 Филарет просит Авакова "защитить" УПЦ КП от "рейдерских действий" ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Фотокопию его официального обращения опубликовал на своей странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева. В связи с этим Филарет просит министра дать оценку таким действиям и сделать все, чтобы никто не вмешивался в деятельность УПЦ Киевского патриархата.

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Напомним, Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.