 Реваншисты атакуют, а вопрос Крыма исчезает с повестки дня, - Порошенко. ФОТО+ВИДЕО

Об этом заявил лидер политсилы Петр Порошенко во время общения с крымскими переселенцами, передает Цензор.НЕТ.
"По всем направлениям - армия, язык, вера - идет наступление. Ликвидируют децентрализацию, ликвидируют судебную систему. Ключевой реванш - это когда все бандиты Януковича сейчас приехали. При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. И наша твердая и принципиальная позиция - мы будем защищать наши достижения, мы будем защищать наше государство. Не случайно вопрос Крыма находится в программе только нашей партии", - подчеркнул Порошенко.
Он поблагодарил местных жителей за гостеприимство, патриотизм и веру в общую победу. Крымский квартал в пригороде Киева создали волонтеры-патриоты из Крыма. Сейчас это дом для десятков активистов, ветеранов и всех, кто собственными руками укрепляет Украину и борется за возвращение украинского Крыма.
Почему по Партии регионов, по убийцам майдановцев процессов нет?
Это неизбежно бросало бы тень на многолетнего соратника, основателя этой самой партии. Порошенко и никто иной увел рыгов от уголовной ответственности и даже деньги их спас, ликвидировав статью о незаконном обогащении.
Ржунимагу, "бандиты Януковича" - пустите унтер офицерскую вдову в депутатское кресло...
До речі, чому ще невелика частина відкритих для слідства справ "по Майдану" досі не передана до суду - питання до Горбатюка. Якого самі постраждалі не дають зняти з посади. Ну, їх справа...
Пианина не було
Штаны никто не знимав
Ну да - садили портновых пачками и вот опять пришли злые и наложили Петке в штаны.
\\\\\При мне они носа боялись показать, сейчас они чувствуют себя хозяевами. Источник: https://censor.net.ua/n3133768\\\\
Это как менты бы убийц и бандитов загоняли в квартиры и караулили чтобы те не выходили на улицу. А награбленным - пусть пользуются.
Хоть заклинания читали когда приносили в жертву ишака и хавали его? Странно что без попов. Ах да, у крымчаков другая секта. Бабах, или кто там их пахан то?
Оружие в кладовке.
Хай все выявляются!
Словаки платили по 500 марок за уничтодежие.
Мы их грохнем за бесплатно!
и так и будет!
P.S. Бла бла бла типа мародёр и панамский, в стиле росспропаГОНДОНса не принимается за ответ.