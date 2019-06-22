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Все про:Грузия (3571) Россия (73103) авиасообщение (453)

 Россия запретила полеты грузинских авиакомпаний

Грузинские авиакомпании не смогут летать на территорию России с 8 июля. Причиной приостановки полетов называют задолженность.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства транспорта РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"", - сказано в сообщении.

"В настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долл. США и 592 251,95 руб. Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее", - уточнили в Минтрансе РФ.

Российские власти обещают восстановить авиасообщение после погашения задолженности и проведения аудита программ безопасности грузинских авиаперевозчиков.

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Накануне президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию и поручил вернуть домой находящихся в этой стране россиян.

Сейчас в Грузии продолжаются антироссийские протесты. Они вспыхнули после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133727
 
 
 Топ комментарии
 
Класс! Если Грузия станет страной, где нет русскае, то туда сейчас начнут ломиться туристы со всего мира. Не зря же особо популярны отели без русских, а тут целая страна )))
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Они такие же, как и другие люди. Летал в Грузию многократно. Страна поменялаь у меня на глазах, чему очень рад! И да, чем меньше тагила, тем лучше. Доказано не только Грузией. Вибираю отели только те, где нет русни. Ниразу не пожалел...
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кто думает только о деньгах,тому пофиг родина,и кто ей управляет,вся суть блеяния про туризм
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Уже скоро на первых полосах всех российских СМИ:

- Грузинская провокация американского Госдепа.
- Грузинский национализм с американским лицом.
- Изнасилованную пенсионерку распяли на шампурах.
- В одном из грузинских ресторанов готовили хинкали из младенцев.
(C)
@Vitauskas__A🤔
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Вам хорошо, у вас металлургия там, пшеницу выращиваете там, горох. А у Грузии ничего нет, ни заводов, не фабрик, одно вино да боржоми. И их же нужно кому-то пить! И вы запрещаете бедным грузинам зарабатывать на руссо туристах. Это очень некрасиво с вашей украинской стороны
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Конечно, спамить легче, чем выслушивать правду.. Я еще раз хочу спросить вас, братья-украинцы? Вас радует, то что у Грузии начинаются проблемы? Вы не любите русских.. но Грузия то причем? Россияне найдут куда отвезти свои деньги... а вот Грузия вряд ли найдет быстро тур.замещение.. И еще раз напомню, что многая инфраструктура закладывалась с учетом развития тур.потоков.. А это и кредиты для мелкого и среднего бизнеса...
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один вопрос,сколько грузин убили русские
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Цапи вкрали третину Грузії і тепер дивуються, що крадурнів не сприймають у Світі
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да ну ты что??? Это Грузия напала на рашку,защищая *грузинский мир* в оной же рашке
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Мабуть це тому Юлін уряд у 2008му перший з усіх країн підтримав суттєво гуманітаркою Грузію і Саака був за це Юлі дуже вдячний?
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