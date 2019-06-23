 Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На данный момент обстановка спокойная. Противники Марша равенства сидят на стульях прямо на проезжей части, перекрывая таким образом путь следования "КиевПрайда".
Место проведение мероприятия огорожено решетками. На месте дежурят сотрудники Найполиции и нацгвардейцы.
Тем временем, представители ЛГБТ-сообщества начинают собираться для участия в "КиевПрайде".
Фото/видео - Олег Богачук
Но нет проще разрешить ЛГБТ и прочим копрофилам привлечь к себе внимание.
P.S Игорь,ты,надеюсь,уже с мужем на гейпараде?🙂
Так что легализация педофилии и других отклонений дело времени,нужно лишь подготовить общественное мнение а работа эта ведётся стахановскими темпами.
В Древней Греции,колыбели демократии,педофилия не считалась преступлением,общество вполне спокойно относилось к этому явлению.
Неужели вы,будете блокировать марши педофилов?Вы ведь не латентный педофил?
Нужно разделять секс посогласию и износилование. Никогда это не будет одно и тоже.
Под давлением группы угнетаемого меньшинства в Украине принимается закон о возрасте согласия 13 лет(простых украинцев никто не будет спрашивать)В Киеве проводится первый педо-прайд-парад,вы как защитник прав и свобод просто таки будете обязаны поддержать его участников а полиция защитить.
Люди - Путин он Ху-Ло!!!!! Вот это Факт!!!!
Полиция - успокой этих не Пидоров !!!
С другой стороны, животным пофиг если самец насилует самку, они ж не люди, и если медведь рвет медвежонка - им тоже пофиг, они ведь не люди, и когда серые крысы вытесняют черных - животным тоже пофиг. Так что думаю, я готов стерпеть геев, если вместе с этим извращением, вернут свободу изнасилований, свободу убийства сильным - слабых, и здоровый расизм как у крыс. Что, уже не охота сравнивать человека с животным?
К слову если закрыть кровную родню животных в замкнутом пространстве - то они тоже будут размножаться и рожать инбридов. Потому что они живут инстинктами, выброс гормона - все башню сорвало, трахают даже пень.
а не выпускать на парады и потакать и усугублять их болезни!
-Підори,сер...
одним слово клоун
даешь пропаганду ветряки кори и сифилиса!
Може ексгібіціоністи також хотіли б відстояти свої права і свій спосіб життя? Бо кримінальну відповідальність за гомосексуалізм відмінили ще років 20 тому, а от ексгібіціоніста поліція забере у відділок аж бігом і впаяє *********! Де справедливість? Чому ексгібіціоністи не мають права на вільне самовираження????
26 Because of this, God gave them over to
shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for
unnatural ones. 27 In the same way the men also abandoned natural relations
with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful
acts with other men, and received in themselves the due penalty for their
error.
New
International Version (NIV)
Holy Bible,
New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica,
Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.
Послание к Римлянам, Глава 1, стихи 26-27
Язычники виновны перед Богом 26 Потому предал их
Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное
употребление противоестественным; 27 подобно и
мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью
друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное
возмездие за свое заблуждение.
Нормальных людей такое не интересует в принципе.