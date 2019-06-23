 Реваншисты атакуют, а вопрос Крыма исчезает с повестки дня, - Порошенко. ФОТО+ВИДЕО

Об этом заявил лидер политсилы Петр Порошенко во время общения с крымскими переселенцами, передает Цензор.НЕТ.

"По всем направлениям - армия, язык, вера - идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш - это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция - мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии", - подчеркнул Порошенко.

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Он поблагодарил местных жителей за гостеприимство, патриотизм и веру в общую победу. Крымский квартал в пригороде Киева создали волонтеры-патриоты из Крыма. Сейчас это дом для десятков активистов, ветеранов и всех, кто собственными руками укрепляет Украину и борется за возвращение украинского Крыма.





