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 Киевские новости, Общество
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Все про:ЛГБТ-сообщество (232) Хармс Ребекка (122)

 Евродепутат Хармс пришла на "КиевПрайд": "Горжусь тем, насколько Украина готова защищать права"

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс пришла на Марш равенства в Киеве и заявила, что "Украина готова защищать права".

Об этом она сказала в комментарии "Громадскому", сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, что в демократии вы защищаете плюрализм и различные точки зрения. Как и в предыдущие годы, так и в этом году полиция готовится защищать "Прайд". Горжусь тем, насколько Украина готова защищать права. Что я хочу добавить - здесь есть дипломаты из других стран, и власти Киева и Минздрава", - отметила Хармс.

Евродепутат Хармс пришла на КиевПрайд: Горжусь тем, насколько Украина готова защищать права 01

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Утром 23 июня в Киеве начался Марш равенства-2019, основной темой которого в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба ", а главным лозунгом - " Наша традиция - это свобода!"

Источник: https://censor.net.ua/n3133757
 
 
 Топ комментарии
 
Вже відбувся марш і нічого страшного не сталося.А от де були націоналісти,коли вчора йшли москофіли з портретами вбивць?
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Який стосунок має гомодиктатура до демократії..?
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Чим менше звертати на них увагу тим краще, але таке враження що в ЗМІ всі геї сидять.
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Завтра веганы (еще те извращенцы) на марш вздумают выйти. Куда катиться мир.
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а где эта граница, если два дяди семья это нормально то почему б этой семье не усыновить мальчика? неужели не понятно как только мы привыкнем к гомосекам то дальше будет ещё не пойми что.
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А у цього хлопчика два шляхи: або повбивати обох "пап", або самому таким стати.
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почему нельзя двум дядям или двум тетям усыновить ребенка, а одному дяде или тете можно?
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Потому что у ребенка не спрашивают согласен ли он на то чтобы его вырастили гомосексуалисты? Почитай в интернете, какой это трагедией становится для ребенка, когда он узнает что такое его "семья" на самом деле.
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гомсексуализм не может вопитаться у ребенка, он только предается по наслдсвту.
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Ты нарочно притворяешься дурачком? Разве я об этом писал?
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тебе этого не нужно делать, и так видно. Сексуальная ориенатцике датся с рождения и проявлятся только в период плового созревания. Не всгда она соотвтсвует внешним половым органам.
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"он только предается по наслдсвту."

А откуда ты знаешь что это передается по наследству? Это что генетическая болезнь?
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это не болезнь, а генетическое отклонение..
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Молоец Хармс! Покажи пример нашим дикарям.
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ну уж хватит...наелись по макушку ваших эвропэйских "ценностей" - ИЗВРАЩЕНСТВА, ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРОВОКАТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЙ, МЕМОРАНДУМОВ, ЭВРОКОРРУПЦИИ - путин это хорошо знает и покупает ИХ всех подряд.
Если будет референдум по поводу вступления в ЕС будем голосовать против - пусть Порох со своими мародерами туда и вступает- достойные будут ЧЛЕНЫ.
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с такой рожей тока леспиянкой и быть
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЕвродепутат Хармс пришла на "КиевПрайд": "Горжусь тем, насколько Украина готова защищать права"
 
 
 
 
 
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