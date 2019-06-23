 В СИЗО, в котором содержат Бекирова, началась эпидемия кори, - Денисова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне только что стало известно, что в Симферопольском СИЗО, где содержится Эдем Бекиров, эпидемия кори. Об этом сообщил адвокат крымского татарина. Всех больных из СИЗО помещают в медсанчасть, где находится Эдем", - написала Денисова.
По словам Уполномоченного по правам человека, из-за отсутствия иммунитета к вирусу кори и общего плохого состояния здоровья дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно для Бекирова.
"Адвокаты убедились в том, что Бекирова вывозили на краткосрочное обследование, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который 12 июня обязал немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа для придания ему квалифицированной медицинской помощи", - написала Денисова.
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Омбудсмен обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой. Она проинформировала ее об эпидемии кори в СИЗО Симферополя и потребовала госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа.
Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.
11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.
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Кстати,люди говорят,что на Севере Крыма (Яни Капу район) вовсю реконструируют канал-чистят,ремонтируют,красят-мажут.
Готовятся принимать воду
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Дронова пора выпускать, если чекисты этим пробовали добиться панических настроений как и минированиями по украине им все равно это не удалось, прецедент создан и этого достаточно. А зайчиха пусть еще пыхтит, ее Святая Песта страдает от недотраха, и через пару лет может начать выплачивать компенсации семьям пострадавших.