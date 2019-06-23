EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  211  11
Материалы по теме:
Все про:Денисова (445) Крым (21562) крымские татары (2097) Москалькова (149) корь (205) Бекиров (48)

 В СИЗО, в котором содержат Бекирова, началась эпидемия кори, - Денисова

Больных корью отправляют в медсанчасть СИЗО, в которой находится Эдем Бекиров. У Бекирова нет иммунитета, он рискует заразиться, что критично при его состоянии здоровья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне только что стало известно, что в Симферопольском СИЗО, где содержится Эдем Бекиров, эпидемия кори. Об этом сообщил адвокат крымского татарина. Всех больных из СИЗО помещают в медсанчасть, где находится Эдем", - написала Денисова.

По словам Уполномоченного по правам человека, из-за отсутствия иммунитета к вирусу кори и общего плохого состояния здоровья дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно для Бекирова.

"Адвокаты убедились в том, что Бекирова вывозили на краткосрочное обследование, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который 12 июня обязал немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа для придания ему квалифицированной медицинской помощи", - написала Денисова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Следователь ФСБ оккупантов отказывается выпустить политзаключенного Бекирова, несмотря на решение ЕСПЧ

Омбудсмен обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой. Она проинформировала ее об эпидемии кори в СИЗО Симферополя и потребовала госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

Также на Цензор.НЕТ: "Признаешь вину - сразу домашний арест", - адвокат рассказал, какие условия предлагает российский следователь тяжелобольному Бекирову

Источник: https://censor.net.ua/n3133766
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В СИЗО, в котором содержат Бекирова, началась эпидемия кори, - Денисова - Цензор.НЕТ 6244RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt 3 ч.3 часа назад
Кстати,люди говорят,что на Севере Крыма (Яни Капу район) вовсю реконструируют канал-чистят,ремонтируют,красят-мажут.
Готовятся принимать воду
Говорят-вот-вот и как пойдет!
Бородатая израильская бабушка наверняка хочет дорого и себе в карман торговать водичкой фото-архив

В СИЗО, в котором содержат Бекирова, началась эпидемия кори, - Денисова - Цензор.НЕТ 3601
 показать весь комментарий
 
много чего говорят,например что порошенко брата заказал,его бизнес прикарманил,а где факты что воду готовятся дать?только вбросы порохоботов
 показать весь комментарий
 
robot vertier - ваш пост полон противоречий, идиотизмов, демагогии и передергивания фактами...

Как вам это удалось?
У кого вы учились риторики..?
Кто этот великий учитель?... В СИЗО, в котором содержат Бекирова, началась эпидемия кори, - Денисова - Цензор.НЕТ 6400
 показать весь комментарий
 
противоречия только у тебя в голове,если ты говоришь что в крым собираются дать воду,докажи это фактами,если у тебя нет фактов,ты сделал заказной вброс
 показать весь комментарий
 
Готуються до прийняття Вовиних аналізів.
 показать весь комментарий
 
а кто еще?Петя противстоял россии ,охранял склады,боролся с медведчуком,ему некогда было корью заниматься
 показать весь комментарий
 
Тарасенку от 10 до 15, никакие не пожизненные. Терпила еще под действием гипноза не вполне реагирует на реальность, но уже раздупляется по-немногу. А вот кого нужно точно расстрелять, так это журнашлюх и их хозяев-суперворов, которые на обеливающих прачечных суперворов(под названием олигархи) каналах кормят народ всякими "выйти замуж"(и впаривают "слугу" между этим соусом, чтобы под его "чутким началом" распродать земли и предприятия ленивым суперворам) чтобы, бабским чувствам навазать выходить замуж за одного и того же лучшего, а всем другим нихрена не давать.Вот они с бабами и виновны что из таких тихарей как тихонов делают моральных уродов, которым бабы не дают и им инстинкт размножения сносит башку.
Кроме этого в одесской истории множество неувязок, и если это так, то видна очень высокая работа спецслужбиской мафии по продаже цветных запчастей по миллиону на один хребет. Видна работа по удалению и работа обратной связи возможно ватные чк вместе с экссбу взяли этот бизнес по козырек-хахлы по их мнению даже запчастями им принадлежат и курируется возможно через кащея, как и наркотрафик с афгана через закарпатье в ес. Жадные и избранные отрицательным выбором экссбушники при возможности не пройдут мимо таких денег, будьте уверены. Тем более после 14 года украина закрыла весь мировой спрос на бэушные запчасти. И просто так терять такой рынок супержадные к деньгам не могут себе позволить.Внушать всякие истории в сознание жертвы еще баловались при брежневе с , потом ярко задействовали кашпировского для успокоения масс в 89м.А сегодня это направление шагнуло далеко вперед. Следите за маркером до сегодня "он не знал почему это сделал" - это почему-то еще гипнотизеры не умеют решать, но и его по обратной связи такую задачу поставят и они освоят.Интересуйтесь вопросом каких высот достигли в этом направлении, чтобы не задавать дурных вопросов, так как все что в человеке можно поставить под контроль военные бюджеты не прижимаются, а вкладываются в млрддол.Спрос есть и он очень высок. Даже смотря на технологию олигархов "слуга народа" по возвращения в их украинскую кормушку с новыми-старыми сказками о продаже земли с рабами и их народными предприятиями.Когда они закрыли свои пасти ровно тогда, когда петя их прогнал из украины.Но зе их вернул в их воровской олигархический рай. И откуда столько зеботни шатается по инету, это что 25% или это хатаскрайники, те, которые как последнее лошье ведутся на картинку в зомбоящике, которую им покажут олигархи в зомбоящике - так почему они так лютуют за зе олигархов(суперворов)- потому что пост-10гривна.А зе косметикой балуется вместо реала.
Дронова пора выпускать, если чекисты этим пробовали добиться панических настроений как и минированиями по украине им все равно это не удалось, прецедент создан и этого достаточно. А зайчиха пусть еще пыхтит, ее Святая Песта страдает от недотраха, и через пару лет может начать выплачивать компенсации семьям пострадавших.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ СИЗО, в котором содержат Бекирова, началась эпидемия кори, - Денисова
 
 
 
 
 
 вверх