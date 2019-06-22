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Все про:реформы (3323) Зубко (410) децентрализация (425)

 Зубко выступает за укрупнение районов: чтобы на область приходилось по 4 района, а не по 26

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко ратует за скорейшее принятие закона "Об основах административно-территориального устройства".

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Они (районы. - Ред.) будут насчитывать больше, чем 150 тыс. человек вместе с городом областного значения. И это позволит практически поднять уровень РГА. Хотя, по моему убеждению, должен быть не только райсовет и его исполком, но и префект, который работает в этом райсовете", – сказал вице-премьер.

По его словам, эта территориальная реформа аккумулирует в себе такие понятия, как госпитальный округ, который практически должен совпадать с районным уровнем. И тут вопросы безопасности в сфере ГСЧС, экстренной медицины, дорожной инфраструктуры, старших школ.

"Еще раз возвращаюсь, почему нам нужен 2020 год как горизонт. Если закон не будет принят, мы снова получим по 26 районов в каждой области с минимум 50 депутатами районных советов. Превратив эти районы в более укрупненные, все депутаты районных советов до следующих выборов зайдут в районный совет, и это будет 150 человек. Они просуществуют так до выборов, и дальше наберут снова 50 человек. Но это уже будет 50 человек, которые реально будут работать в большом районе и заниматься его проблемами ", - заявил Зубко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Необходимо завершить децентрализацию, несмотря на желание некоторых "подправить" реформу, - Гройсман

По его словам, у малых городов всегда есть возможность объединиться, получить статус общины и иметь не только финансовые поступления, а еще и нести ответственность. При этом Зубко признал, что ныне существует проблема присоединения анклавов вокруг большого города непосредственно к нему. "Здесь вопрос только в том, что сельский председатель имеет деньги и не хочет объединяться. А люди лишены возможности управления своей общиной. Те, кто не присоединятся, не будут иметь вообще никакой перспективы на развитие", - убежден вице-премьер.

Зубко также отметил необходимость нивелировать дублирование полномочий районной и местной власти в районах, покрытых ОТГ. "И это возможно только законодательно", - сказал чиновник.

Также на Цензор.НЕТ: Почти 900 ОТГ уже создано в Украине, в 94 районах нет пока ни одной, - Зубко

"Сейчас мы разорваны по системе менеджмента. У нас есть председатель ОТГ, который управляет, и глава райгосадминистрации, который саботирует. Или, например, есть 17 районов, полностью покрытых ОТГ, и происходит дублирование полномочий районной и местной власти. Ответ должен дать изменение законодательства, но парламент не рассматривает эти вопросы", - заявил Зубко.

Касаясь сроков так называемой принудительной децентрализации, вице-премьер подчеркнул, что для этого нужна политическая воля и буквально полгода, чтобы поставить точки над "і": имея перспективные планы, утвердить границы новых общин, и с ЦИК подготовить участковые комиссии по выборам.

Читайте также: Кабмин утвердил план по формированию ОТГ на оккупированных территориях Луганщины

Источник: https://censor.net.ua/n3133730
 
 
 Топ комментарии
 
Нет, он один из самых преданных союзников петрухи. Такой себе петя житомирский. Как и петя любит своей женушке бабло выделять на культурные фонды для распила.
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Да никак... это просто фантазия свидетелей покращення от рошен
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Децентрализация в стране победившего криминала выглядит не реформой, а издевательством. Теперь гепы и труханы имеют гарздо больше возможностей воровать...
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Все нормально. В Польщі колись воєводства мали по 350-400 тис населенні і було тиз воєводств їх як бліх на собаці. Зараз вони порівнялись з нашими областями по чисельності населення ну і повітів в них менше
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А как жи рехформа дицинтрализаци?111
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Да никак... это просто фантазия свидетелей покращення от рошен
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Я так и не понял, в чем её смысл. Дополнительные выборы только каждые три месяца проводятся. Мало чиновников же в стране.
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Децентрализация в стране победившего криминала выглядит не реформой, а издевательством. Теперь гепы и труханы имеют гарздо больше возможностей воровать...
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В каждом районе есть райсовет. райгосадминистрация со своими непомерно раздутыми штатами
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Никто не в курсе, он случаем не из зебилов?
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Нет, он один из самых преданных союзников петрухи. Такой себе петя житомирский. Как и петя любит своей женушке бабло выделять на культурные фонды для распила.
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Ну так и что, в списке сопли зелёной немало бывших, можен и он уже подсуетился.
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це є довершеною характеристикою фанатів Бариги.
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Оденьте на него смирительную рубашку!
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Получилось смешно, но смех в том что кроме писюн и шаурма свинка Пепа остальных слов и не выговорит)))
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французы правильно сделали. берите ее модель.
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Предлагаю сделать вапше адин район з центром у Киеви - а шо?! може вдавляться!!
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недавн шото такое у кацапов было с их сраными "губерниями"...
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Не об этом речь
Статью внимательно прочтите, пожалуйста
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То есть теперь шоб подписать бумажку у чиновника в райцентре, надо будет ехать на 20 км, а 100 км?
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Нет, не нужно будет ехать 100км
Если всё правильно сделают, то вообще не нужно будет ехать куда-то...
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А когда у нас правильно делали? Вопрос риторический. Достаточно на новый паспорт гражданина Украины посмотреть (айди карту) к которой кучу справок в комплекте таскать надо и о прописке и о семейном положении и о количестве детей.
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у себя в громаде будешь подписывать...и ваще,зелебеня сказал,шо теперь страна в смартфоне-не надо и с дивана вставать.
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Идея реально интересная!
Если правильно всё сделать, то это будет действительно хорошая реформа!

Я просто эту статью внимательно прочёл, потому и имею право на такое высказывание
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это правильно.давно пора.меньше депутатов-больше порядка
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при чем тут депутаты? тем более районного уровня? они все равно бесплатно работают, кроме глав райсоветов и секретарей.
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За справкой скоро придётся ездить в Нью Йорк,или Сидней!Правду шукать в ООН.Нафих с пляжу!5 лет наследство не могу оформить с такими властями.
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оформлення спадку не має відношення до адмінреформи
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У нас уже и так де-факто идет формирование новых структур, не предусмотренных в Конституции (имею в виду объединенные территориальные общины), так теперь еще придумали "перетасовать" районы. Мне кажется, что все это кабинетные игры или какая-то другая "революционная целесообразность" под выборы..
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нет это возможность воровать без лишних глаз. Я сужу по тому где я живу,начали асфальтировать и освещать улицы,чисто более менее кругом,выделятся на помощь неимущим. Это децентрализация,когда сельсовет заработал и на месте решили,что за эти деньги надо делать в первую очередь для громады. Что предлагают,опять свалить все кучу и клянчить на то или это,за то 50 человек гораздо проще проще купить или запугать,чем большее количество
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да и пофиг мне проблемы села которое находится ,где то там далеко
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Ну что сказать ,идиот он и в Африке идиот ! Зубко выступает за укрупнение районов: чтобы на область приходилось по 4 района, а не по 26 - Цензор.НЕТ 432
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как же как же.Дело реформатора Хрущёва нужно продолжить, расширить и углубить.В 1962 году было проведено укрупнение районов и совнархозов. В РСФСР вместо 67 районов стало 24.Число совнархозов сократилось со 105 до 43. К сожалению, реваншисты -папередники, порохоботы по новому, не дали вызреть урожаю от реформ. А то мы бы давно жили при обещанном Хрущёвым коммунизме.
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ну да армія чинуш в 300000 тис.проти японских 9 тис це круто Зубко выступает за укрупнение районов: чтобы на область приходилось по 4 района, а не по 26 - Цензор.НЕТ 9810
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откуда бред про 9 тысяч? там только в парламента на 300 человек больше чем у нас
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Вся Україна - вже суцільний 95 квартал. Які ще укрупнення ???
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Никто не понял в чем причина такого предложения? А причина одна бабло и его аккумулирование в одних руках. Децентрализация наоборот. 50 человек депутатов легче контролировать чем 150. И зайдут в райсовет именно те депутаты которые нужно. Думаю что именно это им движит. Получить контроль над бюджетными потоками.
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"зайдут в райсовет именно те депутаты" які ви виберете. Якщо будете вибирати вухами, тоді так. Почніть думати кого вибирати, з будинку, вулиці, мікрорайону. Зубко выступает за укрупнение районов: чтобы на область приходилось по 4 района, а не по 26 - Цензор.НЕТ 1067
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В наших реалиях зайдут те кто хорошо гречкой засеет и кто контролировать будет избиркомы.
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значить народ такий, який хоче жити в гівні з гречкою Нема на то ради, як тільки вибори, вибори і вибори Зубко выступает за укрупнение районов: чтобы на область приходилось по 4 района, а не по 26 - Цензор.НЕТ 2471
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я тогда предлагаю пану зубко при любой простуде садиться в сельский ПАЗИК, и ********* сделать флюорографию куда-нибудь в больницу райцентра за 150 км от места жительства.
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с головой проблемы? посмотри что по селам ездит, а потом умничай
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смотря где. для убитых дорог многих мест и небольших сел - богдан это дорогое удовольствие. старые, еще совковые пазики, лазы и т.д. ну или убитые газели
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касаб разглагольствує "пазиками" а не мізгами Зубко выступает за укрупнение районов: чтобы на область приходилось по 4 района, а не по 26 - Цензор.НЕТ 1480
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если ты, не касаб, не ездил по селам украины и не знаешь какие там в основном автобусы ездеют, это твои половые трудности. тогда ты или мамкин сынок, дальше своего города не выезжавший, или ольгинский троль
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фуй, то ваші кацапствующіє позакупляли ПАЗиків та ШМАзиків. В нас того гавна вже років 15 немає. Зубко виступає за укрупнення районів: щоб на область припадало по 4 райони, а не по 26 - Цензор.НЕТ 9680 МЕРСИ, ФІАТИ і ...........інші Зубко виступає за укрупнення районів: щоб на область припадало по 4 райони, а не по 26 - Цензор.НЕТ 9680
Ви з того совка з ********* любовю до кацапів вилізти не можете. Харків тому приклад.
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о, я ж говорил что ты мамкин сынок дальше своего города не выезжавший.
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фую пазики є неекономічними! Зубко виступає за укрупнення районів: щоб на область припадало по 4 райони, а не по 26 - Цензор.НЕТ 4637 Бачив що немає їх на заході України, виключення є Закарпаття, вотчина Балог
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я ж говорю, что ты дальше города не выезжал.
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Та э пазики по селам, вони ширше за Богдани.
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Еще один дегенерат. Разве это главное. Главное сколько сельский голова, бургомистр имеет бабок на свою социалку. А смотрящих от власти типа глав РГА надо просто ЛИКВИДИРОВАТЬ
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мова йде за префекта, який замінить РДА Зубко виступає за укрупнення районів: щоб на область припадало по 4 райони, а не по 26 - Цензор.НЕТ 4524
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голова РДА, префект, секретар райвиконкому - це наглядачі від влади. Самоврядування як у Німетчині або у США. Все інше це пограбунок та втручання у господарську діяльність
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ну типу в тому може бути сенс - менше адміністрації не завадить. І так користі 0. Менше адміністрації - більше свободи.
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Трохи незручно, в деяких районах буде 100 км до центру, краще б залишили би щось одне, або райрада або адміністрація.
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Ну і що дасть зменшення кількості депутатів райрад. Вони не отримують зарплату, а апарат утримують за власний кошт. Краще скасувати чисельність депутатів облрад та ВРУ і необхідно зняти з депутатів облрад недоторканість.
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а дебил подумал какие удобства общения с госструктурами возникнут у людей районов? Это не в Киеве сел на метро и в другом районе
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗубко выступает за укрупнение районов: чтобы на область приходилось по 4 района, а не по 26
 
 
 
 
 
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