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Все про:смерть (5964) Лисянский Павел (28) КПВВ (13)

 На КПВВ на Донбассе умер мужчина

70-летнему мужчине, который хотел пересечь линию разграничения со стороны оккупированной территории, стало плохо. Врачи не смогли его спасти.

Об этом сообщил в Facebook представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к Украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но к сожалению врачи не смогли ничего сделать", - написал Лисянский.

По предварительным данным, мужчина скончался в результате обширного инсульта.

На КПВВ на Донбассе умер мужчина 01

Также на Цензор.НЕТ: "На украинских КПП есть навесы, туалеты, медпункты. У нас отношение к людям безобразное", - в ОРДО жалуются на огромные очереди и отсутствие удобств на КПВВ террористов. ВИДЕО+ФОТО

На линии разграничения работают 5 пунктов въезда-выезда граждан - "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово", "Станица Луганская". 8 апреля в миссии ОБСЕ сообщили, что с декабря прошлого года при пересечении линии разграничения умерли 18 человек, в основном - люди пожилого возраста. Причиной смерти в большинстве случаев стали проблемы с сердцем.

Источник: https://censor.net.ua/n3133725
 
   
 Топ комментарии
 
А 5 лет назад был здоров ,как бык,да ещё под украинские танки бросался,Павлик Матросов.
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Совершенно непостижимое желание покинуть свою тихую и уютную родину и ехать в лапы кровавой Хунты к злобным биньдерывцам
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А крымчане умирают на военной базе ,за то российской,как они говорят на "русской земле" какой то таёжный и глупый народишко,пришёл на готовое и .... На КПВВ на Донбассе умер мужчина - Цензор.НЕТ 2098
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А 5 лет назад был здоров ,как бык,да ещё под украинские танки бросался,Павлик Матросов.
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Совершенно непостижимое желание покинуть свою тихую и уютную родину и ехать в лапы кровавой Хунты к злобным биньдерывцам
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орки специально создают очереди, что бы люди мучились и проклинали Украину. но эффект имеет обратный знак, проклинают их и *****.
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"Не судилося Мотрі щастя" (с) Панас Мирний
...
"Не судилося дідові шастать" (modern remix)
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Уменьшилась нагрузка СРАЗУ на два пенсионных фонда.
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Так они из за двух пенсий в месяц,в два раза меньше и живут
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Live fast, die young... so to say
(actually not so young, well... but die...)
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Велика вірогідність що так.
Ще більша вірогідність що у них сепаратистські погляди.
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А крымчане умирают на военной базе ,за то российской,как они говорят на "русской земле" какой то таёжный и глупый народишко,пришёл на готовое и .... На КПВВ на Донбассе умер мужчина - Цензор.НЕТ 2098
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Оскільки ніхто не відмітився, то треба влізти. Вся вина у смерті отієї нашої людини лежить на нехарошому Порошенку. Адже це при його владі зробили такий порядок, що треба за всякими довідками і іншим соцзахистом мотаться на неокуповану територію. Я звичайно ж співчуваю родині померлого. Але хай би вже сидів вдома та не рипався. У них же є законна вибрана власть, у них працюють підприємства і платяться налоги. Чого його їздити до отієї хунти?
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Как это не прискорбно, но напрашивается вопрос-а не этот ли дед сотоварищи призывая русский мир в 2013, носились с трехцветной тряпкой и голосили путин введи, путин памаги? Так что сочувствия нет и не будет.
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С вероятностью процентов девяносто - он самый.
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Ай-яй... навернулся регресс и пенсия от хунты... послед в шоке!
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Человеку свойственно жлобство.Именно ЖЛОБСТВО двигало дамбасом в 2014г.Одни хотели зарплаты как в расеи.Другие пенсии как в расеи.Третьи вообще не воспринимали Украину как гос-во,эти орали,что они руськие и дамбас - расея.Но основная причина - ЖЛОБСТВО.Вы думаете,им там плохо живется?Ошибаетесь.На две пенсии живут прекрасно.Но каждый раз порешав,в Украине, вопросы с регресом и пенсией большинство клянет,на чем свет стоит, эту Украину.А главный аргумент- Украина им обязана платить.Им плевать,что их дети и внуки работают или в ордло или рф и не платят,в ПФ Украины, ни копейки.Им ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ!Вопрос- За,что?За голосования на референдумах против Украины?
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Давно пора запретить бесконтрольно шастать туда-сюда за пенсиями, пособиями, подачками... Выезд по разрешение не чаще раз в полгода с ограничением ручной клади до 10 кг, авто - вообще не пускать. У нас же фуры ездят...
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С учетом возраста и погоды +34, а чувак, судя по всему, переходил "вручную", этого следовало ожидать. Не представляю, что может заставить человека в такую жару идти пешком.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа КПВВ на Донбассе умер мужчина
 
 
 
 
 
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