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Все про:Госпогранслужба (3346) Крым (21560) оружие (3713)

 Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер

Женщина утверждает, что направлялась в Симферополь. Револьвер пограничники нашли в бардачке машины. Винничанку задержали.

Сотрудники Госпогранслужбы остановили женщину на пункте пропуска "Каланчак", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Пограничники сообщили представителям Каланчацкого отделения Национальной полиции о возможном факте уголовного преступления по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и передали находку правоохранителям для проведения дальнейших следственных действий", - сказано в сообщении.

Винницкое издание "На Париже" уточняет, что оружие обнаружили во время осмотра машины. Женщина хранила револьвер в отделении для перчаток в автомобиле.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гранатомет и две гранаты: полиция изъяла оружие у жителя Марганца. ФОТО

Хозяйку машины задержали. Сейчас решается вопрос об открытии производства по ст. 263 КК України "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

После оккупации Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Также на Цензор.НЕТ: Банда торговцев оружием задержана в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3133720
 
 
 Топ комментарии
 
На фото револьвер фірми ;сталкер; під патрон флобера.
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ТЕКСТ ЗАГОЛОВКА КАК-ТО "ПО ДЭБИЛЬНОМУ НАПИСАН" - ЗАПРЕЩЕННЫЙ РЕВОЛЬВЕР Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер - Цензор.НЕТ 3571
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Зачем? Приняли бы ее ФСБшники и получала бы дура лет 20 лагерей
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На фото револьвер фірми ;сталкер; під патрон флобера.
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Отож,пишуть й похваляються усілякою галіматьєю.За гроші платників податків ...
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До речі, в РФ револьвери під патрон флобера таки заборонені.
Ага, за посиланням більш в подробицях.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины при въезде в Крым остановили гражданку Украины, которая пыталась провезти через админграницу с аннексированным Крымом револьвер «Stalker 2.5».
По данным ведомства, это оружие запрещено перемещать через админграницу.
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ТЕКСТ ЗАГОЛОВКА КАК-ТО "ПО ДЭБИЛЬНОМУ НАПИСАН" - ЗАПРЕЩЕННЫЙ РЕВОЛЬВЕР Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер - Цензор.НЕТ 3571
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"запрещенный револьвер"😀
Это шедеврально
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"Отделение для перчаток в автомобиле" - а это где? Что? Как?
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Бардачек, что ли? Мурза, это ты журналистов консультируешь?
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Ты мне льстишь. Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер - Цензор.НЕТ 8343 Кста, а почему "бардачек"? Бардак - это публичный дом. Зачем в машине маленький публичный дом? Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер - Цензор.НЕТ 161
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О бардаках и машинах...Пару лет назад работник мой приходит на работу с фонарем под глазом и вщент расцарапанной мордой Шо такое? Оказывается, жена его обнаружила на обшивке потолка машины, над задним сидением, отпечатки двух каблуков-шпилек....
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"Бардачок"... Этот отсек, на "торпеде", именно для этой цели, когда-то, создавался, и именно так он у автомобильных дизайнеров, и сейчас именуется...
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Може вона його везла для самозахисту- пенсію отримала ну і...на всяк випадок.Ватники всеж по дорогам шастають...
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Ну это так, семечки. Вот синие тапочки - явный признак терроризма. А вообще-то, что делать украинцу в Крыму пока он не украинский?
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Игорь, украинцы сейчас в Крым не ездят. Ездят зебилы.
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Мудаки, одним словом. У человека в бардачке лежал аргумент последнего шанса. Если бы владельцем был реальный преступник, то нашел бы куда спрятать. Власть не способна защитить граждан, так еще и издеваются.
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Может она ввозила в Крым оружие в рамках подготовки восстания против расейских оккупантов.
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Существует под него модифицированный плутониевый патрон - 2,3 кТн ( в тротиловом эквиваленте). Внешне неотличимы
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А, це той що ще й ракетне сопло ззаду на кулі?
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Так. Первая ступень. Третья включается при подлёте к Крымскому мосту
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Для чого ця винничанка їхала до Криму?
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Флобер голимый, патроны конечно можно немного усилить ,но всё равно игрушка,на том посту людям похоже заняться нечем . Жительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер - Цензор.НЕТ 5371
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Без бажання служити країні, та по спеці, вирішили дурня поклеїти !!!
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Флобер не годиться для самооборони- ним легше убити ніж зробити боляче. Коли мені влучили в руку-надімедролена куля пройшла на виліт, а я став щасливим власником флобера.
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Годится,годится ,делаешь свинцовые насечки и один удар в лоб отправляет нападающего в глубокий нокаут а возможно и подальше Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 1060звук выстрела тоже можно усилить ,собаки боятся ,проверенно..
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Собаки шарахаются от звука шокера. Велосипедисты покупают фонарик-шокер, и светит в темноте, и собак отпугивает.
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Зачем? Приняли бы ее ФСБшники и получала бы дура лет 20 лагерей
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Дура-недура, а в наше время ездить без оружия божевилля.
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Рогатку й карамель з плутонієвою начинкою Й ніхто не затримуватиме
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Чим, рогатками чи карамеллью Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 4324 Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 5465 Якщо мова про начинку ,то в кацапському гру-торзі...
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А-а-а...
Я думал Вы знаете про карамэль с плутониевою начинкою...
А Вы так, только пописдеть вышли.
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Це,навіть образливо.... Вам й плутоній й новачок й агентів подавай. Не куплюся,агент іфаноф,поверхом вище...

є

н
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Через границу со стволом? Она бы еще наркоту прихватила. Если очко жим-жим сиди дома. И счастье этой дуры, что ее наши погранцы приняли, "бояться" будет немного и возможно условно
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Эта женщина - мужик, а ты баба.

Ну, мысли у тебя такие.
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А ты нулевой ватный презерватив из дурдома под названием Дебиляндия. С кастратами ума не общаюсь
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неправильный у Вас конь Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 9916. Лавруха коняка двуногая
Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 389
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в мордоре оружие под патрон флобера запрещено,но у нас ведь оно продается свободно,а судя по тексту,задержали ее наши погранцы...блуд какой то
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У нас Флобер не заборонений.У Кацапії--так.
Питання--на кого працюють наші погранци?
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В кацапстан без револьвера я бы вообще не ехал Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер - Цензор.НЕТ 6380
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖительница Винницы пыталась ввезти на территорию оккупированного Крыма запрещенный револьвер
 
 
 
 
 
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