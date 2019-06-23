 Оккупанты вчера 31 раз атаковали позиции ОС: погиб боец, уничтожен БПЛА противника

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи Водяного – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Старогнатовка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

трижды вблизи населенного пункта Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

окрестности Красногоровки – миномет калибра 120 мм и автоматический гранатомет;

вблизи Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета;

трижды в районе Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды в окрестностях Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды у населенного пункта Опытное – из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберного пулемета;

в районе Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Песков – из 120 мм миномета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны десять раз:

возле населенного пункта Песчаное – из 82 мм миномета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в окрестностях Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза вблизи Луганского - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в окрестностях Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Зайцево – из 82-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе Новоалександровки – из ручного противотанкового гранатомета.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь бойцов получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки, 22 июня один оккупант был ранен, уничтожен БПЛА противника и повреждена бронемашина.

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С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел один обстрел: вблизи населенного пункта Павлополь – из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли украинские позиции: в окрестностях Шумов – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Пивденного – из автоматических гранатометов.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - отмечается в сообщении.





