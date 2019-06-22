 В парках Киева появились водяные арки для спасения от жары. СПИСОК

Об этом сообщает коммунальное объединение "Киевзеленстрой", передает Цензор.НЕТ.
Водяные арки установлены в таких парках:
"Рыльского" в Голосеевском районе;
"Победа", "Шумского", "Аврора" в Днепровском районе;
"Отрадный" и им. Островского в Соломенском районе;
"Молодежный" и "Деснянский" в Деснянском районе;
им. Шевченко в Шевченковском районе;
"Мариинский" и "Крещатый" в Печерском районе;
на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе;
в сквере на Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе;
в сквере по ул. М. Тимошенко у администрации Оболонского района.
"Все арки сделаны из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлены по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков... Такая водяная завеса может спасти от теплового и солнечного удара", - говорится в сообщении.
Мале, дурне, зелене, плигає у фонтані - але не жаба.
Это здорово)