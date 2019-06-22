 США построят шесть малогабаритных ледоколов, чтобы догнать Россию в численности парка в Арктике

Этот шаг, заявляют сенаторы, послужит ответом на российское военное присутствие в регионе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Министерство обороны США и Агентство морского и речного транспорта должны представить совместный отчет о проделанной работе в течение 90 дней, сообщает издание Defense News.
Сенаторы, среди прочего, обращают внимание на восстановление российской базы "Северный клевер" на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова, оснащенной радиолокационными станциями и противокорабельными ракетными комплексами.
Таяние льдов открывает потенциально новые торговые пути в Северном Ледовитом океане, и в связи с этим Конгресс указывает на сильное отставание Америки от России в плане численности ледокольного парка, в частности атомохода. Для преодоления этого отставания Служба береговой охраны США разместила контракт в размере 750 миллионов долларов в разработку шести современных малогабаритных ледоколов.
бо кацапня всіх задовбало своїми претензіями на гегемонію з голою сракою
Канешно , двух мнений тут быть не может .
То я кацапам не позаздрю!
А может это потому-что ФРС, как и вся экономика не зависят от дураков в Овальном Кабинете🤔