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Все про:Киев (17625) ЛГБТ-сообщество (232) Богачук Олег (855)

 Противники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Не желающие допустить проведение сегодня в Киеве Марша равенства перекрыли намеченный маршрут "КиевПрайда" возле красного корпуса КНУ Шевченко в центре столицы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На данный момент обстановка спокойная. Противники Марша равенства сидят на стульях прямо на проезжей части, перекрывая таким образом путь следования "КиевПрайда".

Место проведение мероприятия огорожено решетками. На месте дежурят сотрудники Найполиции и нацгвардейцы.

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Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 01
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 02
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 03
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 04
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 05
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 06
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 07
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 08
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 09
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 10
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 11
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 12
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 13
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 14Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 15
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 16

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Тем временем, представители ЛГБТ-сообщества начинают собираться для участия в "КиевПрайде".

Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 17
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 18
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 19
Противники КиевПрайда на стульях блокируют путь следования марша 20

Фото/видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3133752
 
 
 Топ комментарии
 
Парад ненормальних..
Це просто карнавал фріків, а не якась там боротьба за права.
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Властям проще разрешить извращенцам провести свой парад,перекрыв центр гтрода и отчитаться перед ЕС о том,что права человека в Украине защищены.А почему не привлечь внимание к инвалидам,людям которые не могут самостоятельно передвигаться по городу.Переоборудовать пешеходные дорожки,метро,маршрутки,троллейбусы для их комфортного передвижения по городу.Вместо того,чтобы потакать содомитам,права которых никто в Украине не нарушает,провести парад людей с ограниченными возможностями,людей которым действительно нужна помощь,внимание и поддержка.Заставить депутатов сесть в инвалидное кресло и самостоятельно проехаться в метро,маршрутке,скупиться в магазине...
Но нет проще разрешить ЛГБТ и прочим копрофилам привлечь к себе внимание.
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Ізврашенці, - вони,ж,люди(першого гатунку), все здорове - повинно згинути ...
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Літо,спека й усіляка нечисть повилазила, бажаюча робити дірки в мізках й влаштовувати вакх-аналії Противники "КиївПрайду" на стільцях перекривають шлях маршу - Цензор.НЕТ 8973 Противники "КиївПрайду" на стільцях перекривають шлях маршу - Цензор.НЕТ 3626
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Не понимаю тех кто устраивает эти парады и тех кто яростно их хочет уничтожить лично мне на них абсолютно пофиг
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Мені здалось, чи на останньому фото "персонаж" у кокошнику?
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А вам не пофиг с кем спят чужие вам люди? Вот мне лично вообще плевать. Я против педофилии и т.п. За это бы кастрировал. Но если девушка спит с девушкой или парень с парнем, то мне откровенно плевать. Потому что меня это, по сути, вообще не касается.
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против только латентые гомики и лесбиянки, им завидно.
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Против педофилии-латентные педофилы.Вон,недавно петицию подали на химкастрацию педофилов,всё не уймуться латентные извращенцы😀
P.S Игорь,ты,надеюсь,уже с мужем на гейпараде?🙂
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педофилы, зоофилы, никрофилы и остальне филы это претступнки. запиши у себя в методичке...
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Раньше и гомосексуализм был преступлением и за него садили в тюрьмы и насильно лечили.Сейчас его легализовали и активно пропагандируют в странах запада через СМИ,фильмы,компьютерные игры и проч.
Так что легализация педофилии и других отклонений дело времени,нужно лишь подготовить общественное мнение а работа эта ведётся стахановскими темпами.
В Древней Греции,колыбели демократии,педофилия не считалась преступлением,общество вполне спокойно относилось к этому явлению.
Неужели вы,будете блокировать марши педофилов?Вы ведь не латентный педофил?
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Раньше попы женщин казнили на кострах, потому что им так нравилось.
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"Так что легализация педофилии и других отклонений дело времени"

Нужно разделять секс посогласию и износилование. Никогда это не будет одно и тоже.
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Япония(21-й век)возраст сексуального согласия 13 лет.
Под давлением группы угнетаемого меньшинства в Украине принимается закон о возрасте согласия 13 лет(простых украинцев никто не будет спрашивать)В Киеве проводится первый педо-прайд-парад,вы как защитник прав и свобод просто таки будете обязаны поддержать его участников а полиция защитить.
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Дуже своєчасно ви згадали про пєдофілію.. на жаль не можна віддати таких як ви гурманів родичам дітей, що зазнали сексуального насилля,або були убиті збоченцями..
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І вбити раба нє счіталось прєступлєнієм,і зарізати рідних батьків - все можна було,якщо ти належав до вищої касти...Повернімось до тих часів,коли вас могли шмигнути батогом бо не надто низько кланялись проїзджаючому пану?..Як на мене,то треба просто не надто ретельно охороняти той прайд,а по нашому зграю **********...Суспільство само з ними розбереться і вони знову позабиваються по смердючим норам...
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Ну мені пофіг, хто з ким спить, але навіщо про це кричати??? Я ж не бігаю по місту і не кричу про те, який секс я ********...
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рекламировать вот это нада запретить
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Пропозиція - переселити марші в ситі країни Світу!!!
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Какая разница, кто и на чем блокирует официально разрешенное шествие? Главное - как полиция блокировщиков разгонит и накажет.
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Дестабилизацию Украины извращенцами, которые из-за преступной антиукраинской деятельности евровласти повылазили со всех щелей, нужно остановить законодательно, принять закон предусматривающий химическую кастрацию тем, кто устраивает парады извращенцев, пропагандирует извращенцев.
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вот и все достижения европы для украины-гей парад
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Ребята, активисты, тоже хочу к вам, но .ука стулья дома тяжелые. Или может вам выдают, ну тогда я еду, тем более православные подтянулись смотрю с крестом. Эх, еще бы кольев осиновых и чеснока.
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Уявляю гідранта в трусах (жіночих) на чолі колони педіків.
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Ти не вважаєш кривляку і хама Президентом? Я теж.
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обществу очень долго все запрещали, вот у общества и травма.
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пенсия 60 евро это тогда что подарок что ли
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Відволікання уваги. Атака на Україну, а борцуни "маніфестують" на стільцях в холодочку. Ідіть розганяйте суди і ригів - ось де загроза.
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Вы, вообще, себя послушайте -какой то повальный латентный гомосексуализм)))))
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Да ясно всем, что до геев протестуючим дела нет: надо показать России-матушке, что Украина- тоже Россия, тут "одинарот", что Украине гейропа не нужна и, вообще, пора возвращаться в колхозное стойло совка. У тут по команде "фас" спускают "нацжен", нац дружин, всяких правобоких - в ход идут ************ консервы. Вот такое яблоко раздора получилось.
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в рашке именно такая агрессия против сих дел.
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Мне больше нравится Европа!!! А бритые совковские рожи - нахрен в совок!!!!
Люди - Путин он Ху-Ло!!!!! Вот это Факт!!!!
Полиция - успокой этих не Пидоров !!!
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Не бритая Кончита Вурст для тебя эталон???
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Что означает зеленый пакет на голове? Зеленое дерьмо или зеленые сопли?
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Спермоприйомник ,в конце шествия, все желающие Киева смогут туда сбросить икру.
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Скажу власну думку... природа зробила так, що статеві відносини мають бути між двома статями, а той хто хоче обдурити природу просто приречений на самознищення, що підпадає під ознаки порушення психічного стану.
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в природе тоже бьівают сбои: в прошлом году бьіла стать, что в какм-то зоопарке два пигнвина мужского пола вьісиживали яйцо и воспитьівали пингвиненка. но пингвинам остальньім бьіло пофиг. они ж не люди.
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Так у тому-то і справа, що це саме збій! Навіщо прайд влаштовувати. Аутизм - теж збій, у нас хіба проводять марші аутистів?
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Марши сифилитиков марши зооффилов и так далее
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Единичные случаи, которые проходят если добавить самок и\или правильное питание.
С другой стороны, животным пофиг если самец насилует самку, они ж не люди, и если медведь рвет медвежонка - им тоже пофиг, они ведь не люди, и когда серые крысы вытесняют черных - животным тоже пофиг. Так что думаю, я готов стерпеть геев, если вместе с этим извращением, вернут свободу изнасилований, свободу убийства сильным - слабых, и здоровый расизм как у крыс. Что, уже не охота сравнивать человека с животным?
К слову если закрыть кровную родню животных в замкнутом пространстве - то они тоже будут размножаться и рожать инбридов. Потому что они живут инстинктами, выброс гормона - все башню сорвало, трахают даже пень.
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Эх, когда уже наши ********* смогут так же вольно и красиво пройти?
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ненависть до людей-це не цевілізація...Ти не педік-але ти дурень....Це набагато гірше............
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Интересно а где были все эти защитники семьи с красно-черной символикой когда в центре Киева русня московского паханата сепаратистский шабаш устраивала? Кто-то пришел их разогнать? Почему там тоже стульчики не поставили? Слабо против русни выступить? Так скоро несколько рашистов захватит Киев и отменят Украину а они "красно-черные" как всегда попрячутся. Эти шакалы знают что сепарня их порвет в клочья потому ничего не делают, а вот безобидные гомики нет, их можно побить. Ненавижу этих тварей. Гомиков тоже не люблю, но этих трусливых тварей на стульях из секты "традиционные ценности просто презираю!
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То, что националисты защищают украинские традиции и ценности, это хорошо.
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Ну естественно , что ниционалистам безопаснее выступать против безобидных геев, чем против иудеев, которые захватили Украину.
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Людей, у которых расстройство половой индетификации, которые в силу различных причин, не могут самостоятельно разобраться кто они в этом мире - нужно лечить!
а не выпускать на парады и потакать и усугублять их болезни!
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Пара десятков фриков и их организаторы, которые берут миллионные гранты у ЕС на «борьбу за права» уже который год терроризирую страну, просто бред на пустом месте.
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...Скажіть будь-ласка,а чому весь центр міста перекритий?
-Підори,сер...
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Какой то сплошной бардак начался как Зеленский пришол честно кажучи...
одним слово клоун
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Говномесам только этого и надо, чтобы оголится на публике и получить в рыло. Чем жестче, тем для ****** кайфовей. От этого у них оргазм. Православие головного мозга - другая крайность извращения. Эти бьются в экстазе перед примитивной мазней в рамках и целуют грязные руки мужиков в женском прикиде. Цирк приехал.
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В первую очередь, против геев выступают лица с обостренными сексуальными чувствами - потенциальные педофилы и насильники. Нормальный человек на парады больных людей не будет обращать внимание.
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совершенно верно. Возмучаются только латентные питары, которых полно среди попов.
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больные либо в больницах либо на дому
даешь пропаганду ветряки кори и сифилиса!
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геем нельзя заразиться, поэтмоу его невозможно пропагандировать.
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А от цікаво, чому у нас проводять гей-парад, але не проводять парад, наприклад, ексгібіціоністів з нудистами???

Може ексгібіціоністи також хотіли б відстояти свої права і свій спосіб життя? Бо кримінальну відповідальність за гомосексуалізм відмінили ще років 20 тому, а от ексгібіціоніста поліція забере у відділок аж бігом і впаяє *********! Де справедливість? Чому ексгібіціоністи не мають права на вільне самовираження????
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Емм, поки що організатори прайда відправили запрошення взяти участь лише Зеленському))) Тому без нього картинка є неповною)))))
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Romans 1:26-27 New International Version (NIV)

26 Because of this, God gave them over to
shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for
unnatural ones. 27 In the same way the men also abandoned natural relations
with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful
acts with other men, and received in themselves the due penalty for their
error.

New
International Version (NIV)

Holy Bible,
New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica,
Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Послание к Римлянам, Глава 1, стихи 26-27

Язычники виновны перед Богом 26 Потому предал их
Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное

употребление противоестественным; 27 подобно и
мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью
друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное
возмездие за свое заблуждение.
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Что, мало проблем, только педиков этих, блд, в Киеве не хватало! Еще и улицы в центре перекрывают. Уже пора Закон принимать о регламентации вопросов перекрытия дорог...
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Марши гомосексуалистов могут привлекать только латентных пид_расов...
Нормальных людей такое не интересует в принципе.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПротивники "КиевПрайда" на стульях блокируют путь следования марша. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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