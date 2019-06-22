 В парках Киева появились водяные арки для спасения от жары. СПИСОК

Об этом сообщает коммунальное объединение "Киевзеленстрой", передает Цензор.НЕТ.

Водяные арки установлены в таких парках:

"Рыльского" в Голосеевском районе;

"Победа", "Шумского", "Аврора" в Днепровском районе;

"Отрадный" и им. Островского в Соломенском районе;

"Молодежный" и "Деснянский" в Деснянском районе;

им. Шевченко в Шевченковском районе;

"Мариинский" и "Крещатый" в Печерском районе;

на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе;

в сквере на Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе;

в сквере по ул. М. Тимошенко у администрации Оболонского района.

"Все арки сделаны из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлены по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков... Такая водяная завеса может спасти от теплового и солнечного удара", - говорится в сообщении.

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