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Все про:ВР (23090) педофил (393) петиция (138)

 Петиция за химическую кастрацию педофилов набрала нужное количество голосов

Размещенную на сайте Верховной Рады петицию за ужесточение наказания педофилов и введение для некоторых из них химической кастрации подписали почти 28 тысяч человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Петиция был опубликована 27 мая. Ее автор - юрист-криминолог Анна Маляр. Среди соавторов документа - заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В тексте петиции указано, что 2 года назад коллектив авторов разработал законопроект 6607 об ужесточении наказания за педофилию. С тех пор документ проходит доработку.

Законопроект предусматривает три новации. Первая - создание Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Цель реестра - не допустить таких людей к работе с детьми.

Вторая новация - усиление ответственности за половые преступления против детей. И третья - применение химической кастрации.

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"Это не наказание, а добровольное мероприятие медицинского характера, предусмотренное для лиц, которые: 1. Осуществили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз - педофилия. Химическая кастрация - это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени", - сказано в тексте петиции.

"Обращаемся к народным депутатам. Промедление с принятием законопроекта 6607 имеет очень высокую цену - искалеченные жизни детей. Разве это не повод объединиться всем, независимо от политических взглядов, и защитить наших малышей", - подытожили авторы петиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133724
 
   
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Только лучше не химическую ( раз она временная) а хирургическую.
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Наконец -то люди стали понимать,что в стране Уголовный Кодекс не соответствует законам цивилизованных стран и имеет геноцидное содержание - за убийство 5-6 лет - это практически ничего, в ЕС и Америке за убийство дают не менее 26 лет и зачастую выносится смертный приговор или пожизненное заключение. Кодекс Портнова- Януковича направлен на взращивание преступности и рецидивизма. И мне особенно удивительно,что уходящая Рада его сохранила и не изменила.Ганьба. Ни один депутат из прошлой Рады только из-за этого не достоен войти в следующую Раду. Из-за сохранения геноцидного Кодекса очень много украинцев уже убито, а их убийц зачастую выпускают по амнистии через 5 лет. Жизнь украинцев не стоит и копейки и это позор позорный.
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Навіщо такі складнощі - хімічна кастрація, педофіл що після того як буде кастрований перестане хотіти вбивати дітей? Що за ідіотські нововведення! Є старий перевіриний тисячеліттями спосіб припинення життя злочинців - шибениця або розстріл! Не треба вигадувати дорогих методів знущання над людьми, в нас йде війна нам потрібно економити!
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Для педофилов лучше травматическая кастрация.
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Никакой химии ,только бараньи ножницы ... Петиция за химическую кастрацию педофилов набрала нужное количество голосов - Цензор.НЕТ 3240
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Не химическая, а реальная полноценная хирургическая кастрация спасёт мир от этих исчадий Ада.
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А пройде цей закон у ВР? Є у мене підозри, що багато народних обранців не лише дорогі машини **********...
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" Петиция за химическую кастрацию педофилов набрала нужное количество голосов "

Я уссыкаюсь с ваших петиций-шметиций , либералы чокнутые . Пуля в затылок , труп в крематорий , вот и все .
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Не менее важна и адекватная мера наказания, а не как у нас- 5 лет за убийство.
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...нет, только химическая, пенис в банку с кислотой.
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не нужно кастрировать ! Отрубить руки по -локти и ноги по - колена и все . Пусть мучается , ползая .а на лбу тату -каплун !
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Яйця та путіна в склянку з кислотою - чим не хімічна кастрація?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПетиция за химическую кастрацию педофилов набрала нужное количество голосов
 
 
 
 
 
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