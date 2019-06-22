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Все про:НАБУ (2773) Молдова (1024) САП (1096) Антикоррупционный суд (441) Майя Санду (1)

 Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро

Новое правительство Молдовы планирует создать Антикоррупционное бюро и хочет привлечь для этого экспертов из Украины. Также в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия "уже хорошо работает и он является независимым".

Об этом в интервью "Громадському" сообщила премьер Молдовы Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы хотела, чтобы это бюро (антикоррупционное. - Ред.) советников премьер-министра создали за две недели, и мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран", - отметила она.

Санду рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия "уже хорошо работает и является независимым".

Также на Цензор.НЕТ: Перезагрузка антикоррупционных органов в Украине может способствовать их эффективной работе, - ЕС

"И именно поэтому мы нуждаемся в этом консультативном совете, ведь хотим понимать, как нам правильно расставить свои приоритеты, повестка дня сейчас достаточно непростая, а ожидания людей - очень высокие", - добавила премьер Молдовы.

Источник: https://censor.net.ua/n3133723
 
   
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Дожились сцука...уже и молдаване нас троллят... Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 2946
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Пэтя отсидит лет 10-15 и приедет ... Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 8173
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конечно побеждена...ты шо,шота слышал в последний месяц о каркаркарррупции?так,одного -другого таможеника низшей ланки повяжут для отчета-и все Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 9585
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Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро

Шо-шо?
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Наш відомий творець "антикорупційних реформ" одночасно їх земляк мародер не потребує додаткових рекомендацій на роль "ЕКСПЕРТА".
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Я много слышал анекдотов О молдованах!
А вот анекдот ОТ молдован - слышу впервые!
И анекдот классный Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 2362
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Нехай краще румунських спеців запросять. Є там одна жіночка...
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та не...старые гэбнявые методы.поднасрали в Украине,теперь в Молдову едут. Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 8453
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Бедная Молдова Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 9298 Коррупция в Украине побеждена - можно делиться опытом Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 9298 !
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конечно побеждена...ты шо,шота слышал в последний месяц о каркаркарррупции?так,одного -другого таможеника низшей ланки повяжут для отчета-и все Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 9585
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ну так вся прокуратура до сих пор старая вместе с набу и сбу, потому чему ты удивляешься?
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удивляюсь,шо вспоминать о каркакркарррупции перестали.как будто ее и не было Молдова хоче запросити українських експертів для створення Антикорупційного бюро - Цензор.НЕТ 4428.или как будто ее зелебеня одним махом булавы уничтожил...
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Все правильно: сначала послушают наших ыкспердов, а потом сделают все с точностью до наоборот.
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Дожились *****...уже и молдаване нас троллят... Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 2946
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ну вот и для шабуни с афгани и серлещем,которые не пригодились в Украине работка нашлась Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 2093.молдова,оно вам надо,эти грантожеры?у них же аппетиты непомерные...никакой коррупции не хватит,шоб рассчитаться
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Интересно сколько ей времени понадобиться? пеця только на 5м году решился суд создать? Думаю у нее побыстрее получится😷 да соя?
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соя скажи, вы за кого топить в раде будете, если пеця не пройдет? За кума *****?
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треба оту колишню манду з НАЗК шо премії собі кожен місяць штамповала їм подарувати
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" Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро "

Смишно .
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Бедная молдова у них не хватает коррупционеров айяяя .....направим поможем обворуем.....нашли у кого к румынам бегите там научат....
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Про Румынию -- ещё смешнее, чем про Украину -- там, хоть делали серьёзный вид, что боролись... -- а результат, полюбэ украинский...*)
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Ото, да! Ото,вже буде най-най-антикорупціонніше бюро
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Это , что , Ералаш , научи меня плохому ?
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Від заголовка ледве снігуром не вдавився.
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Тепер смакують лише зелені птиці, сарана, огірки...тобто треба їсти усе зелене.
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Я так понимаю приглашают шоб послушать как не нужно делать.
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Надо было экспердов с Г+Г пригласить, они-то точно знают - как должна выглядеть борьба с коррупцией, а то надумают ещё ФБР пригласить, которое затягивает и затягивает дело Коломойского... :D
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О! ВКЛ. совсем тронулся...
У него теперь и ФБР все зебилы Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 2352
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Нехай не розраховують, що їхні антикорупційні органи ефективно запрацюють одразу, як тільки будуть створені, ким би не створювались.
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троллят нас как могут. Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро - Цензор.НЕТ 3170 у нас "борцунов" много, боюсь Молдова столько не прокормит.
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О*уенный опыт.Ни одно коррупционное существо не пострадало
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ну зачем Вы так?
мы ж вам ничего плохого не сделали...а Вы так издеваться?)))))
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Забирайте Луценко вiн вам все розскаже як це робиться
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Та звичайно !)Вiн там корупцію у виноробстві лiквiдуватиме )
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Это все равно что допустим африканцев пригласить инструкторами по лыжному спорту.))
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Забирайте все антикорупційне бюро собі - такої бездіяльної параші ще в жодній країні не було створено.
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та да...досвід непоганий - як декільком сотням лобів нічого 3 роки важко не робити і за це отримувати непогану платню.
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Нащо тужитися життя склалося,кишені повні й пенсія не за горами
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ахахахахахахахахаххаха)))))))) это как наркомана пригласить охранять склад наркотиков))))
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Ну, значит у молодован совсем 3,14здец, раз для них "в Украине правосудие хорошо работает".
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а может спецом? типа что б научили как правильно коррупцию возглавить?
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Санду рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия "уже хорошо работает и является независимым".

О да! Пригласите барыгу с югиком, они научат, как все похерить, всунув своих "нужных" людей на коротких веревочках.
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Холодницкого им бандеролькой отправить. И нам польза, и молдаванам приятно... А если им понравится, то можно вслед и Сытника...
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Дати посадовцям великі оклади,аби вони непрацювали
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Нехай ще покличуть експерта з реформування суду. Онищенко його прізвище...
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ну так в молдове камандует Филат - кореш порошенка,
он увидел Какую уникальную борьбу с корупцыей без барьбы создал порошенко в украине,
вся эвропа хвалит, все карупцыанеры на постах, ихние бабки в панаских кашельках.

и себе захотел молдавское набу- назк- такое же.

пусть пэтю и берет+главу укр назека, + холодницкого- трубу+сытника+ херзнает каго - 9 штук уже создали в киеве
и смело просит бабки в эвропе на енто дело.

уникальная технология, евробабки попилили-всех карупцыанеров сохранили.

и корупо-борцы целы и карупцыанеры сыты.
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Хватит прикладываться.
В Украине коррупция успешно побеждена!
Уже месяц ни один новый свинарчук не появляется!
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