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Все про:Волынь (620) педофил (393) Нацполиция (9581)

 На Волыни задержали педофила

Полиция Волыни задержала местного 41-летнего жителя. По словам соседки, односельчанин пытался развратить ее пятилетнюю дочь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Волыни.

"Вчера, 21 июня, вечером на линию службы "102" полиции поступило сообщение от 46-летней жительницы области о совершении односельчанином развратных действий в отношении ее 5-летней дочери", - сказано в сообщении.

Мужчину сразу же задержали и доставили в отделение. Оказалось, что ранее он был судим за кражу.

"По факту развращения малолетней лица сведения следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. В отношении задержанного решается вопрос о безотлагательном избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: "Просто взял и убил", - полиция обнародовала фрагмент признания убийцы 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 8 лет за решеткой.

Источник: https://censor.net.ua/n3133718
 
 
 Топ комментарии
 
Дали відмашку (тренд такий), от про розкрадання армії перестали писати - і нікого це вже не бентежить. Це називається маніпуляція суспільством.
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Чуб - мог быть наговор соседки....

Почему мы должны ей верить без расследования....?
Цензор кидается заголовками не думая... - "На Волыни задержали педофила"
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именно....
Сосед чем то не угодил...
По возрасту подходит, да еще сидел когда то за кражу....
Звонок ментам .., и сломанная судьба...
Сколько таких случаев было.....
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Чуб - мог быть наговор соседки....

Почему мы должны ей верить без расследования....?
Цензор кидается заголовками не думая... - "На Волыни задержали педофила"
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это мода така. в масштабе мировом. Украина в тренде. ну и не забываем, что нужно чтоб народ поскорее забыл про убийство ментами 5-летнего Кирилла.
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Запросто.
Отдельные мамаши насмотрятся ТВ, начинаются инета, а потом все не укладывающиеся в логику педолфилы и зезидент)))
Знакомая месяц назад хвасталась, как они педофила вычислили:
-Дедушка у детской площадки сидит. Просто стабильно сидит у площадки. Никого не ждёт, никого не выгуливает. Педофил! А иначе чего он там?!
И невдомёк дебильной бабе, что дед может и совсем не педофил.
Попробовал ей объяснить. Не думаю что дошло.
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А если окажется, клевета соседку посадят?
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ЭТО ШО, У ИЗВРАЩЕНЦЕВ ОБОСТРЕНИЕ В ЖАРУ, ЧТО ЛИ? На Волыни задержали педофила - Цензор.НЕТ 2265
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Дали відмашку (тренд такий), от про розкрадання армії перестали писати - і нікого це вже не бентежить. Це називається маніпуляція суспільством.
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Людині треба було їхати до Києва на парад. Недотерпів до зустрічі з однодумцями-збоченцями.
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Що ти візьмеш з зебіла? Надивилося тирнету, картинок скотських, а "Г+Г" йому мізки запудрило; і брехати, як істий зебіл навчилося...
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Видать отстал от колонны .Срочные дела задержали
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Надмірно збудився, очікуючи приємної зустрічі в колоні однодумців
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По телефонному доносу взяли і закрили. Так же можна будь-кого на 60 діб упекти.
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именно....
Сосед чем то не угодил...
По возрасту подходит, да еще сидел когда то за кражу....
Звонок ментам .., и сломанная судьба...
Сколько таких случаев было.....
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Те що сидів ролі не грає. Так можуть закрити будь-кого, найреспектабельнішого батька сімейства наприклад.
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Скажіть як би розвивався сценарій, якби донос поступив на несиділого чоловіка?
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Не будем лукавить, судьба сломана давно.
А вот по соседски....
-А я предупреждала, не ходи мимо моего огорода!!!!
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Следствие и суд должны разобраться и только потом уже вешать ярлыки - педофил, извращенец или просто ребенка обнимал.
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В принципі - справді, так. Тому свій попередній комент - знищу. Я в ньому міг бути неправим.
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ЗЕофил хвастался, что сможет рассмешить ***** (с) Леви, французский журналист. https://****.com/view/1slfiv
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156- скользкая статья, особенно если почитать научно-практический комментарий к ней. Любое неосторожное прикосновение во время игры или любое неосторожно сказанное слово - и человека можно садить. Оказывается, что даже если родители рассказывают ребенку про секс (то бишь "откуда берутся дети") - это тоже 156-я.
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Шото педофилы при зеле прям взбесились -каждый день новый...
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Шо то останнім часом багато педофілів розвелось... Не пора для них вже котлован готовити, чи шахту якусь занедбану, і бажано на дАМБАсе... На Волині затримали педофіла - Цензор.НЕТ 8604
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Волыни задержали педофила
 
 
 
 
 
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