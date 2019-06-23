EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  711  24
Материалы по теме:
Все про:выборы (22561) Грузия (3571) отставка (2419)

 Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов

У здания парламента Грузии в центре Тбилиси проходит третья протестная акция. В ней принимают участие оппозиционные партии, представители различных правозащитных и общественных организаций.

Протестующие, прежде всего, требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Online. Участники протестов считают, что он должен понести политическую ответственность за непропорциональное применение силы в отношении демонстрантов и журналистов при разгоне митинга 20 июня. Также должны быть установлены конкретные полицейские и сотрудники спецназа, превысившие полномочия.

Озвучивается и требование о назначении досрочных парламентских выборов, изменении избирательного законодательства страны и отмены мажоритарной системы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия запретила полеты грузинских авиакомпаний

Кроме того, протестующие требуют незамедлительно освободить демонстрантов, задержанных в ночь на пятницу. Юристы различных НПО, выступающие на митинге, отмечают, что судебные процессы над задержанными проходили "по конвейерному правилу" - без рассмотрения доказательств и с нарушением права на защиту. Большинству из задержанных присудили административное заключение на срок до 15 суток.

Вскоре после начала сегодняшнего митинга МВД Грузии распространило заявление, в котором призывало собравшихся перед парламентом участников акции, политические партии и их сторонников не выходить за рамки свободы выражения, установленные законом, защищать общественный порядок и выражать свое мнение мирным путем.

Также в заявлении отмечается, что из 305 задержанных демонстрантов к административному заключению приговорили 121 человека, а в отношении остальных был установлен административный штраф или словесное замечание. По некоторым административным нарушениям рассмотрения перенесли, говорится в заявлении ведомства.

"Также хотим сообщить общественности, что Генинспекция МВД уже начала изучение фактов возможного превышения полномочий отдельными правоохранителями 20 июня (в том числе в отношении журналистов). Указанные правоохранители не участвуют в защите общественного порядка и обеспечении безопасности во время акций", - сказано в заявлении.

Также читайте: Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии

Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

Читайте также: МВД Грузии сообщило о задержании 70-летнего пенсионера с "коктейлями Молотова"

Источник: https://censor.net.ua/n3133748
 
   
 Топ комментарии
 
Ого! Я начал понимать грузинский язык!

Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов - Цензор.НЕТ 2802

@_Fashington
Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов - Цензор.НЕТ 6804
 показать весь комментарий
 
кацапские представители покидают ГрузиюПротесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов - Цензор.НЕТ 6184
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот Грузины реальные нам братья по духу. А не зебилы продажные
 показать весь комментарий
 
 
кацапские представители покидают ГрузиюПротесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов - Цензор.НЕТ 6184
 показать весь комментарий
 
 
А чего себе? "Лоботомия" будет у тебя, когда Саакашвили войдет в Раду вместо Потроха. Вот тогда и расскажешь нам про грузин- "братьев по духу". Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов - Цензор.НЕТ 8111
 показать весь комментарий
 
 
Интерессно,когда за Саакашвили разрешат голосовать?Или уже?
 показать весь комментарий
 
 
В Грузии такой президент как парашенко поправил бы максимум месяц!!!!....ты понял тупой *********?
 показать весь комментарий
 
Ого! Я начал понимать грузинский язык!

Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов - Цензор.НЕТ 2802

@_Fashington

 показать весь комментарий
 
 
О , за 4 минуты ты успел добраться из Украины в Германию ? А - аааа
 показать весь комментарий
 
путин ***-опавший! По Есенину:
Клён ты мой *****-хрен опавший,
Клён Член заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, висишь и каплешь,
Под метелью Жидкостею белой?

Али где-то слышал?
Али Сам придумал?
Чтобы дикой щуке
В пасть минет засунул...

 показать весь комментарий
 
საქართველოს გაუმარჯოს!!!!! პუტინ ხუილო!
 показать весь комментарий
 
Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов - Цензор.НЕТ 892

Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов - Цензор.НЕТ 2826

Месть россиянам:
в Грузии предлагают сделать бесплатные рейсы для украинских туристов
В Грузии после решения президента РФ Владимира Путина о запрете авиасообщения между странами предложили заменить туристов из страны-агрессора украинскими.
Владелец ТиБиСи Холдинга Мамука Хазарадзе сообщил в Facebook о готовности оплатить 10 чартерных рейсов для украинских туристов из Киева в Тбилиси.
"Друзья, как нам известно, с 8 июля прекращаются воздушные полеты из России в Грузию, что, естественно, отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, выражаю от имени Ти-Би-Си Холдинга готовность профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Джорджиан Эрвейс для украинских туристов из Киева в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию", - сказано в сообщении.
Грузинский предприниматель решил поддержать туристическую отрасль, которая понесет потери из-за действий Владимира Путина. Он намерен оплатить рейсы местных грузинских авиалиний.
 показать весь комментарий
 
10 рейсов это сколько конкретно человек? Ура!10 бесплатных рейсов спасут отцов грузинской демократии туристической отрасли и авиаперевозчиков... Браво. Украинские патриоты уже в очереди на эти рейсы, что бы братьев грузин поддержать? Спешите занять места, 10 бесплатных рейсов, это максимум 1500 человек, всем халявы может не хватить)))
 показать весь комментарий
 
Вот мне интересно, в Грузии есть такая вата, как у нас?
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю как вата....а вот рагулей и кугутов точно нет!!!
 показать весь комментарий
 
Грузии нужна поддержка против такого зверя как рф. Украина слаба, потому что наши правители выпрашивают мир в виде подачки у х@йла. По сути просто тянут время, надеются что попустит. не укрепляют армию - так, просто показуха. по сравнению с тем, что можно было бы сделать. все кто не лишен мозга знают, что не попустит, что х@йло просто так не отстанет - коцабэ только палку понимают.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПротесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов
 
 
 
 
 
 вверх