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 Киевские новости, Общество
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Все про:жара (344) Киев (17622)

 В парках Киева появились водяные арки для спасения от жары. СПИСОК

В столичных парках установили арки, которые распыляют воду, чтобы прохожие могли спасаться от жары.

Об этом сообщает коммунальное объединение "Киевзеленстрой", передает Цензор.НЕТ.

Водяные арки установлены в таких парках:

"Рыльского" в Голосеевском районе;
"Победа", "Шумского", "Аврора" в Днепровском районе;
"Отрадный" и им. Островского в Соломенском районе;
"Молодежный" и "Деснянский" в Деснянском районе;
им. Шевченко в Шевченковском районе;
"Мариинский" и "Крещатый" в Печерском районе;
на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе;
в сквере на Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе;
в сквере по ул. М. Тимошенко у администрации Оболонского района.

"Все арки сделаны из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлены по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков... Такая водяная завеса может спасти от теплового и солнечного удара", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133714
 
 
 Топ комментарии
 
Хоть одна позитивная новость за день)
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Файна тема. Сьогодні пройшовся десь об 11 годині на місцевий ринок - мало не йопнувся від спеки. Ось така арка була б просто в кійф...
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Днями поцупив десь у мережі загадку:
Мале, дурне, зелене, плигає у фонтані - але не жаба.
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Пидалика под арку для проверки . Шучу . Это правильно и здорово . Если под это дело не списали лярды из бюджета .
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Хоть одна позитивная новость за день)
Это здорово)
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Файна тема. Сьогодні пройшовся десь об 11 годині на місцевий ринок - мало не ******** від спеки. Ось така арка була б просто в кійф...
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Класс! Интересно, это Украинское изобретение, или где-то в Европе такое тоже уже есть?
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В Европе при жаре по городу ездят машини и разбрызгивают воду.
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Такое и тут делают, шоб охладить поверхность дорожного покрытия. А вот распылителей, как в статье я тут ни разу не видел...и не слышал.
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В ИЗРАИЛЕ НЕ ТАКОЕ КУСТАРНОЕ, А ВЕНТИЛЯТОР С ВОДОЙ
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Необхідно облаштовувати у великих містах місця для безкоштовної роздачі людям питної води
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У нас в городе такая рамка простояла на площади ровно сутки. Кто-то зачем-то сломал.
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"Цензор Нет" переобулся? Или нынешний президент, определённой части населения с отсталым умственным развитием, не бегал в Мариуполе под таким сооружением вместо того, что бы присутствовать на параде ВСУ?
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Кожну арку має урочисто відкрити фонтанний стрибунець.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ парках Киева появились водяные арки для спасения от жары. СПИСОК
 
 
 
 
 
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