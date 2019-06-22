 Депутат БПП, представитель Кабмина в Раде Денисенко идет на выборы со Смешко "в знак протеста против коррупции"

Об этом он написал на facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

"На определенном этапе БПП сыграло действительно положительную роль в развитии страны. И главное, что благодаря усилиям правительства Гройсмана была запущена и стала почти необратимой децентрализация. Но ключевая проблема, которая стала причиной провала проекта БПП, стала коррупция", - подчеркивает он.

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Нардеп поясняет, что сегодня в Украине коррупция имеет две части: "одна - это кражи в госсекторе, под прикрытием силовиков, а другая это кошмарение бизнеса силовиками".

О первой части многие говорят, подчеркивает Денисенко, тогда как вторая почти неизвестна широкой общественности.

"Как только твой бизнес должен оборот более 50 тыс долларов в месяц, ты становишься мишенью для силовиков (всех без исключения, независимо от подследственности того или иного органа). Как правильно в свое время сказал один наш генпрокурор: "лучшее, что умеет делать силовик - это открывать уголовное дело". Как только дело возбуждено, ты начинаешь откупаться. Но откупившись от одного, ты попадаешь в руки другого силового органа", - поясняет нардеп.

Он указывает, что для уменьшения коррупции стал инициатором закона "Маски-шоу стоп", который должен был "запретить силовикам ходить по кругу". Однако силовики начали игнорировать этот закон и "единственное, чего удалось добиться, так это то, что судьи перестали пачками и без аудиофиксации подписывать прокурорские решения".

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Позже Денисенко инициировал принятие закона "Маски-шоу стоп 2", но и он не имеет определяющей силы.

"Почему я так много об этом пишу? Прежде всего, чтобы объяснить, почему в течение последнего года на всех эфирах где поднимался этот вопрос я говорил и продолжаю говорить, что мы в нашей антикоррупционной политике допустили ключевую ошибку: вместо того, чтобы реформировать и укрепить то, что есть, мы начали плодить новые антикоррупционные органы, которые, к сожалению, ничего нового в борьбе с коррупцией не принесли", - отмечает политик.

Денисенко считает, что его новая политсила сможет бороться с коррупцией, поэтому он к ней присоединился.