 Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На данный момент обстановка спокойная. Противники Марша равенства сидят на стульях прямо на проезжей части, перекрывая таким образом путь следования "КиевПрайда".

Место проведение мероприятия огорожено решетками. На месте дежурят сотрудники Найполиции и нацгвардейцы.

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Тем временем, представители ЛГБТ-сообщества начинают собираться для участия в "КиевПрайде".









Фото/видео - Олег Богачук