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 Епифаний призвал молиться за жертв войн

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал украинцев молиться за жертв войн, репрессий и голодоморов и опубликовал соответствующую молитву.

С призывом к молитве владыка выступил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине отмечают День памяти и скорби. Убийство - большой грех, а война - зло. Эти истины уже неоднократно доказаны историей. Казалось бы, ужасы войны не имеют повторяться больше никогда, однако сегодня наше государство снова страдает от внешней агрессии. К сожалению, снова гибнут люди, наши защитники", - написал Епифаний.

Глава ПЦУ призвал помнить и уважать сынов и дочерей Украины, погибших как в предыдущих войнах, так и в наше время.

Также на Цензор.НЕТ: Должны сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений, - Зеленский

"Будем молиться сегодня за них и просить Господа наставить живых на путь мира, единства, добра и любви", - подытожил Епифаний, опубликовав текст соответствующей молитвы.

Епифаний призвал молиться за жертв войн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133717
 
 
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Щось знову поперла церковна тема........... Епифаний призвал молиться за жертв войн - Цензор.НЕТ 6259
До чого б це?
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скорее военно-церковная
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пусть о душе своей помолиться если она есть
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Порося отспиваешь с басурманом Ахиетной . Потом приходи .Может быть .
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Гарна украинька куля,краще будь якои молитви ))
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Ой, да с именеМ бобА столько рабов егО замочили верозавроиды, что Сталин не дотянул до этого числа. Бормотать заклинания чтобы тот, чьим именем прикрывалась большая часть убийц в истории, упокоил убитых..... Епифаний призвал молиться за жертв войн - Цензор.НЕТ 7683
Епифан, респект что ты хотя бы не проржался и на нас не смотрит мир(пока что) как на совсем дикарей. Но вы сможете - беснуйтесь, товарищи, это сейчас модно. А на Марс пусть бесбошники летят. Они будут "гореть вечно" за то что небесную твердь делают ..... порочной Епифаний призвал молиться за жертв войн - Цензор.НЕТ 187
своими святыми ухами ракетами)
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А вот петя к кому теперь ходит в ПЦУ или по старинке до московских.
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Петр Алексеевич свои привычки не меняет . Был козлом , и здохнит им .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕпифаний призвал молиться за жертв войн
 
 
 
 
 
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