть, если человек убежденный противник ЛГБТ и проведение парада оскорбляет его чувства и достоинство - вменяема ли организаторам парада эта статья?
Заммера Красавчик. Надеюсь, ситуация вокруг этого дела покажет многим, о каком "равенстве" говорят ЛГБТ на парадах
- как?
- ольга натальевна.
- это отчество?
- это матчество.