" Петиция за химическую кастрацию педофилов набрала нужное количество голосов "

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Петиция был опубликована 27 мая. Ее автор - юрист-криминолог Анна Маляр. Среди соавторов документа - заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В тексте петиции указано, что 2 года назад коллектив авторов разработал законопроект 6607 об ужесточении наказания за педофилию. С тех пор документ проходит доработку.

Законопроект предусматривает три новации. Первая - создание Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Цель реестра - не допустить таких людей к работе с детьми.

Вторая новация - усиление ответственности за половые преступления против детей. И третья - применение химической кастрации.

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"Это не наказание, а добровольное мероприятие медицинского характера, предусмотренное для лиц, которые: 1. Осуществили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз - педофилия. Химическая кастрация - это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени", - сказано в тексте петиции.

"Обращаемся к народным депутатам. Промедление с принятием законопроекта 6607 имеет очень высокую цену - искалеченные жизни детей. Разве это не повод объединиться всем, независимо от политических взглядов, и защитить наших малышей", - подытожили авторы петиции.

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