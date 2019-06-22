 Епифаний призвал молиться за жертв войн

С призывом к молитве владыка выступил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Украине отмечают День памяти и скорби. Убийство - большой грех, а война - зло. Эти истины уже неоднократно доказаны историей. Казалось бы, ужасы войны не имеют повторяться больше никогда, однако сегодня наше государство снова страдает от внешней агрессии. К сожалению, снова гибнут люди, наши защитники", - написал Епифаний.
Глава ПЦУ призвал помнить и уважать сынов и дочерей Украины, погибших как в предыдущих войнах, так и в наше время.
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"Будем молиться сегодня за них и просить Господа наставить живых на путь мира, единства, добра и любви", - подытожил Епифаний, опубликовав текст соответствующей молитвы.
До чого б це?
Епифан, респект что ты хотя бы не проржался и на нас не смотрит мир(пока что) как на совсем дикарей. Но вы сможете - беснуйтесь, товарищи, это сейчас модно. А на Марс пусть бесбошники летят. Они будут "гореть вечно" за то что небесную твердь делают ..... порочной
своими
святыми ухамиракетами)
https://www.youtube.com/watch?v=YKQOh68jNKM
https://www.youtube.com/watch?v=1ERajfn_UU8