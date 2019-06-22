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 Общество
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Все про:авиация (1799) ВВС (191) ремонт (916)

 Ремонт МиГ-29 завершили во Львове

Львовский авиаремонтный завод успешно завершил испытания учебно-боевого самолета Миг-29УБ после ремонта на предприятии. В ближайшее время самолет будет принимать Командование Воздушных сил ВС Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как сообщается, в ближайшее время самолет будет принимать командование Воздушных сил ВС Украины.

После завершения некоторых обязательных процедур (оформление документации, ознакомительный полет, передача авиационной техники и наземного оборудования специалистам воинской части и т.д.) еще один Миг встанет на восстановленное крыло.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полет на сверхмалой высоте - подготовка штурмовиков 299 бригады тактической авиации. Эксклюзивное ВИДЕО

Миг-29УБ - учебно-тренировочный самолет, создан на базе Миг-29 и имеет два места - для летчика-инструктора и летчика-курсанта.

Ранее со Львовского авиаремонтного завода взыскали 2,9 млн гривен штрафа за нарушение срока ремонта. Договор на ремонт и модернизацию двух МиГ-29 предприятие заключило с Минобороны еще в марте 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3133731
 
   
 Топ комментарии
 
Такие новости унижают украинскую армию. Ещё бы написали что солдаты окоп вырыли .
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Отличная машина, отцы летали и внукам придется.
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Бомбическая новость во всех смыслах.
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Потрібні нові українські двигуни для Міг-29, без цього ми воювати не зможемо! Так само потрібні нові двигуни для найбільш масових літаків ЗСУ Су-25, Су-24 та Су-27. За 5 років війни в цьому напрямку не зроблено нічого! Ремонтувати російські двигуни літаків неможливо безкінечно!
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Нет своих движков для МиГ-29 и не будет в ближайшие 10-15 лет. Можно пока покупать их по миру, ну или из паРашки через подставные конторы, как они запорожские движки покупают.
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та ты шо...тож по мнению зелебенцев свинарчюкизм,если если по миру или у рашки через подставных...они скорее самолеты продадут,как излишнее майно.
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Мотор-Січ зробив двигуни для китайського винищувача-штурмовика і може зробити двигуни і для українських літаків, потрібно лише держфінансування та держзамовлення!
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И 10-15 лет работы/испытаний. В итоге получим движок к полностью устаревшему самолёту.
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Та невже???................ Ремонт МиГ-29 завершили во Львове - Цензор.НЕТ 2319
Оце так досягнення!
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Видел , вчера взлетал . Шумит сильнее , чем Боинг.
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Такие новости унижают украинскую армию. Ещё бы написали что солдаты окоп вырыли .
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негоже великой нации плыть по небу в савецких литаках
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ну да...вяликая нация на новейших супержутях людей убивает
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пыталась 5 лет назад. но получив адекватный ответ, теперь писяется и какается..... Ремонт МиГ-29 завершили во Львове - Цензор.НЕТ 8997
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ты о чем,кацаплянин?адекватность и кацапляне несовместимы.может быть только ватность Ремонт МіГ-29 завершили у Львові - Цензор.НЕТ 8167
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Отличная машина, отцы летали и внукам придется.
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а ша там з ПО 2?Єтакі на озброєнні?Хлам треба утілізувати,та купувати ******* техніку.
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-- шо бы купить что-то современное, низкооплачиваемый рабочий, должен зарабатывать, хотя бы 1700 евр. -- чистыми. Не получать -- а зарабатывать!
...а "за неимением гербовой, пишут на простой" ...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРемонт МиГ-29 завершили во Львове
 
 
 
 
 
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