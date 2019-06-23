 Евродепутат Хармс пришла на "КиевПрайд": "Горжусь тем, насколько Украина готова защищать права"

Об этом она сказала в комментарии "Громадскому", сообщает Цензор.НЕТ.
"Очень важно, что в демократии вы защищаете плюрализм и различные точки зрения. Как и в предыдущие годы, так и в этом году полиция готовится защищать "Прайд". Горжусь тем, насколько Украина готова защищать права. Что я хочу добавить - здесь есть дипломаты из других стран, и власти Киева и Минздрава", - отметила Хармс.
Утром 23 июня в Киеве начался Марш равенства-2019, основной темой которого в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба ", а главным лозунгом - " Наша традиция - это свобода!"
А откуда ты знаешь что это передается по наследству? Это что генетическая болезнь?
Если будет референдум по поводу вступления в ЕС будем голосовать против - пусть Порох со своими мародерами туда и вступает- достойные будут ЧЛЕНЫ.