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 Политика Украины
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 Новинский передумал идти в Раду по списку "Оппоблока" и решил попробовать мажоритарку

Председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский не пойдет на выборы в парламент по списку "Оппозиционного блока", а будет баллотироваться на мажоритарном округе.

О этом сообщил возглавляющий список партии Евгений Мураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Оппоблока".

Он заявил, что на одномандатных округах от партии идут "достойные представители", в частности экс-регионалы Борис Колесников и Вадим Новинский.

Ранее "Оппоблок" объявил первые номера своего списка: это Мураев, Новинский, заместитель председателя фракции "Оппоблок" Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.

На каком именно округе будет баллотироваться Новинский не сообщается.

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Как известно, войну на Донбассе Новинский называет гражданским конфликтом и предлагает вести прямые переговоры с террористами "ДНР" и "ЛНР".

Накануне сообщалось, что Новинский ездил на Межпарламентскую Ассамблею православия в Грузии вместе с епископом Барышевским УПЦ Московского патриархата Виктором Коцабой, которого на мероприятии представляли как представителя Русской православной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3133712
 
 
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Ахах, значит не проходит жопоблок, еще бы. За Жиддя! так
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мурло кацапское.
Вот КТО за это чудовище голосует？
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новінскому треба йти по спіску "православних ******"
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Вертайся Вадя в зад, на рассею.
Корми и благодтвори для нищих ватников.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовинский передумал идти в Раду по списку "Оппоблока" и решил попробовать мажоритарку
 
 
 
 
 
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