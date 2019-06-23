 "Наша традиция - это свобода!": в Киеве состоялся Марш равенства. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Марш равенства" начался около 10:00 от Дома учителя по ул. Владимирской. На акции присутствовали депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады в Украине Роман Ващук и заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Остановилось шествие на Бульваре Шевченко, ближе к зданию Национальной оперы.



Участников мероприятия попросили снять символику и разойтись. В частности, покинуть территорию проведения мероприятия они могли через станцию метро "Театральная".

В самом начале один мужчина был задержан полицией при попытке срыва мероприятия.

Всего в марше по разным оценкам приняли участие от 3 до 6 тыс. человек.

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Начальник полиции Киева Андрей Крищенко

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой







































Посол Канады в Украине Роман Ващук



































Депутат Европарламента Ребекка Хармс





















































Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов











Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ

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