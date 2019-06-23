 "Наша традиция - это свобода!": в Киеве состоялся Марш равенства. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Марш равенства" начался около 10:00 от Дома учителя по ул. Владимирской. На акции присутствовали депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады в Украине Роман Ващук и заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
Остановилось шествие на Бульваре Шевченко, ближе к зданию Национальной оперы.
Участников мероприятия попросили снять символику и разойтись. В частности, покинуть территорию проведения мероприятия они могли через станцию метро "Театральная".
В самом начале один мужчина был задержан полицией при попытке срыва мероприятия.
Всего в марше по разным оценкам приняли участие от 3 до 6 тыс. человек.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой
Посол Канады в Украине Роман Ващук
Депутат Европарламента Ребекка Хармс
Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов
Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ
А если подобные зрелища вызывают болезненные чувства, вплоть до агрессии и жажды физического насилия, то тут одна дорога- к психологу! У нормального человека разукрашенный гомик вызывает возможно лишь иронию или лёгкую брезгливость. Но агрессии и желания линчевать не может возникать в принципе.
Вона ж ПРОТИ рівності.
- Джордж, що це за шум за вікном?
- Парад копрофілів, сер.
- Так? І чого ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти гівно у себе вдома?
- Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, аби гівно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, вони такими народилися і нічого не можуть з цим вдіяти. Крім того в природі повно прикладів копрофільства. Собаки, морські свинки, та ціла купа тварин сприймає це цілком нормально. Тому нічого дивного, що людину, як частину тваринного світу, це теж стосується.
- Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі разом з полуничним суфле подаватимуть гівно в стаканчиках ???
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право на своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
- Боже, та мене просто знудить на місці!
- Сер, як Ви можете ??? Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять.
- ???
- І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: «якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований». Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають нові смакові відкриття.
Думаете фантастика? В некоторых странах все к этому идет
Одиозная народная избранница РФ Елена Музилина предложила на рассмотрение своим коллегам закон, согласно которому жителям РФ запрещается делать стрижки или брить "там".
По мнению политика бритье этой части тела разрушает этнический нравственный код русского человека, передает OnPress.info.
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"Волосы- отличительная черта русской красавицы, можно встретить на каждой картине с нагой натурой, тогда как бритый лoбок - только в произведениях современного искусства, создаваемых безнравственными ужасными индивидами", - заявила Музилина.
P.S. Что Вы об этом думаете?
https://uainfo.org/blognews/1557568319-v-rf-hotyat-zapretit-delat-intimnye-strizhki.html
😁😁😁
В действительности их вычеркнули из раздела психических заболеваний и теперь они в специально созданном разделе сексуального здоровья. То есть они уже не психи, но все же больные люди.
Чтобы вступить в нато украине нужно уничтожить венгрию за 50 лет и заместить их население жопниками и залентниками.
1. Требовать проведения глбт-гей парадов для рекламы для венгерских детей и замещения ихней сексуальной прошивки выживания на имитированную жопниковскую. Уже сегодня они увели райдугу и культуризм от всеобщего под свои знамена общетолпового восприятия толкования. Тоесть все эти предметы уже начинают ассоциироваться с гамасятиной.Продолжать захватывать и другие сферы в сознании толпы венгрии. Чтобы гамасятина стала нормой в венгрии, а кто против должны объявлены как второй криминальный сорт.
2.Навязать венгрии высокие права женщинам, белых мужиков загнать под шконки по правам, чтобы стали запуганной шерстью и были заняты лизанием песты бабам, а не требовали у орбана величия по прошлих временах до первой мировой. Реклама гейства по хомбоящику и в школы, кто противится объявить врагом прогрессивности.
3.Геи постепенно должны проникать во все высшие руководящие должностя и зомбоящик венгрии. все основные и развлекательные программы в венгрии должны вести гамасеки для рекламы гамасятины для детей и запретить реагировать взрослых венгерских нациков.
Так как интересы у них уже другие, им выгодно для жопных дел будет завлекать больше жопников с других стран африки и азии. За некоторое время некому будет отстаивать нац интересы, так как они гамасякам нах не нужны и потому начнут сливать нац политику и вот тогда украине можно будет вступить в нато.Возможно эти процессы в венгрии идут давно, лет 10-20 осталось до нейтрализации венгрии, а потом венгрию уже некому будет защищать, как некому было защищать римскую империю от варваров.
В действительности их вычеркнули из раздела психических заболеваний и теперь они в специально созданном разделе сексуального здоровья. То есть они уже не психи, но все же больные люди.
"В реформировании могут участвовать, - и желать самих реформ, - лишь люди, обладающие интеллектом. Не разумом, не знанием, а именно - интеллектом. С интелектом катастрофа. Дикое невежество больше не является предосудительным. Напротив, оно культивируется, поощряется как черта индивидуальности, а система образования - ну, это ведь институция, там же люди, и все они хорошие. Как в любой другой институции.
"Ducunt Volentem Fata, Nolentem Trahunt". Фраза, впервые высказанная греческим философом-стоиком Клеанфом, впоследствии переведенная римским философом-стоиком Сенекой ... Вольный перевод: "Умных судьба ведет, а дураков - тащит". Хотя вот это последнее слово, Trahunt/трахунт, можно и не переводить, и так красиво и понятно. .......................... Творческая элита напоминает испуганных детей, запутавшихся в постмодернизме и соплях, а массы вполне комфортно деградируют морально и духовно. Ну зачем им учиться, если есть Гугл и Сири?
Деградация не означает уменьшение уровня знаний. Напротив, уровень знаний современного среднего человека выше, чем был у наших предков. Но знание вовсе не означает обязательное наличие интеллекта. Это не одно и то же. Интеллект - это основа целеполагания, планирования ресурсов и построение стратегии достижения цели. https://zn.ua/SOCIUM/duraki-i-reformy-321500_.html