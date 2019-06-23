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 Киевские новости, Общество
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 Мне говорили "пи#ор" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну, - боец "Донбасса" Пилипенко на "КиевПрайде"

Более 30 военных прошли колонной на Марше равенства в Киеве.

Об этом пишет "Громадське", передает Цензор.НЕТ.

"Они пришли поддержать равенство для всех людей", - отметил один из участников марша, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.

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На вопрос, как быть геем в армии, он отметил, что "это некомфортно, так как очень много гомофобов".

"Именно из-за гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", - добавил он.

О дискриминации, Виктор рассказал, что в сети его называли "пи#ором" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну.

Утром 23 июня в Киеве начался Марш равенства-2019, основной темой которого в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба ", а главным лозунгом - " Наша традиция - это свобода!"

Источник: https://censor.net.ua/n3133758
 
   
 Топ комментарии
 
Да ясно всем, что до геев протестуючим дела нет: надо показать России-матушке, что Украина- тоже Россия, тут "одинарот", что Украине гейропа не нужна и, вообще, пора возвращаться в колхозное стойло совка. У тут по команде "фас" спускают "нацжен", нац дружин, всяких правобоких - в ход идут кремблядские консервы. Вот такое яблоко раздора получилось.
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Цей хлопець захищав Україну від кацапів та сепарів, а ви?
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Каждый человек имеет право на свое мировоззрение в 21 веке глупо кого то упрекать, за то что кто то не такой как ты
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Детей в пробирках получают и это подконтролем.
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Угу...детская смертность, инфекции и войньі еще. А так же глупость и безкультурье.
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Зеленский почему от службы в армии Украиніы прятался, а зебилы? Опрос открыт Мені говорили "пі#ор" люди, які називають себе націоналістами, але на війну не пішли, - боєць "Донбасу" Пилипенко на "КиївПрайді" - Цензор.НЕТ 1419!
1. Трус
2. Не патриот
3. Наркоман
4. Член ЛГБТ
5. Другое
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Он с сыновьями потроха из одного теста сделан,только сынки вора более пророссийской настройки.
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Почитал комментарии, вывод один - общество не просвещенное, темное, отсталое... и просто больное в своем большинстве.
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Говно месить в заднице, спать как шлюхи с кем попало, разносить спид и пр. болезни это просвещение?
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Спид не имеет отношения к ориентации и видам секса, "месить..." как вы выразились этим занимаются и в гетеросексуальных парах (анальный секс называется). Поэтому так говорить, это признак невежества и не более того.
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Статистика ВООЗ подтверждает мои слова. Большинство пидоров болеет и дохнут СПИДа.
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Александр Полежаев f66b440b - вы зря так не разобравшись...

Может быть Денис Юхименко 7e3a3625 не долбится в дупу, а наоборот поддерживает на Цензоре тех кто выступает против диктатуры извращенцев... - может он за семейные ценности?
Он же не написал за кого он...
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Большинство всегда право😃 В Германии 30-х,совке, Китае и Иране с Украиной. Люди не понимают, что основа демократии не власть большинства, а права разнообразньіх меньшинств.
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Демократія - це влада народу (дослівно). Це якраз влада більшості. У давній Греції та республіканському Римі більшість не надто дбала про інтереси меншості. А саме там і з'явилася демократія.

І так, там право голосу мали лише гідні громадяни.
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Демократия - власть большинства, т.к. решения при демократии принимаются большинством голосов. Не нужно подменять понятия.
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В стране важные политические события происходят,а ************* ЦН предлагает сегодня обсуждать только геев и их невыносимую с натуралами жизнь.
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До речі, Наша традиція це свобода - це переінакшений девіз СС Meine Ehre heisst Treue (Моя честь - це вірність)
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Гыдота, зачем гомиков берут в армию. Особенно в АТО. Чтоб они там сидели в блиндаже и трахались в непотребное место. Позорили доблестную украинскую армию.
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Прикалывает, когда ****** нас называют гомофобами... - а то, что они гетерофобы их походу не смущает!
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Зеля не пришел из за страха потерять больше половины своего электората.
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Гомики это примерно то же самое как и капрофилы
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМне говорили "пи#ор" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну, - боец "Донбасса" Пилипенко на "КиевПрайде"
 
 
 
 
 
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