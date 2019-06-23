 Филарет просит Авакова "защитить" УПЦ КП от "рейдерских действий" ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Фотокопию его официального обращения опубликовал на своей странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич, сообщает Цензор.НЕТ.
В документе указано, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева. В связи с этим Филарет просит министра дать оценку таким действиям и сделать все, чтобы никто не вмешивался в деятельность УПЦ Киевского патриархата.
Напомним, Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.
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Почему зенейсский ТАК СПЕШИТ с выборами в Раду ?,,,,,,,,,,,,,,,,? .
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НЕ МОЖЭТ ПОДОЖДАТЬ 5 МЕСЯЦЕВ ,,, ?????????????????!!!!!!!!!!!!
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Грех ГОРДЫНИ уничтожыл старичуа...выел ему разум из нутри....
Вот к представителю лгбт и обращается....
Задне приводному министру мвд))))
Авакян будет на киев прайде?))) Со своими...
А ЗЕ фаны?))))
А теперь это ещё все и драка за имущество.
Я не поддерживаю Филарета, но Епифаний чем дальше тем больше напоминает Гундяя. Одни призывы молиться только за своих противоречат христианству и напоминают РПЦ
жаль, что гордыня сильнее мудрости и Веры, а властолюбие не слышит голос разума и бессмертной Души, а обида обесценивает все достижения и заслуги, и дает повод к сомнениям и злословию