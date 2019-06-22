 США построят шесть малогабаритных ледоколов, чтобы догнать Россию в численности парка в Арктике

Этот шаг, заявляют сенаторы, послужит ответом на российское военное присутствие в регионе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Министерство обороны США и Агентство морского и речного транспорта должны представить совместный отчет о проделанной работе в течение 90 дней, сообщает издание Defense News.

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Сенаторы, среди прочего, обращают внимание на восстановление российской базы "Северный клевер" на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова, оснащенной радиолокационными станциями и противокорабельными ракетными комплексами.

Таяние льдов открывает потенциально новые торговые пути в Северном Ледовитом океане, и в связи с этим Конгресс указывает на сильное отставание Америки от России в плане численности ледокольного парка, в частности атомохода. Для преодоления этого отставания Служба береговой охраны США разместила контракт в размере 750 миллионов долларов в разработку шести современных малогабаритных ледоколов.