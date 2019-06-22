 Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта

Об этом он заявил корреспонденту "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство молодежи и спорта с августа 2016 и до сих пор не направляло и не финансировало участие Александра Онищенко в международных соревнованиях. Также, согласно приказу министерства молодежи и спорта №5286 от 28.12.2018, указанное лицо не входит в основной или резервный состав национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях. Всеукраинская федерация конного спорта также не согласовывала с Министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнованиях", - отметил Жданов.

Ранее шестой административный суд Киева обязал ЦИК зарегистрировать депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты, не взирая на то, что он не жил в Украине последние 5 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд разрешил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться в Раду: Он представлял Украину на скачках

В решении суда указано, что Онищенко находился за пределами страны по уважительной причине. К решению прилагается письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины", в котором указано, что Онищенко представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе наездника".

Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по делу Онищенко. По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оценивается в более чем 740 млн грн.

В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года. Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко