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Все про:Арктика (51) Конгресс США (427) Пентагон (532) США (15071)

 США построят шесть малогабаритных ледоколов, чтобы догнать Россию в численности парка в Арктике

Комитет по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса США поручил Пентагону найти место для строительства одного или нескольких новых стратегических портов в Арктике.

Этот шаг, заявляют сенаторы, послужит ответом на российское военное присутствие в регионе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Министерство обороны США и Агентство морского и речного транспорта должны представить совместный отчет о проделанной работе в течение 90 дней, сообщает издание Defense News.

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Сенаторы, среди прочего, обращают внимание на восстановление российской базы "Северный клевер" на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова, оснащенной радиолокационными станциями и противокорабельными ракетными комплексами.

Таяние льдов открывает потенциально новые торговые пути в Северном Ледовитом океане, и в связи с этим Конгресс указывает на сильное отставание Америки от России в плане численности ледокольного парка, в частности атомохода. Для преодоления этого отставания Служба береговой охраны США разместила контракт в размере 750 миллионов долларов в разработку шести современных малогабаритных ледоколов.

Источник: https://censor.net.ua/n3133742
 
 
 Топ комментарии
 
Ну 6-ю маленькими ледоколами они может догонят (хорошо, перегонят) Канаду, но не более.
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Чтоб догнать им надо построить не 6 а штук 30, учитывая что на данный момент у них всего 2
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С Канадой они почти одно целое и самые близкие союзники пожизненно, так что в принципе можно суммировать в плане ответки раше
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опзідали, піндоси....
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после очередного развала рашки скупят ледоколы у россияшек как всегда за тушенку
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Идренной бондой их навернуть один раз, шоб как тараканы в арктику не лезли. Будут в море лаптевых радиоактивные ванны принимать
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Это о ком ты так? О пиндосах? Речь ведь идёт о том, что они хотят лезть в арктику, в том числе в российскую арктику.
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Где там о том, шо американцы собираются лезть в руснявую Арктику?
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хто про шо, а кацап про свою мокшанську помийку, хоч і не написано
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Видать "пиндосы" ему снова в портки насрали
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так це ж файно, якщо вони будут аттєль грозіть кацапу
бо кацапня всіх задовбало своїми претензіями на гегемонію з голою сракою
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Ну 6-ю маленькими ледоколами они может догонят (хорошо, перегонят) Канаду, но не более.
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С Канадой они почти одно целое и самые близкие союзники пожизненно, так что в принципе можно суммировать в плане ответки раше
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А нахрен нам ледоколы ? Добывать глубоководную нефть как росися мечтает ? Нефти на терриории США больше чем России и Саудовской Аравии вместе взятых . Недавно открыли огромное месторождение нефти и газа на границе НьюМексико и Техаса .
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Кого они там догонят-перегонят пока неизвестно, но бюджет освоят это точно. Опять же рабочие места и всё такое.
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Если бы американцы были бы таким ворьем как россияшки,то и минимальная зарплата у них бы была как в РФ 11150 руб ,140 Евро и пенсионеры с мусорников купали бы как в РФ
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Будет битва за Арктику. Льды тают, белые медведи вымирают. Подземные ресурсы Арктики становятся доступны. США построят шесть малогабаритных ледоколов, чтобы догнать Россию в численности парка в Арктике - Цензор.НЕТ 1454
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" Будет битва за Арктику "

Канешно , двух мнений тут быть не может .
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Чтоб догнать им надо построить не 6 а штук 30, учитывая что на данный момент у них всего 2
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Мне интересно другое .... А откуда гроши на строительство ледоколов у США ? Там же каждый цент на счету при принятии бюджета . Я канешно не экономист , но меня терзают смутные сомнения .
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Есть в бюджете Пентагона позиции на траты, связанные с безопасностью и т.д. Немалые.
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Ну , ок . Хотелось бы канешно посмотреть документальное подтверждение этому , а то знаете ли напрашиваются всякие разные воспоминания о том , как США грабили Африку отжимая алмазы . Если канешно отжимать алмазы у беззащитных стран , то канешно можно построить ледоколы и не только ледоколы .
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Какой там в жопу каждый цент ? Пока доллар является мировой резервной валютой и станки по его печати находятся в исправном положении, то США могут выделять деньги на что им заблагорассудится.
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Ну і нафіга вони треба? Куди ті морські шляхи ведуть? У Гренландію, де ніхто не живе і до підробного Путіна в гості..
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Из Европы в порты российского севера, Японию, Китай, Малайзию, Индонезию. 14тыс км по севморпути против 23тыс.км через суэцкий канал и Индийский океан.
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Глобальне потепління змінює ситуйовину, хоча, кацапам нікуди буде плавати, весь сибір перетвориться на наосяжне болото. де жити буде неможливо.
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Якщо американці за щось візьмуться...
То я кацапам не позаздрю! США построят шесть малогабаритных ледоколов, чтобы догнать Россию в численности парка в Арктике - Цензор.НЕТ 6568
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фОРУМЧАНАМ - Не корректно и не стоит называть американцев пиндосами, они как не как за нас стоят побольше всех других, а также оказывают помощь в противостоянию" дикому медведю c востока " и мы обязаны относиться к ним с уважением
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Ну если они пиндосы, то как их называть? А поддерживают они сегодня Украину, а завтра договорятся с Россией против Китая, и перестанут поддерживать Украину. Ничего личного, одни национальные интересы.
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Они уже курсе что такое было СССP и расширение раши в западном направлении на 2000 с лишним км, им ни как не по душе ,так что будут поддерживать вместе с Британией, Канадой и Австралией точно на все 100%
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Ну если они идиоты, они доведут дело до военного союза между Россией и Китаем. А Китай уже контролирует до хрена чего в Африке и Азии. Они доиграются с такой политикой.
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Так вы сами скоро станете договариваться с росией , быстрее США . Вопрос когда наши тупые политики наконец поймут что вы выбрали проросийский путь развития .
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А может лучше потопить ихние, чем делать новые?
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Для этого нужно иметь яйца в штанах .
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Нельэя , так как это 3 мировая в таком случае гарантирована
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достаточно одного попадания в котельную кацапской базы - на этом её деятельность закончится..
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Экономике США остался один месяц, чтобы показать самую продолжительную стадию роста в своей истории.🤭
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Трампономика работает?
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К счастью и в отличии от многих стран, экономика США не зависит от того кто Президент😄
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К сожалению зависит, именно в Америке это всегда сильно ощущается.
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Странно, а почему я не замечаю? Как был подъем при Обаме, так продолжается при Трампе.
А может это потому-что ФРС, как и вся экономика не зависят от дураков в Овальном Кабинете🤔
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6 малогабаритных ледоколов должны догнать Рашку? Какой бред.
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Они же маленькие следовательно быстрее ходят . Догонят , может и перегонят . Конкурент должен быть иначе развитие остановиться . СССР был достойным конкурентом , росися так жулье вонючее .
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малогабаритный ледокол, помещается под курткой, троцкий одобряет :
США построят шесть малогабаритных ледоколов, чтобы догнать Россию в численности парка в Арктике - Цензор.НЕТ 2018
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША построят шесть малогабаритных ледоколов, чтобы догнать Россию в численности парка в Арктике
 
 
 
 
 
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