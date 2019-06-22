 Кандидат на пост главы ОТГ на Николаевщине раздавала одежду и воду в сельском клубе, полиция открыла уголовное производство

Женщина сообщила, что на территории сельского клуба кандидат на пост главы объединенной территориальной общины раздавала одежду, бывшую в употреблении, и воду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. Заявительница расценила это как попытку повлиять на реализацию избирателями их избирательного права при голосовании и принуждение людей отдать свой голос за определенного кандидата.

По данному факту следователи Первомайского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 160 УК Украины "Подкуп избирателя, участника референдума". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

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