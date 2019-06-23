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 Убитый в драке с армянами спецназовец ГРУ Белянкин оказался участником боев в Зайцево и под Авдеевкой, - Бутусов

Ефрейтор 24 бригады спецназа ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин, которого в начале июля зарезали в массовой драке с армянами в Подмосковье, в 2016 году принимал участие в боях на Донбассе.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook.

24-летний Белянкин погиб через несколько месяцев после завершения четырехлетнего контракта с бригадой спецназа ГРУ из Новосибирска.

"Но нам это интересно прежде всего указаниями "боевого пути", о котором пишут друзья и знакомые покойного. Оказывается, Белянкин принимал участие в боях на Донбассе - а конкретно в Зайцево и под Авдеевкой, на "промзоне". Очередное свидетельство, что в войне на Донбассе РФ до сих пор широко применяет "отпускников" - а проще говоря, кадровые подразделения военнослужащих, действующих под видом "ополченцев"", - пишет Бутусов.

Контактные бои в промзоне Авдеевки начались в 2016-м году, так что 24-я бригада ГРУ применялась не только в 2014-м, подчеркнул журналист.

Убитый в драке с армянами спецназовец ГРУ Белянкин оказался участником боев в Зайцево и под Авдеевкой, - Бутусов 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: "За одного нашего погибшего бойца мы забираем троих. Вместе с их укреплениями", - украинские воины из 54-й бригады уничтожили позиции оккупантов в районе Катериновки. ВИДЕО беспилотника

Пост с информацией о том, что Белянкин воевал на Донбассе написал под псевдонимом "Владлен Татарский" реальный боевик Максим Фомин из 4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.

"Ну что сказать - наемник, который вернулся в РФ тратить свою повышенную премию за войну против Украины и народа Сирии, понес заслуженную кару у себя дома, туда ему и дорога. Вот эта драка в подмосковном селе и есть "гражданский конфликт". А деньги наемник получал за оккупацию Украины и терроризм. Ну, теперь-то Никита во всем разобрался", - подытожил Бутусов.

Также на Цензор.НЕТ: Украинский боец уничтожает снайпера оккупантов на окраине Донецка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3133760
 
   
 Топ комментарии
 
Трагична судьба российского солдата!
Если не убили на войне в Украине, не сделали рабом в Чечне, то зарежут дома армяне)
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Нагорода знайшла свого героя .Бог відновив справедливість
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тот случий когда можно сказать - молодцы армяни, так держать и по больше таких успехов - мацква армянски город (хорошо, поделенный между кавказцами, чтоб без обид)
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Хражданская война в Украине, а свинорусов убивают армяне в подмосковье. Ничего не понимаю...Это геноцид неармяноговорящих.
Ну а зажмуреному кацапу крепкого здоровья и хорошего настроения
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Теперь его Марусю будут шпили вили дяди Ашот и Карен
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Не Хачи,а армяне.Армяне такие же люди,как и остальные,если их заставить соблюдать законы.От Лица общественности надо выразить армянским партизанам благодарность.Нетрудно нанять и других,не обязательно армян,чтобы ликвидировать одиозных прямо в логове.
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одним кацапом меньше. никто их не считает.

как говорил один козлячий генерал "кацапов не жалеть. кацапихи еще нарожают."
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Бог палкой не бьёт. На то есть армяне и не только.
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Гут!Ще один ***** пiйшов до Кабздона спiвати Этат день пабэди
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбитый в драке с армянами спецназовец ГРУ Белянкин оказался участником боев в Зайцево и под Авдеевкой, - Бутусов
 
 
 
 
 
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