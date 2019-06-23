 Убитый в драке с армянами спецназовец ГРУ Белянкин оказался участником боев в Зайцево и под Авдеевкой, - Бутусов

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook.

24-летний Белянкин погиб через несколько месяцев после завершения четырехлетнего контракта с бригадой спецназа ГРУ из Новосибирска.

"Но нам это интересно прежде всего указаниями "боевого пути", о котором пишут друзья и знакомые покойного. Оказывается, Белянкин принимал участие в боях на Донбассе - а конкретно в Зайцево и под Авдеевкой, на "промзоне". Очередное свидетельство, что в войне на Донбассе РФ до сих пор широко применяет "отпускников" - а проще говоря, кадровые подразделения военнослужащих, действующих под видом "ополченцев"", - пишет Бутусов.

Контактные бои в промзоне Авдеевки начались в 2016-м году, так что 24-я бригада ГРУ применялась не только в 2014-м, подчеркнул журналист.

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Пост с информацией о том, что Белянкин воевал на Донбассе написал под псевдонимом "Владлен Татарский" реальный боевик Максим Фомин из 4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.

"Ну что сказать - наемник, который вернулся в РФ тратить свою повышенную премию за войну против Украины и народа Сирии, понес заслуженную кару у себя дома, туда ему и дорога. Вот эта драка в подмосковном селе и есть "гражданский конфликт". А деньги наемник получал за оккупацию Украины и терроризм. Ну, теперь-то Никита во всем разобрался", - подытожил Бутусов.

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