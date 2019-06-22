 Религиозные меньшинства в оккупированных Крыму и Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, - отчет Госдепа США

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, представляя Отчет США о свободе вероисповедания за рубежом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Госсекретарь США указал на недопустимость преследования Свидетелей Иеговы в России, где власть считает эту церковь террористической организацией.

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В течение периода, охватывающего отчет, преобразования произошли в жизни религиозных общин в Украине. В отчете описывается создание Православной церкви Украины и отмечается, что существуют сообщения о том, "что политические наблюдатели характеризуют как попытки ультраправых нападать на сторонников и имущество Православной церкви Московского патриархата".

Что касается ситуации с религиозными свободами в Украине в целом, в отчете со ссылкой на информацию правозащитников, отмечается снижение количества задокументированных актов антисемитизма, по сравнению с прошлыми годами.

В то же время, поступают тревожные сообщения от СМИ, активистов, защищающих свободу вероисповедания, Православной церкви Киевского патриархата, мусульман, протестантских церквей и Свидетелей Иеговы,

о том, что контролируемая Россией власть на Донбассе усилила давление на религиозные меньшинства. В частности, отмечают в Госдепе, контролируемая Россией власть требует от всех религиозных организаций, кроме Православной церкви Московского патриархата получать "государственную религиозную экспертную оценку". Свидетелей Иеговы запретили на контролируемых Россией территориях Украины как "экстремистскую организацию".

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Управляемые Россией силы продолжают оккупировать религиозные сооружения религиозных меньшинств и использовать их в качестве военных объектов на Донбассе, говорится в отчете.

В оккупированном Крыму российские власти продолжали преследовать и запугивать религиозные меньшинства, Свидетелей Иеговы, членов Православной церкви Киевского патриархата, крымских татар - мусульман, отмечают авторы отчета.

Активисты религиозных общин становились жертвами пыток в Крыму, говорится в отчете со ссылкой на данные исследования 2014-2018, Комитета ООН против пыток, Украинского Хельсинского союза и Инициативы СМИ за права человека.

Греко-католики сообщали о сложностях в обеспечении приходов из-за политики оккупационных властей. Православная церковь Киевского патриархата сообщает о продлении захватов церквей.

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Российские СМИ продолжают сеять подозрение и страх между религиозными группами, особенно относительно крымских татар - мусульман, отмечают авторы отчета.