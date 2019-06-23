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 Политика Украины, Общество
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 Реваншисты атакуют, а вопрос Крыма исчезает с повестки дня, - Порошенко. ФОТО+ВИДЕО

Освобождение Крыма от российской оккупации предусматривает программа только "Европейской Солидарности", а реваншисты из команды Януковича тем временем атакуют все европейские реформы.

Об этом заявил лидер политсилы Петр Порошенко во время общения с крымскими переселенцами, передает Цензор.НЕТ.

"По всем направлениям - армия, язык, вера - идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш - это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция - мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии", - подчеркнул Порошенко.

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Он поблагодарил местных жителей за гостеприимство, патриотизм и веру в общую победу. Крымский квартал в пригороде Киева создали волонтеры-патриоты из Крыма. Сейчас это дом для десятков активистов, ветеранов и всех, кто собственными руками укрепляет Украину и борется за возвращение украинского Крыма.

Реваншисты атакуют, а вопрос Крыма исчезает с повестки дня, - Порошенко 01
Реваншисты атакуют, а вопрос Крыма исчезает с повестки дня, - Порошенко 02
Реваншисты атакуют, а вопрос Крыма исчезает с повестки дня, - Порошенко 03

Реваншисты атакуют, а вопрос Крыма исчезает с повестки дня, - Порошенко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3133768
 
   
 Топ комментарии
 
Он нас пять лет дурил агрессией Раши, а оказалось - там гражданская война с повстанцами!
Бабы - бренд Украины!
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Петя - заткнись..Реванш стався з твоїм обранням в 2014 році.. Жодного голосу за ПЄС 21-го липня.. Петя - таке ж зло для України як і бойко-медведчук-рабіновіч та вілкул-гєпа-труха..
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Сдал Крым ,Донбасс, 5 лет войны наживаясь на горе людей и этот негодяй еще тявкает
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Система рівнянь...Україна - Ющенко = Янукович...Україна - Порошенко = Зеленський
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Караоке на майданеРеваншисты атакуют, а вопрос Крыма исчезает с повестки дня, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2922
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кто то помогите старому человеку уже уйти на пенсию
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Судячи з панічного вештання петі і марини по дворах пересічних виборців - петя добре розуміє свій нікчемний рейтинг , та добре розуміє динаміку падіння свого рейтингу за чотири тижні до виборів.. Не вдасться петі прошмигнути своєю сракою до омріяної недоторканості, навіть - прикриваючись інвалідним візком вельмишановної Яни Зінкевич..
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ух ты,как зеленую плесень плющит от Пороха)))
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Никто не задавался вопросом - почему в Украине судили заочно только Януковича?
Почему по Партии регионов, по убийцам майдановцев процессов нет?
Это неизбежно бросало бы тень на многолетнего соратника, основателя этой самой партии. Порошенко и никто иной увел рыгов от уголовной ответственности и даже деньги их спас, ликвидировав статью о незаконном обогащении.
Ржунимагу, "бандиты Януковича" - пустите унтер офицерскую вдову в депутатское кресло...
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з якої це методички - "по Партии регионов, по убийцам майдановцев процессов нет" - ? Ви, ольгінські, зовсім ********* на власній брехні?
До речі, чому ще невелика частина відкритих для слідства справ "по Майдану" досі не передана до суду - питання до Горбатюка. Якого самі постраждалі не дають зняти з посади. Ну, їх справа...
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я так понимаю, что порох освободил Крым, а Зеля его опять сдал?
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Порох стал президентом через 2,5 месяца, после того как АРК приняли в рашку. карта АТО на тот момент выглядела так https://www.imbf.org/info/images/map-ato-20-05-2014.jpg
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крым не приняли в рашу,а оккупировали,не путайся в терминах любитель русского мира
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Не не правильно
Пианина не було
Штаны никто не знимав
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Тут ради справедливости нужно заметить, что Петр Алексеевич сам виноват в сложившейся ситуации. Его маниакальная страсть управлять буквально всем не позволила провести глубокую судебную реформу, создать эффективный оборонно-промышленный комплекс способный уже сейчас снабдить армию новыми и эффективными образцами вооружений, да и с ВСУ не все гладко, требуется ее дальнейшая реорганизация. Но основное на сегодня это судьи. А тут один Вовк чего стоит.
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ликвидируют судебную систему.\\\\\\\

Ну да - садили портновых пачками и вот опять пришли злые и наложили Петке в штаны.

\\\\\При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. Источник: https://censor.net.ua/n3133768\\\\

Это как менты бы убийц и бандитов загоняли в квартиры и караулили чтобы те не выходили на улицу. А награбленным - пусть пользуются.

Хоть заклинания читали когда приносили в жертву ишака и хавали его? Странно что без попов. Ах да, у крымчаков другая секта. Бабах, или кто там их пахан то? Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1679
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Все по плану.
Оружие в кладовке.
Хай все выявляются!
Словаки платили по 500 марок за уничтодежие.
Мы их грохнем за бесплатно!
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кацапскую падаль и ватников нужно выжигать!
и так и будет!
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А вот у меня вопрос, скажем так, ну, что бы не обидно вам было, к фанатам и сторонникам фигляра без диплома клоуна зато с офшором на Кипре и тремя компаниями в РФ, чем занимался ваш любимец блазень Зе, начиная с 1 января 2014 года и где он был с 15 ноября по 31 декабря 2013 года. Я не прошу вас привести сравнительную таблицу за этот период Зе, за которого вы рвёте на своей груди тельняшки, а за одно и свои анусы, и Петруччо, которого вы, не жалея своего орального отверстия, поливаете помоями из корыта в которое вам подливают коломойские с регианалами, кремлядями и ахметовыми, всякими садовыми с гриценками и прочем ворьём кое окопалось уже более 20 лет на Грушевского и Конче Заспе. Просто перечислите в своём ответе на поставленный вопрос по пунктам 1, 2, 3,4 ..... Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8730
P.S. Бла бла бла типа мародёр и панамский, в стиле росспропаГОНДОНса не принимается за ответ.
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Петя свою пиалу сьел, а марынка даже не прикоснулась, вилочка аккуратно присталена. Петя через силу, а она не смогла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеваншисты атакуют, а вопрос Крыма исчезает с повестки дня, - Порошенко. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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