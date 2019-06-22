" Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро "

Об этом в интервью "Громадському" сообщила премьер Молдовы Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ.
"Я бы хотела, чтобы это бюро (антикоррупционное. - Ред.) советников премьер-министра создали за две недели, и мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран", - отметила она.
Санду рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия "уже хорошо работает и является независимым".
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"И именно поэтому мы нуждаемся в этом консультативном совете, ведь хотим понимать, как нам правильно расставить свои приоритеты, повестка дня сейчас достаточно непростая, а ожидания людей - очень высокие", - добавила премьер Молдовы.
Шо-шо?
А вот анекдот ОТ молдован - слышу впервые!
И анекдот классный
Смишно .
У него теперь и ФБР все зебилы
мы ж вам ничего плохого не сделали...а Вы так издеваться?)))))
О да! Пригласите барыгу с югиком, они научат, как все похерить, всунув своих "нужных" людей на коротких веревочках.
он увидел Какую уникальную борьбу с корупцыей без барьбы создал порошенко в украине,
вся эвропа хвалит, все карупцыанеры на постах, ихние бабки в панаских кашельках.
и себе захотел молдавское набу- назк- такое же.
пусть пэтю и берет+главу укр назека, + холодницкого- трубу+сытника+ херзнает каго - 9 штук уже создали в киеве
и смело просит бабки в эвропе на енто дело.
уникальная технология, евробабки попилили-всех карупцыанеров сохранили.
и корупо-борцы целы и карупцыанеры сыты.
В Украине коррупция успешно побеждена!
Уже месяц ни один новый свинарчук не появляется!