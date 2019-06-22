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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1871) Порошенко (17609) Донбасс (18777) Бутусов Юрий (1746) минские соглашения (2594)

 Нельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский выбрал тот же мирный путь для Донбасса, что и Петр Порошенко, однако идет по нему гораздо быстрее.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет в колонке на НВ.

"Президент Владимир Зеленский пытается проводить политику, ориентируясь на данные предвыборной социологии. 50 % избирателей больше всего хотят добиться мира на Донбассе, и Зеленский пытается им этот мир добыть. Рецепты взяты те же, что пять лет применял Петр Порошенко: это прежде всего те же переговорщики Леонид Кучма и Руслан Демченко, те же планы развести войска, те же попытки обеспечить прекращение огня", - констатирует Бутусов, отмечая, что все это многократно применялось в предыдущие годы, но оказалось безуспешным.

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"Мир не пришел. Для определения причин того, почему любой мирный план будет провален, нужно сделать выводы из предыдущих пяти лет минского процесса. Чего не хотел признать Порошенко? Даже если на фронте гибнет хотя бы один украинский воин, война все равно остается войной. А значит, следует действовать так, как на вой­не, с учетом специфики и современных правил", - отмечает автор.

Он подчеркивает, что минский процесс выгоден Украине - успехи мирных переговоров, деэскалация боевых действий привела к снижению боевых потерь.

"Но что такое минский процесс? Это лишь средство снизить потери, способ вовлечь Запад как посредника в противостояние Украины и РФ. И все. Это наш вариант Дейтонских соглашений, который откладывает достижение мира на более поздний срок. Нельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность. Какой должна быть стратегия после перемирия? Ее нет. У Украины нет доктрины войны, нет стратегии, нет программ мобилизации и реформ сектора обороны и безопасности. Именно поэтому мы так уязвимы. Не слабы, но крайне зависимы", - отмечает Бутусов.

По мнению журналиста, нельзя подменить отсутствие стратегии отложенными решениями.

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"Нельзя застрять в некоем переходном состоянии - государству и его институтам нужна определенность. Что является главным фактором продолжения войны, какую проблему стоит решить прежде всего? Главным фактором продолжения войны является не позиция Украины, а позиция Путина. Это Путин не хочет прекращения огня, это Путин принуждает Украину молчаливо соглашаться на оккупацию Донбасса и Крыма. Путин собирается повторить абхазский вариант - добиться прекращения огня, чтобы де-факто присоединить и ассимилировать куски территории с местными жителями", - напоминает Бутусов.

Он акцентирует, что пока руководство Украины не идет на переговоры с декоративными российскими "правительствами народных республик", война будет продолжаться. Однако, как только Украина признает кремлевских марионеток, Путин "милостиво соизволит акцептировать прекращение войны".

"Да, Украине не нужно признавать свою капитуляцию, достаточно признать, что мы отказываемся от своей оккупированной земли, от своих граждан, что мы признаем оккупантов властью на этих территориях, и вот он, наш "Брестский мир". Почему нам надо мобилизовать страну для обороны? Чтобы стать субъектом и влиять на окончание войны самостоятельно. Этого не смогли в свое время добиться другие жертвы агрессии РФ - Молдова и Грузия. Путин разменивает прекращение огня на признание оккупации Крыма и части Донбасса. И в этих переговорах Украина не субъект. Путин ведет переговоры с Западом только потому, что Запад способен применить силу против РФ, а Украина - нет. Мы не опасны для Путина, пока не способны оказывать на РФ активное воздействие. Пока Украина будет в этой борьбе объектом, мы не заставим Путина с нами считаться", - указывает журналист.

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В то же время, мирные инициативы Порошенко на фоне продолжения войны и гибели украинских военных, по сути, привели к демобилизации страны и большей части общества.

"Обещания остановить войну и невозможность остановить войну привели Порошенко к противоречивым и непоследовательным военно-политическим решениям. Попытка воевать не воюя и мириться не помирившись ослабила позиции экс-президента. Для одной части населения, которая готова любой ценой к компромиссу с РФ, война стала поводом обвинять украинскую власть в ее продолжении, для патрио­тичной части граждан отсутствие внятной и логичной военной стратегии стало демонстрацией беспомощности и слабости. Отсутствие стратегии войны не позволило Порошенко спланировать стратегию реформ в сфере обороны и безопасности, и это привело к расколу в военном и волонтерском сообществе, вызвало многие противоречия", - пишет Бутусов.

Мирный путь, по которому идет Владимир Зеленский, указывает автор, совпадает с вариантом Петра Порошенко: "Все то же полное непонимание необходимости определить доктрину, определить стратегию, все то же стремление найти какие‑то новые слова и дипломатические форматы и непонимание нашей слабости и уязвимости в этих попытках выпросить себе мир. Все те же завышенные ожидания и обязательства при отсутствии системных действий. И те же политические риски, которые угрожают и стране, и новой команде во власти".

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Источник: https://censor.net.ua/n3133739
 
   
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Ціль Порошенко-миротворці ООН,а ЗЄ-капітуляція
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З 2015р стратегія і тактика Порошенко направлені на введення миротворців ООН,щоб витиснути окупанта з ОРДЛО.ЗЄ заявив про розділ Донбасу між смотрящими каламойскім ахмєтовим,пінчуком,але не сказав нічого про путіна.А це означає,що путін залишається на ОРДЛО-капітуляція.
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Стратегія одного безхатченка з Контрактової площі - в недалекому майбутньому стати мільйонером. Він переконав в цьому багатьох своїх знайомих і під ці казки запозичує в них гроші, що дозволяє більш-менш пристойно існувати. Нікого ця історія не нагадує?
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ольха,цель парашенки такая же,как и у ***** - затяжная на годы,вялотекущая,типа,война.
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Цель ***** - дождаться, когда криворожско-днепровские капитулянты сдадут Укураину
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А порошенко, отдавая российским крысам медведчуку ахметову стратегические украинские отрасли, - уверенно вёл нас к победе?
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Цель Порошенко была - ввести миротворцев на всю территорию с контролем границы и не нужно было бы военным путём освобождать. Прецедент по вводу миротворцев без Совбеза уже был. Ввод миротворцев был не нужен *****, т.к сразу же начались бы расследования преступлений паРаши на Донбассе.
Это и был мирный план Порошенко - освобождение без потерь...
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Ну дык, отказались от наших миротворцев. Хотя Порошенко уже договорился с Лукашенко.
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То есть, Порошенко надеялся что террористы и россияне элементарно сдадутся.
Вернее, он прекрасно знал что этого не произойдет и что с таким подходом войнушка продлится не один десяток лет.
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Цель альхи это длинный и толстый караед до дупы. Нельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9828 Нельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9828 Нельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9828
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Хрякоботы, а хряк забыл какой сегодня день. На всех каналах есть свеча, на 5 анале, анале хряка её нет. Почему?
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Спроси у хрякоботов, они знают, они ему анус постоянно лижут. Гы.
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ну раз свечи нет,значит она у пэдры в ж.
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Но не бОльшие предатели чем всякие бпп, батькивщины, голосая и прочая шелупонь паразитирующая на крови майдана...
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Это даже не предатели. Это пушечное мясо московитых. После захвата москалями Киева , их Утилизируют. Нельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3071
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у пороха был план - под прикрытием минска наращиваем армию и продвигаем план миротворцев, у зели план - заканчиваем войну, нах армия - распродать, нах миротворцы донбасс и крым - дружить
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Увы и при этом эти твари уже захватили большинство украинских телеканалов.
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В народа не питали, якого миру він хоче.
Впевнена, більшість відповість - лише через перемогу, точно не поразку і не через милі перемовини з фуйлом.
Нічого подібного за життя хутіна досягти не вдасться. Підписувати капітуляцію і накинути російське ярмо теж не вихід. Тому війна.
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Цель, в принципе, ясна. Не дать лугандону подняться и рушить экономику эрэфии санкциями, дискредитируя лицо кремля перед всем миром. ***** не вечно
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Какое лицо? Этим иплом давно уже детей пугают во всем мире...
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А пасе это авторитет? Спроси у сотни нормальных людей что они о ней знают кроме названия? Ее пиарят свои же недоумки выставляя ее роль как значимого субъекта но не бесполезной дармоедской синекуры.
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ПАСЕ принимает решения и не имеет значения - есть авторитет или нет...
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Ну и кому всрались эти решения и кто их обязан исполнять? А если нет то шо будет? А ничего! Никто нормальный даже не узнает об их существовании. Я бы давно послал этих вахлаков на все...Нато- это реальность, Штаты- тоже, а тратить бюджетные деньги на всякое бесполезное говно...
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В Украине можно все судя как под всеобщее одобрямс насрали и на идеалы майдана и на память о Небесной сотне
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Хе-хе. У зеленої соплі є мЬІролюбний план, але він секретний. Ну шо зелебобіки, змінили шило на мило? Нельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4715
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Как с хряка сварим мыло путем хатовы. Нельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 225 Нельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4985 Нельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4985
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Не знаю чи правда, але доходять чутки, що через невизначеність верхівки військо деморалізується, стає схожим на ватагу заробітчан, яким і воювати то сенсу немає.
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****...я смущен... цели? Постминская реальность???постнюрнбергская виртуальность, если хотите. Бутусов, я выражаю озабоченность... бутусов, ты когда-нибудь в своей жизни сталкивался один на один со 120 килограмовым, хорошо подготовленным боксером? При том, что у тебя с списке парочка спаррингов в ираке и югославии??? И вот, когда тебе наносят удар, ты размышляешь о тактике и стратегии??? Тут бы увернуться, уберечь печень, остаться бы на ногах...а когда влезет рефери, когда разведет по углам, тогда можно и помечтать...
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В Харкові БПП проголосував за Жукова, а в Одесі БПП проголосував за скасування закону про мову.

Обіцяний Порошенком реванш йде повним ходом.

Дякули,дякуйте і далі.
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Когда имеешь дело с Россией нельзя четко определить цели, тут как выйдет. Физически победить ее невозможно, остается только фактор времени и санкций. Израиль в таком состоянии уже 70 лет. Мы обречены на такой же путь, поскольку другого просто нет. Этот путь можно сократить до нуля вывесив на Радой триколор. И завтра все прекратится. Это цель? Даже зебилоиды вряд ли согласятся на такое. Потому и приходится юлить и крутиться, как уж на горячей сковородке. Раньше пороху, теперь скомороху. Решить проблему в лоб не удастся. Остается только надеяться на то, что пока толстый похудеет(я не про юзика), худой не сдохнет.
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Знову певно забанять,АЛЕ Бутусов чмо,іди на х.й
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Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Бутусов - демагог.
Цель Порошенко была ясна, как белый день. Сними шоры и может увидишь.
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если песики не согласны с Бутусовым, то какого хера они слетаются на Цензор как мухи на испражнение шоколадом?
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А є варіанти? Крім звільнення від оккупації?
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Здесь ни при чем ни Порошенко, ни Зеленский. Нужно сделать стратегический выбор - сдаться грязному варвару или продолжать борьбу.
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Всё верно говоришь, но что же делать, Юра? Как говорится - критикуя предлагай (с)
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Мир можно добыть только военными действиями
Вторая мировая тому пример
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНельзя продолжать войну, не указывая обществу ее цель, не определяя постминскую реальность, - Бутусов
 
 
 
 
 
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