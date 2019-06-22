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Все про:Волынь (620) Одесская область (1779) УПЦ МП (1000) ПЦУ (404)

 Приход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ

В Украине после перерыва возобновился переход храмов из Московского патриархата в ПЦУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В селе Гетьмановка Савранского района Одесской области местная религиозная община решила присоединиться к Православной церкви Украины, сообщает UA|TV со ссылкой на данные Религиозно-информационной службы Украины.

Отмечается, что Одесская область является лидером юга Украины по присоединению храмов в ПЦУ. Это уже восьмой приход в регионе, который покинул УПЦ МП.

Храм в селе Гетьмановка основан еще 1730 и является памятником архитектуры.

"Приход уже долгое время хотел присоединиться, но люди сомневались. Лично епископ Павел (управляющий Одесской епархией ПЦУ) проводил там собрание, когда был в Савранском районе. После его визита приход провел еще одно собрание, на котором принял решение присоединиться, и уже есть протокол", - рассказал священник Теодор Оробец.

Читайте также: "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний

Также в пресс-службе Волынской епархии сообщили, что за последние дни к Поместной церкви присоединились еще три прихода.

Это общины сел Романов, Ясеновка и Борочиче, которые вышли из Московского патриархата.

"Поэтому по состоянию на 20 июня после вручения Вселенским патриархом Томоса об автокефалии наша епархия увеличилась на 78 приходов. 13 из них вошли в ПЦУ вместе со священниками", - подытожили в прессслужбе.

Источник: https://censor.net.ua/n3133716
 
   
 Топ комментарии
 
Фух, думал процесс остановился. Введу с последними событиями. Радует что хоть понемножку но переходим.
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хорошо,скандал филарета подействовал наоборот.
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потому что в Украине 73%-ная эпидемия маразма разгулялась
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Ню-ню............ Приход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 4753
Мабуть ця інфа на правах реклами барижних "європесиків"?
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Фух, думал процесс остановился. Введу с последними событиями. Радует что хоть понемножку но переходим.
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хорошо,скандал филарета подействовал наоборот.
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ну и что там?2-3 десятка выживших из ума и их руководители?
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Важен факт. 5-й год войны, закон о декоммунизации. И портреты гуталина, русский мир и "Украина - это не Украина".
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Только почему же ни одна православная церковь, кроме Константинополя, так и не признала ПЦУ??????
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потому что в Украине 73%-ная эпидемия маразма разгулялась
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А по-сути? Признали новую секту, или нет? Че сразу на Зелю и его избирателей гнать то?
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что-то ты безо всякого уважения. нехорошо! кака-така "секта"!
ты что не в курсах, что надо вести нудную и упорную дип. работу? у Петра это получалось, а зелёное недоразумение нагадило. дорогу осилит идущий, а не прыгающий аки козлище по фонтанам.
несколько церквей близки к признанию. нужно работать с ними. но зебам не до того.
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Секта? Мда, тут тот случай, когда твоя фамилия тебе оправдывает.
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Тебе видимо нужна помощь специалиста. Тебе везде Зеля мерещится....
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ну и тупо же ты воняешь! зе что-ли не гадил?
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А яке може бути визнання, коли головна діюча особа від церкви Фларет - відкрито заявив що вся ця "томасація" суцільний фарс і політизована акція.
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До цього Філарет говорив протилежне: що Бог нас почув і отримання Томоса визначна історична подія і т.д., то коли він казав правду ?
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А то вже кожен вирішує сам для себе..........
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Мне лично глубоко жаль, что хряк мальдивский превратил Святое дело в предвыборной шоу.
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Бог один . Кто как в его верит дело личное . Но козломордые гандоны , во главе с *****.
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Я дико извиняюсь,но у вас в тексте ошибка.После слова "козломордые" упущен знак тире.
И в слове,определяющем идущего во главе колонны этих самых козломордых пропущена буква "й" после "у".Тщательнее,знаете ли,надо быть.
З.Ы.
И кстати-бога нет.)))
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На поместном соборе во Владимирском храме Филарет рассказал присутствующим о том, какими ложными посылами создавалась ПЦУ. Вспомнил о том, что Томос не предоставил Украине полной автокефалии, возмутился, что название новой церкви ПЦУ само по себе свидетельствует о том, что зарубежные приходы уже не подчиняются Украине, а в довершение незлым тихим вспомнил бывшего президента, который лично его уговаривал отложить амбиции в сторону.
"Порошенко приложил немало усилий в получении Томоса, но такого, который нас не устраивал, а его устраивал, ведь ему он должен был помочь ему на выборах" - заявил Филарет, прямо таким образом подтверждая, что вся история с Томосом была исключительно предвыборным пиаром Порошенко.
"Мы благодарим Вселенского патриарха за Томос, но его мы не принимаем, так как мы попали из одной зависимости - Московской - в другую - Константинополя" - заявил Филарет.
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Ось так на московитській мові Філарет це і казав ... )))
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Константинополь - колыбель православия. Где князь Владимир принимал веру?
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Пів тисячоліття назад - так і було.............
Але з того часу багато що змінилось. Якщо там нині продають томаси баригам та нарикам, то ні про яку віру не може йти мова.
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Патріарх Філарет - про важливість єдності Церкви та вдячність Вселенському Патріарху за Томос. ПРЯМА МОВА.До мене потрапила розшифровка того привітання, яке Святійший Патріарх Філарет виголосив 25 травня 2019 р. за обідом в день іменин Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Було багато гостей, слово Патріарха було чудовим, змістовним і зворушливим. Я сподівався, що хтось зробив запис - і нарешті знайшов.Тож публікую тут це слово - так, як воно розшифроване (дякую за працю, о. Stepan Almes). Серцем і душею поділяючи усе сказане!-
Промова Патріарха ФІЛАРЕТА:Ваше Блаженство! Дорогі гості із Вселенської патріархії, наші преосвященні архієреї і отці, дорогі браття та сестри.Насамперед, я хочу ще раз привітать Блаженнійшого владику Епіфанія з Днем ангела.Чому ми відзначаємо День ангела? В цей день ми по особливому молимось Небесному покровителю, щоб Він допоміг йому у несінні дуже тяжкого Хреста, дуже тяжкого. Поки людина не взяла цей хрест, вона не відчуває тяжкості хреста. А коли візьме цей хрест на себе, то відчуває який він тяжкий. «А я і не думав, що він такий тяжкий!»Тому ми насамперед хочемо побажать Блаженнійшому Епіфанію, щоб Господь давав йому силу витерпіть нести цей хрест достойно. Людськими силами зробить це не можливо. Не моживо! І це я знаю по собі. Не можливо хрест цей понести без допомоги Божої. Тому я насамперед бажаю Вашому Блаженству, щоб Господь допомагав Вам. Якщо Господь не допоможе, то не знаю що буде.
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Тому ми бажаємо Вам Небесної допомоги, виконать достойно свої обов'язки, як Предстоятеля.Перед нами стоїть завдання - не тільки зберегти ту єдність, яку ми сьогодні сповідуємо. Тому що є сили, які намагаються розділить нас, протиставить. Для чого? Для того, щоб нас знищить. І це треба бачить, бачить ті сили, які направлені проти нашої єдності.Але нам не достатньої тієї єдності, яка є між нами нині. Наше завдання все Православ'я в Україні об'єднать в одну Єдину Помісну Православну Церкву. Це наше завдання! Якщо ми досягнемо цього, то це буде означать, що Україна як держава непереможна. Тому що в неї є такі основи, які ніякий ворог здолать не зможе.Ми уже це виявили на ділі, бо війна почалась на сході, і Москва - агресор, думала, що може нас подолать. Але наша Церква стала на захист, об'єднала ці духовні сили - не тільки православних, і греко-католиків, і протестантів, і юдеїв, і мусульман, - і ми захистили, не дали агресору розповсюдити свою владу по всій Україні, і це заслуга нашої Церкви - нашої єдності.Так ось для того, щоб ми остаточно перемогли, нам треба зберегти ту єдність, яку ми маємо, і дальше іти цією ж дорогою. А іти нам треба дорогою прямою, не кривими дорогами. Бо якщо будемо іти кривими дорогами - значить будемо жити не по правді, а якщо будемо жити не по правді, то Бога з нами не буде, бо Бог там де правда і де добро.Я сто відсотків впевнений, що ми цієї єдності досягнемо. Зараз багато хто в це не вірить. Не вірили і в 1992 році, що ми Томос отримаємо, - не вірили, але отримали. Отримали!І ми дякуємо Святійшому Патріарху Варфоломію за те, що він приніс себе в жертву. В жертву приніс себе, тому що пішов на такий крок. І йому зараз не легко. Не легко, тяжко, і тому ми повинні молитись, по-перше дякувать, що він пішов на таке, а по-друге молитись, щоб Господь допоміг йому досягти остаточної перемоги правди над неправдою.
Тому я бажаю, Ваше Блаженство, щоб Господь дав Вам сили, розуму, терпіння, щоб ми разом з вами творили в Україні Єдину Помісну Православну Церкву. (с)
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Слива навеки!
Как же хорошо что теперь бесноваться будут не со злым попом Ываном, но с очень бобрым попом.... Ываном(он просто перестал быть злым когда перевел стадо дод других паханов(скидку оформил - больше бабла теперь оставляет себе))))

Самое прикольное что ссуществование Боба никто не доказал, но веруни визжат что оН есть.
1) Это обязательно монстр из "ветх. завета"? Приход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 5964
2) Если оН создал Вселенную, то ему уж точно побоку как Вася Пупкин на космической песчинке посмотрел на самку Вити Попкина и что при этом подумал. Если не то что надо(равнодушие) = "гореть вечно".)
Хфилософы мля Приход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 9365
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Ну, дай Боже! Хоча Саврань, вважай, це Поділля. Не Причорномор'я... Савраньський район - не русифікований...
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К атеизму, от которого и не отходили никогда со времен КПСС
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Природно! що кацапська церква замаскованна під УПЦ но ворожого нам московського патріархата на нашій українській землі вона ворожа так як у всьому підтримує в окупації українських територій, підтримує своїх кремлівських фашистів )(уйла і весь свій личаковий московський світ чомусь названий і замаскований нашими кремлівськими ворогами загабниками а тепер )(уйлом нібито (русским миром).
Ну і навіщо ******** Русі -Україні i українському народові потрібна ця сепаратистська закордонна бандитська церква МП ця філія розкольницької РПЦ яка впроваджена нам з проклятої ворожої фашистскої паРаші. І звичайно що її місце не в Україні - Русi а тільки в своїй дуже ворожій нам кацапскій підірації в паРаші.
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Ну ты злобный атеист...Наверное у тебя комуняки до 5 колена...
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Приход у наркоты это после дозы...Ну и словечко...
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Оказалось, что больше всего УПЦ МП в Хмельницкой области.
Приход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 9364
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Почему оказалось?! Всегда было есть и будет...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПриход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ
 
 
 
 
 
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