 Приход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В селе Гетьмановка Савранского района Одесской области местная религиозная община решила присоединиться к Православной церкви Украины, сообщает UA|TV со ссылкой на данные Религиозно-информационной службы Украины.
Отмечается, что Одесская область является лидером юга Украины по присоединению храмов в ПЦУ. Это уже восьмой приход в регионе, который покинул УПЦ МП.
Храм в селе Гетьмановка основан еще 1730 и является памятником архитектуры.
"Приход уже долгое время хотел присоединиться, но люди сомневались. Лично епископ Павел (управляющий Одесской епархией ПЦУ) проводил там собрание, когда был в Савранском районе. После его визита приход провел еще одно собрание, на котором принял решение присоединиться, и уже есть протокол", - рассказал священник Теодор Оробец.
Также в пресс-службе Волынской епархии сообщили, что за последние дни к Поместной церкви присоединились еще три прихода.
Это общины сел Романов, Ясеновка и Борочиче, которые вышли из Московского патриархата.
"Поэтому по состоянию на 20 июня после вручения Вселенским патриархом Томоса об автокефалии наша епархия увеличилась на 78 приходов. 13 из них вошли в ПЦУ вместе со священниками", - подытожили в прессслужбе.
Мабуть ця інфа на правах реклами барижних "європесиків"?
ты что не в курсах, что надо вести нудную и упорную дип. работу? у Петра это получалось, а зелёное недоразумение нагадило. дорогу осилит идущий, а не прыгающий аки козлище по фонтанам.
несколько церквей близки к признанию. нужно работать с ними. но зебам не до того.
И в слове,определяющем идущего во главе колонны этих самых козломордых пропущена буква "й" после "у".Тщательнее,знаете ли,надо быть.
З.Ы.
И кстати-бога нет.)))
"Порошенко приложил немало усилий в получении Томоса, но такого, который нас не устраивал, а его устраивал, ведь ему он должен был помочь ему на выборах" - заявил Филарет, прямо таким образом подтверждая, что вся история с Томосом была исключительно предвыборным пиаром Порошенко.
"Мы благодарим Вселенского патриарха за Томос, но его мы не принимаем, так как мы попали из одной зависимости - Московской - в другую - Константинополя" - заявил Филарет.
Але з того часу багато що змінилось. Якщо там нині продають томаси баригам та нарикам, то ні про яку віру не може йти мова.
Промова Патріарха ФІЛАРЕТА:Ваше Блаженство! Дорогі гості із Вселенської патріархії, наші преосвященні архієреї і отці, дорогі браття та сестри.Насамперед, я хочу ще раз привітать Блаженнійшого владику Епіфанія з Днем ангела.Чому ми відзначаємо День ангела? В цей день ми по особливому молимось Небесному покровителю, щоб Він допоміг йому у несінні дуже тяжкого Хреста, дуже тяжкого. Поки людина не взяла цей хрест, вона не відчуває тяжкості хреста. А коли візьме цей хрест на себе, то відчуває який він тяжкий. «А я і не думав, що він такий тяжкий!»Тому ми насамперед хочемо побажать Блаженнійшому Епіфанію, щоб Господь давав йому силу витерпіть нести цей хрест достойно. Людськими силами зробить це не можливо. Не моживо! І це я знаю по собі. Не можливо хрест цей понести без допомоги Божої. Тому я насамперед бажаю Вашому Блаженству, щоб Господь допомагав Вам. Якщо Господь не допоможе, то не знаю що буде.
Тому я бажаю, Ваше Блаженство, щоб Господь дав Вам сили, розуму, терпіння, щоб ми разом з вами творили в Україні Єдину Помісну Православну Церкву. (с)
Как же хорошо что теперь бесноваться будут не со злым попом Ываном, но с очень бобрым попом.... Ываном(он просто перестал быть злым когда перевел стадо дод других паханов(скидку оформил - больше бабла теперь оставляет себе))))
Самое прикольное что ссуществование Боба никто не доказал, но веруни визжат что оН есть.
1) Это обязательно монстр из "ветх. завета"?
2) Если оН создал Вселенную, то ему уж точно побоку как Вася Пупкин на космической песчинке посмотрел на самку Вити Попкина и что при этом подумал. Если не то что надо(равнодушие) = "гореть вечно".)
Хфилософы мля
Ну і навіщо ******** Русі -Україні i українському народові потрібна ця сепаратистська закордонна бандитська церква МП ця філія розкольницької РПЦ яка впроваджена нам з проклятої ворожої фашистскої паРаші. І звичайно що її місце не в Україні - Русi а тільки в своїй дуже ворожій нам кацапскій підірації в паРаші.