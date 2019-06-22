EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Происшествия
  895  22
Все про:выборы (22561) Николаевская область (851) подкуп (497) Нацполиция (9581) ОТГ (43)

 Кандидат на пост главы ОТГ на Николаевщине раздавала одежду и воду в сельском клубе, полиция открыла уголовное производство

Информацию о возможном подкупе избирателей в Первомайский отдел полиции предоставила жительница одного из сел 22 июня.

Женщина сообщила, что на территории сельского клуба кандидат на пост главы объединенной территориальной общины раздавала одежду, бывшую в употреблении, и воду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. Заявительница расценила это как попытку повлиять на реализацию избирателями их избирательного права при голосовании и принуждение людей отдать свой голос за определенного кандидата.

По данному факту следователи Первомайского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 160 УК Украины "Подкуп избирателя, участника референдума". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наборы лекарств раздавали на Харьковщине от имени кандидата в нардепы по 169-му округу

Источник: https://censor.net.ua/n3133737
 
 
 Топ комментарии
 
Единая россия, ой, слуги народа, а может узурпаторы народа, время покажет.
 показать весь комментарий
 
Хрякоботы, а хряк забыл какой сегодня день. На всех каналах есть свеча, на 5 анале, анале хряка её нет. Почему?
 показать весь комментарий
 
вода тоже бывшая в употреблении..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так,це аналізи які повернули з ВАДА.З назвою "божа роса".
 показать весь комментарий
 
 
ні-це сциклиння-яке клован надув в кремлівському русада.
 показать весь комментарий
 
 
Хрякоботы, а хряк забыл какой сегодня день. На всех каналах есть свеча, на 5 анале, анале хряка её нет. Почему?
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, почему ваш вождь уподобляется Царьову когда за вторую мировую говорит?
https://prm.ua/prezident-zelenskiy-ne-znaye-koli-pochalas-druga-svitova-viyna/
 показать весь комментарий
 
-- дело должно открываться, не только против взяткодателя, а против взяткобрателя! ...но тут уже высокая Политика начинается...*)
 показать весь комментарий
 
 
Единая россия, ой, слуги народа, а может узурпаторы народа, время покажет.
 показать весь комментарий
 
 
Та пусть раздают, только люди должны голосовать потом по-своему.
 показать весь комментарий
 
 
Да за воду - це предел... ви шо подуріли, жара яка.
 показать весь комментарий
 
Прочитала вначале «разорвала одежду»

Учитывая накал страстей на этих выборах, даже не удивило бы уже
 показать весь комментарий
 
 
В Україні це звична справа,а люди цього самі хочуть.
 показать весь комментарий
 
Пора бы уже каким то образом наказывать и "берущих". Не будет спроса - не будет и предложения.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат на пост главы ОТГ на Николаевщине раздавала одежду и воду в сельском клубе, полиция открыла уголовное производство
 
 
 
 
 
 вверх