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Все про:Киев (17625) ЛГБТ-сообщество (232) Богачук Олег (857)

 "Наша традиция - это свобода!": в Киеве состоялся Марш равенства. ФОТОрепортаж

Марш равенства в Киеве завершился, его участники разошлись по домам безопасными путями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Марш равенства" начался около 10:00 от Дома учителя по ул. Владимирской. На акции присутствовали депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады в Украине Роман Ващук и заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Остановилось шествие на Бульваре Шевченко, ближе к зданию Национальной оперы.

Участников мероприятия попросили снять символику и разойтись. В частности, покинуть территорию проведения мероприятия они могли через станцию метро "Театральная".

В самом начале один мужчина был задержан полицией при попытке срыва мероприятия.

Всего в марше по разным оценкам приняли участие от 3 до 6 тыс. человек.

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Начальник полиции Киева Андрей Крищенко

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Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой

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Посол Канады в Украине Роман Ващук

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Депутат Европарламента Ребекка Хармс

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Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 67
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 68
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Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 73
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 74
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 75
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 76
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 77
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Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 79
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 80
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Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов

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Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 84
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 85
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 86
Наша традиция - это свобода!: в Киеве состоялся Марш равенства 87

Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ

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Источник: https://censor.net.ua/n3133761
 
   
 Топ комментарии
 
Показово, що переважна більшість учасників маршу педерастів має дегенеративну зовнішність, яку намагається всіляко приховати ідіотським гримом або зачіскою. Порадували пристаркуваті кегебісти з Канади.
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Влияние иностранных политиков или дипломатов на внутреннюю жизнь в Украине есть нарушение суверенитета, 1-й статьи конституции. Но дегенеративный мозг этим фактом задеть невозможно.
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Молодцы! Мне понравилось. Ярко и лозунги правильные.
А вообще, чтобы решить эту проблему достаточно ввести институт партнерства. Вне зависимости от пола человек человеку может быть партнером, как самый близкий. Потому что, представим, дети вас бросили и всю жизнь вас поддерживал только ваш друг (не обязательно гей, кстати). Делил с вами горе и радости, был для вас настоящей родней. И вы ему оставляете имущество. И что происходит? Правильно! Прибегают детки и суд, конечно, отдает всё им по праву первой линии родства. Разве это справделиво? Это так, просто пример, для тех, кто не понимает, в чем заключается неравенство и что хочет ЛГБТ. Это один из жизненных моментов, кстати.
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протест против прайда более однополый, чем сам прайд))))))))
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Больше всего дерьма здесь будут сейчас изливать сторонники "Европейской Солидарности". К гадалке не ходи.)) Курс Украины четко определён в сторону Европы. А Европа она такая! Так что вы уж определитесь умные вы или красивые.))
А если подобные зрелища вызывают болезненные чувства, вплоть до агрессии и жажды физического насилия, то тут одна дорога- к психологу! У нормального человека разукрашенный гомик вызывает возможно лишь иронию или лёгкую брезгливость. Но агрессии и желания линчевать не может возникать в принципе.
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А до чого у марші РІВНОСТІ дура з плакатом "за радикальний фемінізм"?
Вона ж ПРОТИ рівності.
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Цікаво, а хто і коли їм забороняв чпокатись в дупу і вилизувати одне одному піхви? Начебто це не заборонено. І чи потрібен "марш боротьби за рівность", коли рівність і так є по факту? Немає у нас ані заборони на професію, ані утисків геїв та лесбі по гендерному принципу (аби вони лише самі розібрались, хто вони такі є). Нічого немає такого, щоб вимагало "боротьби за рівність". Мало того, в істрії українців за століття їх існування як народу немає жодного прикладу і жодної згадки про утиски людей так званої "нетрадиційної орієнтації"!! ЖОДНОЇ!!! Тож подібні марші більше здаються спробою ВВЕСТИ нерівність, отримати якісь преференції порівняно з гетеросексуальними громадянами. І тому це МАРШ ПРОПАГАНДИ НЕРІВНОСТІ, намагання нав'язати більшості громадян з традиційною орієнтацією свої погляди і свій стиль життя, а ось це вже соціяльний злочин, бо рівність є наріжним каменем суспільної моралі і менталітету українців.
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Молдцы ребят и девченки! За свою свободу нужно бороться перед мракобесными предрассудками. Победа будет на вашей стороне. Мы европейцы!
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И как ты представляешь эту победу? У тебя что, победобесие?
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когда такие как ты не будут за ними гоняться по улицам, как дурные собаки за велосипедистами.
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Згадав це:

- Джордж, що це за шум за вікном?
- Парад копрофілів, сер.
- Так? І чого ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти гівно у себе вдома?
- Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, аби гівно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, вони такими народилися і нічого не можуть з цим вдіяти. Крім того в природі повно прикладів копрофільства. Собаки, морські свинки, та ціла купа тварин сприймає це цілком нормально. Тому нічого дивного, що людину, як частину тваринного світу, це теж стосується.
- Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі разом з полуничним суфле подаватимуть гівно в стаканчиках ???
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право на своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
- Боже, та мене просто знудить на місці!
- Сер, як Ви можете ??? Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять.
- ???
- І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: «якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований». Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають нові смакові відкриття.
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За ними по улицам гоняются только такие же, как они сами. Если бы не эти пропагандонские шествия, то никто бы их не обсуждал и не осуждал.
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А для чого вони виходять на вулицю, чого вони хочуть? Хто їм заважає "трусити сажу" вдома? Для чого весь цей цирк?
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Победу я представляю в виде закона о гражданских партнерствах
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А потом им захочется квоты в парламенте.....
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Да хрен с тем парламентом, там без квоты таких масса. Квот они захотят в обычных сферах жизни. По типу, есть предприятие в 100 человек, минимум пять должно быть гомосексуалистами, поскольку это соответствует среднему показателю среди населения (цифры взяты с потолка, для описания принципа). Меньше геев - да ваша кадровая политика, очевидно, имеет дискриминационный характер. Немедленно исправьте или будете платить штраф. И вынужден директор предприятия увольнять натуралов (за их дискриминацию никакой ответственности нет) и срочно искать геев, хоть каких-то, не важно с какими профессиональными качествами.
Думаете фантастика? В некоторых странах все к этому идет
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Ну і де тут конретні вимоги про якісь громадянські права, яких у них немає? Розмалюватись, виставити цицьки і писати на плакатах дурнуваті вирази про кохання і толерантність це і є права, а не пропаганда розбещеності? А ще це не щиро, і виглядить неприродньо, наче зкопійовано з пропагандистських шаблонів. Непереконливі спроби прив'язатися до українськості. Неприродність, нещирість і кричуща показушність.
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а ты глянь сколько ментов их охраняет, потом спросишь про их гражданские права.
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Eto oxranajut xeteroseksualnix ot nix, vot ot takix s marsha...
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Згоден. Над власне правозахисною стороною їм треба серйозно працювати
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Когда у тебя есть желание кому-то "помогать" в виде кулаков в морду, подумай, чем ты отличаешься от русского мира?
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в якому сенсі "помогі"? бо в християнській релігії досить нетолерантне відношення до цих пані і панночок, а якщо дотримуватись Святого Письма буквально, то й за саме їх життя не даси і ломаної копійчини...
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В сенси освобождения от этого греха - пока они живут в теле и еще имеют возможность покаяния..
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якщо вони до Господа звернуться - то Він вижене духа зла з них. а так бачиш шо маєм - православних беззаконників. геїв і цілий набір взяточників
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ждем-с "марш" наркоманов, за свои "права"... "Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності - Цензор.НЕТ 1832
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я еще могу понять страшилищь, на которых просто не ведутся представители противоположного пола, но ведь судя по фоткам, там есть и симпатичные девченки. чего им то не хватает?
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Это с твоей точки зрения им чего-то не хватает. Они-то как раз счастливы, потому что у них есть любимые люди. Лучше задумайся, чего тебе не хватает, что ты суешь свой нос в чужие личные жизни.
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А он и не сует, а возмущается пропагадной гомосекуализма.
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А те не кажется, что это ****** суют нос в чужие жизни?
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мне то как раз хватает. и любимые люди есть. но я почему то не выхожу на парады что б продемонстрировать свою любовь. никто вам не мешает чпокаться. делайте что хотите. но нафиг мне ваша пропаганда гомосятины?
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а тебе чего не хватает , шо ты припёрся сюда гомосятину спидозную пропагандировать..?
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...лише добровільної психотерапії, це в більшості випадків виправляється...
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В РФ хотят запретить делать интимные стрижки.
Одиозная народная избранница РФ Елена Музилина предложила на рассмотрение своим коллегам закон, согласно которому жителям РФ запрещается делать стрижки или брить "там".
По мнению политика бритье этой части тела разрушает этнический нравственный код русского человека, передает OnPress.info.
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"Волосы- отличительная черта русской красавицы, можно встретить на каждой картине с нагой натурой, тогда как бритый лoбок - только в произведениях современного искусства, создаваемых безнравственными ужасными индивидами", - заявила Музилина.
P.S. Что Вы об этом думаете?
https://uainfo.org/blognews/1557568319-v-rf-hotyat-zapretit-delat-intimnye-strizhki.html

😁😁😁
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ну як же. тут багато коментаторів кричать про "пропаганду гомосексуалізму". це ж цитата з кацапського закону. хай їдуть туди і будуть щасливі)
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Гомофобией вымощена дорога в "русский мир".
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Гомосексуалисты и другие ЛГБТ обманывают, что их вычеркнули из Всемирной книги болезней и они такие как и все, но другие "не традиционные".
В действительности их вычеркнули из раздела психических заболеваний и теперь они в специально созданном разделе сексуального здоровья. То есть они уже не психи, но все же больные люди.
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Даешь гамасяцкую лгбт венгрию.

Чтобы вступить в нато украине нужно уничтожить венгрию за 50 лет и заместить их население жопниками и залентниками.
1. Требовать проведения глбт-гей парадов для рекламы для венгерских детей и замещения ихней сексуальной прошивки выживания на имитированную жопниковскую. Уже сегодня они увели райдугу и культуризм от всеобщего под свои знамена общетолпового восприятия толкования. Тоесть все эти предметы уже начинают ассоциироваться с гамасятиной.Продолжать захватывать и другие сферы в сознании толпы венгрии. Чтобы гамасятина стала нормой в венгрии, а кто против должны объявлены как второй криминальный сорт.
2.Навязать венгрии высокие права женщинам, белых мужиков загнать под шконки по правам, чтобы стали запуганной шерстью и были заняты лизанием песты бабам, а не требовали у орбана величия по прошлих временах до первой мировой. Реклама гейства по хомбоящику и в школы, кто противится объявить врагом прогрессивности.
3.Геи постепенно должны проникать во все высшие руководящие должностя и зомбоящик венгрии. все основные и развлекательные программы в венгрии должны вести гамасеки для рекламы гамасятины для детей и запретить реагировать взрослых венгерских нациков.
Так как интересы у них уже другие, им выгодно для жопных дел будет завлекать больше жопников с других стран африки и азии. За некоторое время некому будет отстаивать нац интересы, так как они гамасякам нах не нужны и потому начнут сливать нац политику и вот тогда украине можно будет вступить в нато.Возможно эти процессы в венгрии идут давно, лет 10-20 осталось до нейтрализации венгрии, а потом венгрию уже некому будет защищать, как некому было защищать римскую империю от варваров.
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ну поблимали голими цицьками-сраками по хрещатику раз на рік навіщо це драматизувати?он в раду на шабаш пітораси кожен день збігаються і шо хтось галасує?...
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А завтра на марш выйдут веганы(еще те извращенцы), куда катиться мир.
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Гомосексуалисты и другие ЛГБТ обманывают, что их вычеркнули из Всемирной книги болезней и они такие как и все, но другие "не традиционные".
В действительности их вычеркнули из раздела психических заболеваний и теперь они в специально созданном разделе сексуального здоровья. То есть они уже не психи, но все же больные люди.
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********** не может быть традицией украинского народа! Свобода не равна вседозволенности! Генетический сбой в поведении должен лечиться, а не насаждаться, как вирус. Это поведенческая прививка толерастии в период поведенческой войны. Радует только одно - для педофилов уже придумали химическую кастрацию и она будет введена.
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Бывшему соц лагерю,свойственна лагерная ментальность
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Така природа людини! В кому переважають жіночі гормони, в кого чоловічі !? Але політика, як і релігія цю людську сутність використовує... Як регіональні відмінность, як національні, як по мові, і навіть по діалектах однієї мови, - чия мова правильніша... тепер правопис... дуже вчасно!- "нарісовалі"... Попи навколо Томоса... І той старий піп від КП...А вечером на куплених каналах зомбування населення, яке і без того не дуже розумне... І це все в тилу. А війна ніби і немає...Все про реформи... А з ким реформи....?
"В реформировании могут участвовать, - и желать самих реформ, - лишь люди, обладающие интеллектом. Не разумом, не знанием, а именно - интеллектом. С интелектом катастрофа. Дикое невежество больше не является предосудительным. Напротив, оно культивируется, поощряется как черта индивидуальности, а система образования - ну, это ведь институция, там же люди, и все они хорошие. Как в любой другой институции.
"Ducunt Volentem Fata, Nolentem Trahunt". Фраза, впервые высказанная греческим философом-стоиком Клеанфом, впоследствии переведенная римским философом-стоиком Сенекой ... Вольный перевод: "Умных судьба ведет, а дураков - тащит". Хотя вот это последнее слово, Trahunt/трахунт, можно и не переводить, и так красиво и понятно. .......................... Творческая элита напоминает испуганных детей, запутавшихся в постмодернизме и соплях, а массы вполне комфортно деградируют морально и духовно. Ну зачем им учиться, если есть Гугл и Сири?
Деградация не означает уменьшение уровня знаний. Напротив, уровень знаний современного среднего человека выше, чем был у наших предков. Но знание вовсе не означает обязательное наличие интеллекта. Это не одно и то же. Интеллект - это основа целеполагания, планирования ресурсов и построение стратегии достижения цели. https://zn.ua/SOCIUM/duraki-i-reformy-321500_.html
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а пoчему флажки у них в руках а не в сраках ?
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Все эти шествия только отбивают желание двигаться в Евросоюз для довольно широкого слоя населения. Потому что "парады" прочно ассоциируются со всей Европой, особенно приправленные пропагандой. А на самом деле в той же Германии в маленьких провинциальных городах никаких парадов нет, да и однополых парочек (явно демонстрирующих свои отношения) - тоже. Потому как они понимают, что как минимум неодобрительно косится на них будут все, а там, чем черт не шутит, кто-то и морду набьет. Европа очень разная
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"Цветные" оплатили полицейскую охрану, или шабаш прошел за счет налогоплательщиков?
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12 фото знизу, хлопець у тактичних окулярах схожий на молодого актора Руфуса Сьюела😍. Зверніть увагу на його фотогенічність, агов Сеїтаблаєв!
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ніхто не хоче дивитися в корінь ... суть полягає в контролі поголівя людства... підер підеру нову людину не зробить...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Наша традиция - это свобода!": в Киеве состоялся Марш равенства. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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