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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (954) Крым (21560) религия (759) церковь (1037) Донбасс (18777)

 Религиозные меньшинства в оккупированных Крыму и Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, - отчет Госдепа США

Защита свободы вероисповедания - центральный стратегический приоритет для Государственного департамента США.

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, представляя Отчет США о свободе вероисповедания за рубежом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Госсекретарь США указал на недопустимость преследования Свидетелей Иеговы в России, где власть считает эту церковь террористической организацией.

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В течение периода, охватывающего отчет, преобразования произошли в жизни религиозных общин в Украине. В отчете описывается создание Православной церкви Украины и отмечается, что существуют сообщения о том, "что политические наблюдатели характеризуют как попытки ультраправых нападать на сторонников и имущество Православной церкви Московского патриархата".

Что касается ситуации с религиозными свободами в Украине в целом, в отчете со ссылкой на информацию правозащитников, отмечается снижение количества задокументированных актов антисемитизма, по сравнению с прошлыми годами.

В то же время, поступают тревожные сообщения от СМИ, активистов, защищающих свободу вероисповедания, Православной церкви Киевского патриархата, мусульман, протестантских церквей и Свидетелей Иеговы,

о том, что контролируемая Россией власть на Донбассе усилила давление на религиозные меньшинства. В частности, отмечают в Госдепе, контролируемая Россией власть требует от всех религиозных организаций, кроме Православной церкви Московского патриархата получать "государственную религиозную экспертную оценку". Свидетелей Иеговы запретили на контролируемых Россией территориях Украины как "экстремистскую организацию".

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Управляемые Россией силы продолжают оккупировать религиозные сооружения религиозных меньшинств и использовать их в качестве военных объектов на Донбассе, говорится в отчете.

В оккупированном Крыму российские власти продолжали преследовать и запугивать религиозные меньшинства, Свидетелей Иеговы, членов Православной церкви Киевского патриархата, крымских татар - мусульман, отмечают авторы отчета.

Активисты религиозных общин становились жертвами пыток в Крыму, говорится в отчете со ссылкой на данные исследования 2014-2018, Комитета ООН против пыток, Украинского Хельсинского союза и Инициативы СМИ за права человека.

Греко-католики сообщали о сложностях в обеспечении приходов из-за политики оккупационных властей. Православная церковь Киевского патриархата сообщает о продлении захватов церквей.

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Российские СМИ продолжают сеять подозрение и страх между религиозными группами, особенно относительно крымских татар - мусульман, отмечают авторы отчета.

Источник: https://censor.net.ua/n3133732
 
   
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Класс ! Наша дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла перше "золото" на ІІ Європейських іграх, що зараз проходять у Білорусі. У бою вона здолала чинну чемпіонку-росіянку.
Религиозные меньшинства в оккупированных Крыму и Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, - отчет Госдепа США - Цензор.НЕТ 1040
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В першу чергу в Криму переслідують мусульман та вірних ПЦУ.
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А в остальной Украине проблемы у религиозных большинств, вроде УПЦ.
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В першу чергу в Криму переслідують мусульман та вірних ПЦУ.
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І там гоміків не "празнують"?............
Ну так в цьому нічого дивного.
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Euro news: "Автобусы, которые везли мигрантов из Италии дальше в Европу были арендованы Газпромом через подставные фирмы. Это выяснили западные спецслужбы.
Путин организатор миграционного кризиса в Европе?
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А секс-меньшинства? Там даже гей-парады запрещают.
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Класс ! Наша дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла перше "золото" на ІІ Європейських іграх, що зараз проходять у Білорусі. У бою вона здолала чинну чемпіонку-росіянку.
Религиозные меньшинства в оккупированных Крыму и Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, - отчет Госдепа США - Цензор.НЕТ 1040
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Красунечка-україночка 😍😍😍 Ой бісова дівка, от же ж русофобію затіяла - розіп'яла кацапку у трусіках!
Цензоре! Реквестуємо новину!
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Звичайно, що вони зрадники. А ще їхні дії та цілі співпадають із Слугами народу.
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У них, майже всіх наших т.зв. політиків, цілі однакові - особисте збагачення.
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Не тільки їхня ціль збагачення. Є спільне бажання спрямувати Україну у бік росії та віддати *****.
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За п'ять років можна ж було прийняти закони, які обмежували діяльність такої наволочі. Натомість мали постійні ситуативні голосування за будь-що, що давало можливість їм збагатитися, але не за державотворчі закони.
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А тепер нова ВР і близько не буде розглядати подібні закони😣
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Не виключено. Але за будь-яких умов треба міняти не просто політичну систему, але й викидати на смітник усіх т.зв. політиків, що паразитують лише.
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Так якраз у нову ВР підбирають старих політиків із ПР, які увійшли не тільки до опозиційного блоку, а до Слуг народу і деяких інших політичних сил.
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Та ніхто не сумнівається, що найбільш пілі та цинічні будуть лізти звідусіль, де є для них шпаринка. Але українцям слід припиняти внутрішні чвари наволо порохобот-зєлєбот тощо. А вимагати дотримання вже існуючих законів, як мінімум. Бо те що відбувається на руку саме наволочі.
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Чвари можна було би припинити, якщо Зе вибачиться за всі свої слова про Україну, Томосу..., а Портнов пояснить коли він почне будувати фільтраційні табори😣
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Хай вибачається чи не вибачається, то його справа. Я просто хочу донести просту думку - все що відбувається не береться ні звідки. Риги в нас завжди мали свою частку держави, як феодали. За часів Порошенка так само.
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А знаєте чому риги мали цю частку і Порошенко нічого не зробив?
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НАСЕЛЕНИЕ! хватит про Медведчука фуфло гонять! он такой как есть, у него железные убеждения, которые он не меняет всю свою жизнь!!! с 20 лет стукач, агент КГБ, для него как в песне--"была бы страна родная, и нету других забот"! ВЫ ОТВЛЕКАЕТЕ ВНИМАНИЕ ОТ ГЛАВНОГО ПОД ВИДОМ клоунов, шутов, откровенных идиотов, в наш УКРАИНСКИЙ парламент, как крысы и тараканы, лезут циничные подонки, без убеждений, "без родины и флага".будут прислуживать тому, кто больше даст, и Медведчуку в том числе. именно они развалят и продадут за 30 сребреников. это не "новые лица", это "новые твари" и "новые хари".
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Госдеп превратился при трамадоле в смех.При чучме били татар,а они единственные,кто вступился за Украину.Тут и коментариев никаких не нужно.
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ПАТРИОТ-ИДИОТ?
«Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую» - любит говорить Путин.
Но, он умалчивает, что, у народа НЕТ "своей армии" - есть армия Путина. И, кто согласен её кормить, тот кормит и полковников ФСБ, и олигархов, и росгвардию, которая ИХ защищает ОТ НАС.
(C)
@per4atki
🤔
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Дивіться бл&ді, яким хотілось шоб було весело і ті, кому "хуженєбудєт". Вулиця Жукова в Харкові, визнання азовського моря російським, мураєв на всіх телеканалах з відкритими погрозами українцям то тільки початок! Нехай вам особисто буде кара за вашу неповагу до болю свого ж народу! за вашу глухоту, сліпоту і тупість! Медведчук - кат Василя Стуса, сьогодні почав винищувати вас усіх, руками свого клоуна.

То дуже правильно, що рабів до раю не пускають. Мені соромно і боляче за 70 відсотків тупих придурків які, захоплюючись внутрішньою боротьбою, піарячись на ній, ЗНОВУ привели власноруч мокшан з їх цепними псами без роду і племені у саме серце України і лишили її і нас без тила.

Маруся Звіробій
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Петю вже не повернути до повноцінного політичного життя замовляннями та прокльонами ворогів.
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Та хай буде, якщо вам чи йому буде від того легше. Пмиання не в тому - хто буде, а питання - що будуть робити.
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Чотирьох п'ятидесятників-християн піддали тортурам, а потім по звірячому вбили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРелигиозные меньшинства в оккупированных Крыму и Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, - отчет Госдепа США
 
 
 
 
 
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