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Все про:Аваков (2825) УПЦ КП (485) Филарет (464) ПЦУ (407)

 Филарет просит Авакова "защитить" УПЦ КП от "рейдерских действий" ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Почетный патриарх Филарет обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины".

Фотокопию его официального обращения опубликовал на своей странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева. В связи с этим Филарет просит министра дать оценку таким действиям и сделать все, чтобы никто не вмешивался в деятельность УПЦ Киевского патриархата.

Филарет просит Авакова защитить УПЦ КП от рейдерских действий ПЦУ 01

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Напомним, Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3133756
 
 
 Топ комментарии
 
Жадность и гордыня затмила разум старика.
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Шкода, що таке з Вами сталося, Ваша Святосте.. Дуже шкода..
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Что делает с Филаретом обида . алчность -- переобулся на лету хорошо ему МП КГБ мозги промыл Филарет просит Авакова "защитить" УПЦ КП от "рейдерских действий" ПЦУ - Цензор.НЕТ 9711
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ВОТ И ВСЕ ВАШЕ ПРАВОСЛАВИЕ... ПОТОКИ ДЕНЕГ ЗАКОНЧИЛИСЬ И ПРАВОСЛАВИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ
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Там скорее всего на уши насели ряженые КГБшники в рясах и мало помалу поселили Филарету в голову, что это всё плохо, что это рейдерский захват и т.д. они умеют это делать, у старца на все это не хватило бы ума, за ним работает целая бригада «помощников» СБУ стоило бы тщательнее выполнять свою работу.
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Жадность и гордыня затмила разум старика.
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Мені от одне цікаво - СЦУ було створено Філаретом, баригою і нариком. Тепер Філарет включив задню. Питання - а СЦУ ще існує?
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Церква існує доки в неї ходять люди.
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Тебе це питання не цікавить, бо ти задаєш його як кагебіст, знаючи відповідь. А хто такий не барига?
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У нас нет такой организации УПЦ КП. Старыйдед спутал с КПСС
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КТО то МОЖЭТ мне объяснить ??
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Почему зенейсский ТАК СПЕШИТ с выборами в Раду ?,,,,,,,,,,,,,,,,? .
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НЕ МОЖЭТ ПОДОЖДАТЬ 5 МЕСЯЦЕВ ,,, ?????????????????!!!!!!!!!!!!

......

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Выполняет волю народа по разгону этих свиней от корыта.
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Выполняет волю гражданина Израиля ИВ по подготовке стрижки ЗЕ овощей путем дефолта и снятия с них последних трусов
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Могу Вам обьяснить каждый день это потеря времени и возможностей . у нас война гибнут наши воины . коррупция достигла просто гигантских размеров . суды все продажные кто больше дал того и тапки !! Парламент откровенно САБОТИРУЕТ все законы -- даже отказались рассматривать импичмент и лишение неприкосновенности !!! Этот парламент труп который нужно выносить вперед ногами
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а за захват украинских церквей РПЦ-ФСБ не обратился....
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Закройте в монастырь этого старого дебила!))
Грех ГОРДЫНИ уничтожыл старичуа...выел ему разум из нутри....
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У Михаила Антоновича уже откровенно рвануло крышу. Старческий маразм. Деду 90 лет уже..
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😂😂😂😂 походу старый совсем кукушки растерял
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Спасибо ему за помощь кацапским пропагандонам.Воскресенье с секилевым и придумывать ничего не нужно.
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Почему он авакова просит? Я думал он бога будет просить..
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Бог уже давно покинул его...
Вот к представителю лгбт и обращается....
Задне приводному министру мвд))))
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За рюкзака авакова и его задний привод в сети есть куча видео...
Авакян будет на киев прайде?))) Со своими...
А ЗЕ фаны?))))
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Антоша Геращенко и славный ваитель Билецкий его любовники!)))
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На что ума хватает , так и действует - если Вы не отзовётесь , мы напишем в спортлото
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Мудрый старец или старческий маразм 🙋🙋🙋я так думаю что пора ему на пенсию ее не даром придумали и это должно касаться всех депутатов президентов управляющих и т.д
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Томос который должен был дать признание украинской православной церкви официально во всем мире и принести мир и единство привёл к юридическим казусам, распрям и официальным заявлениям, что УПЦ КП все эти годы был нелегитимным (как все это время утверждал Гундяй)

А теперь это ещё все и драка за имущество.

Я не поддерживаю Филарета, но Епифаний чем дальше тем больше напоминает Гундяя. Одни призывы молиться только за своих противоречат христианству и напоминают РПЦ
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Молись за окупантів, це ж ваша особиста справа.
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В христианстве за грешников полагается молиться усиленно
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Так я і кажу, підставляйте другу щоку, вб'ють вашу дитину, відправляйте другу.
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жаль...
жаль, что гордыня сильнее мудрости и Веры, а властолюбие не слышит голос разума и бессмертной Души, а обида обесценивает все достижения и заслуги, и дает повод к сомнениям и злословию
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Цей Філарет напевно геть йо....ся . Сам не відае що творить , от тобі і Томос
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Без подписи Деменции Филаретовны письмо не принимается.
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На пенсию в монастырь пора, подлечится.
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из за этого филарёта вся кацапская говномедияиндустрия возбудилась про раскол в лонах украинского православия . Где Порошенко ? Почему никак не комментирует деяния своего поддельника ?
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Молодець Філарет, власна церква - це власна церква, а під Константинополь чи Московію це залежні церкви, тобто не свої. Але сваритися не треба, бо віра у всіх одна, якщо є захват майна це рейдерство, все вірно.
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Во что превратился Филарет, стало видно в день инагурации Зеленского. Епифаний сидел рядом с греко-католиком Святославом, а Филарет рядом с главным хабатником Украины. Так еще ни один Митрополит не предавал Христа. Поэтому дни Филарета сочтены. Рожденный бесовской большевицкой церковью - верным бесам остается до смерти.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет просит Авакова "защитить" УПЦ КП от "рейдерских действий" ПЦУ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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