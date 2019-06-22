 На Волыни задержали педофила

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Волыни.

"Вчера, 21 июня, вечером на линию службы "102" полиции поступило сообщение от 46-летней жительницы области о совершении односельчанином развратных действий в отношении ее 5-летней дочери", - сказано в сообщении.

Мужчину сразу же задержали и доставили в отделение. Оказалось, что ранее он был судим за кражу.

"По факту развращения малолетней лица сведения следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. В отношении задержанного решается вопрос о безотлагательном избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

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Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 8 лет за решеткой.