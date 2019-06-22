EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1978  49
Материалы по теме:
Все про:Жданов (169) Онищенко Александр (548)

 Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что беглый депутат Онищенко не мог представлять Украину на соревнованиях по конному спорту.

Об этом он заявил корреспонденту "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство молодежи и спорта с августа 2016 и до сих пор не направляло и не финансировало участие Александра Онищенко в международных соревнованиях. Также, согласно приказу министерства молодежи и спорта №5286 от 28.12.2018, указанное лицо не входит в основной или резервный состав национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях. Всеукраинская федерация конного спорта также не согласовывала с Министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнованиях", - отметил Жданов.

Ранее шестой административный суд Киева обязал ЦИК зарегистрировать депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты, не взирая на то, что он не жил в Украине последние 5 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд разрешил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться в Раду: Он представлял Украину на скачках

В решении суда указано, что Онищенко находился за пределами страны по уважительной причине. К решению прилагается письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины", в котором указано, что Онищенко представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе наездника".

Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по делу Онищенко. По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оценивается в более чем 740 млн грн.

В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года. Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко

Источник: https://censor.net.ua/n3133721
 
 
 Топ комментарии
 
Педра це твій коханець, кацап? Яке дивне чеченське ім'я!
 показать весь комментарий
 
А суду в Барышевке пофиг. Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 5341
Скакал скакал Онищенко года три а то и четыре, пока скакалка не сломалась. Правда до Украины он почти таки доскакал. да, ЗеДауны? Скоро и убийцу Лозового выпустят, как узника кровавого режима Петруччо. А если он ещё пару ЗеДаунов отстреляет, то это на рейтинге фигляра не отразится. Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 8480
 показать весь комментарий
 
Краще б він Педру осідлав!Ото було б дербі!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
***** це твій коханець, кацап? Яке дивне чеченське ім'я!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
З ческа-будка видніше,хто й скільки кому дав на лапу?
 показать весь комментарий
 
А ти мабуть думаєш що тобі
з козломордої Мокшандії краще видно?

 показать весь комментарий
 
 
Вижу вы таки разбираетесь в лошадях. Но своего жеребца еще не встретили.
 показать весь комментарий
 
 
мабуть не дает покоя слава екатерины 2? Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 7372
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну,ваш ***** вже не тільки не жеребець,а навіть і не кінь.Шкап(а).
 показать весь комментарий
 
 
ой мамочки - а деньги уже оприходовали - возврата не будет))))
 показать весь комментарий
 
 
Це що, остання промова мародера ц якості свідка на суді?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Жданов пошёл ты жопу жеребцу..... или министерство спорта тебя туда не направляло так сообщаем тебя туда народ командировал .....
 показать весь комментарий
 
так это ты кадырова-онищенко отправлял в командировку?раз жданов не отправлял...
 показать весь комментарий
 
 
Не відправляла, ну і що? А якому суду в умовах узурпації влади зебілом це цікаво знати? Якщо від Портнова "є сигнал"...
 показать весь комментарий
 
 
А суду в Барышевке пофиг. Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 5341
Скакал скакал Онищенко года три а то и четыре, пока скакалка не сломалась. Правда до Украины он почти таки доскакал. да, ЗеДауны? Скоро и убийцу Лозового выпустят, как узника кровавого режима Петруччо. А если он ещё пару ЗеДаунов отстреляет, то это на рейтинге фигляра не отразится. Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 8480
 показать весь комментарий
 
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 21 июн.

- Изя, а что это за такое странное имя - Зеля?
- Ой, Сёма, это просто написанное с двумя ошибками имя Беня.
 показать весь комментарий
 
 
Суд рэформованый же, а если бы не рэформованый пэтькой, то вообще б хана была.
Спасибо атцу нации！
 показать весь комментарий
 
 
Вы не правильно прочитали это чмо отправилось на соревнования в качестве скаковой лошади, теперь боится возвращаться шоб не здали на колбасу)))
 показать весь комментарий
 
 
Його не вершником відправляли, а тягловим какуном.
 показать весь комментарий
 
 
Кінний спорт, коні. Компрадорська худоба мавпує своїх британських панів, вважаючи себе в глибині своєї підлої також аристократами.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня грузинская авиация будет ******* Москву
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
шо цей онищенко, шо порошенко - одна гоп компанія жадібних расхітітєлєй народной собствєннасті!
 показать весь комментарий
 
 
Шось я не понял ... Шо , в Киеве уже " русссский мир " , чи шо

https://www.youtube.com/watch?v=1ERajfn_UU8
 показать весь комментарий
 
 
Так человек сам проявил инициативу .. Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта - Цензор.НЕТ 5427верней не сам а вместе с конём ..
 показать весь комментарий
 
Надо пригласить коня на пресс конференцию и выяснить.
 показать весь комментарий
 
А суддям нас-ти на Закон й дійсність, в них свої мотиватори!!!
 показать весь комментарий
 
Один всадник оседлал миллион зебилов. Скачите, зебилы, аллюром. Или предпочитаете галоп, а может рысью? Способов много, для каждого из вас найдется свой. И так будет пока не поумнеете и не начнете различать реальность от представления.
 показать весь комментарий
 
 
Ну таки и Ренат Кузьмин числящийся в розыске идёт в депутаты от жопоблоков .
 показать весь комментарий
 
Конник, епи его мать...Вся падаль недобитая возвращается в Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Яке має значення - представляв чи ні? Дав грошей - і суд так вирішив! Дайте більше грошей - і суд вирішить ще раз - по-вашому....
 показать весь комментарий
 
Ну писать, что наши суды действуют в рамках Законов, это все равно, что рассказывать очередной анекдот.
 показать весь комментарий
 
 
Та де ****** п'ятачок порився--усе не працює.
 показать весь комментарий
 
 
всьо було не так. вин прийшов на скачки. та заметив, шо развязався шнурок. коли завязував,хтось кинув йому на поперек сидло. пришов другим.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта
 
 
 
 
 
 вверх