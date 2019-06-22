 Епифаний призвал молиться за жертв войн

С призывом к молитве владыка выступил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине отмечают День памяти и скорби. Убийство - большой грех, а война - зло. Эти истины уже неоднократно доказаны историей. Казалось бы, ужасы войны не имеют повторяться больше никогда, однако сегодня наше государство снова страдает от внешней агрессии. К сожалению, снова гибнут люди, наши защитники", - написал Епифаний.

Глава ПЦУ призвал помнить и уважать сынов и дочерей Украины, погибших как в предыдущих войнах, так и в наше время.

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"Будем молиться сегодня за них и просить Господа наставить живых на путь мира, единства, добра и любви", - подытожил Епифаний, опубликовав текст соответствующей молитвы.