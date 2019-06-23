 ЦИК зарегистрировал еще 305 мажоритарщиков и два партийных списка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК, зарегистрировала еще 305 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах (ОИО) и 153 кандидата, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Так, зарегистрированы 228 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, и 77 кандидатов-мажоритарщиков, выдвинутых политическими партиями, в ОИО на внеочередных выборах.

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Также комиссия зарегистрировала в общегосударственном многомандатном избирательном округе 93 кандидатов, включенных в список партии "Об’єднання Самопоміч" и 60 – от партии "Незалежність".

Таким образом, всего по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала 1313 кандидатов, включенных в избирательные списки 10 политических партий, а также 1380 кандидатов по одномандатным избирательным округам, в том числе: 1155 самовыдвиженцев и 225 выдвинутых политическими партиями.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации 17 кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения в ОИО.

Также комиссия отказала в регистрации кандидатам, включенным в избирательный список Коммунистической партии Украины.

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