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Все про:Одесская область (1779) педофил (393) убийство (5262)

 "Просто взял и убил", - полиция обнародовала фрагмент признания убийцы 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО

Полиция Одесской области опубликовала видео с частью признания подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова.

Видео опубликовано на странице полиции Одесской области в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, что во время следственного эксперимента подозреваемых был в каске и бронежилете - чтобы с ним не расправились родственники погибшей девочки или местные жители.

"Увидел ее на базаре. Когда шла она с базара, я ее завел в хату. Убил в хате. Просто взял и убил. Руками", - говорит мужчина.

В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко отправили в СИЗО

Напомним, 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.

В полиции заявили, что рассматривают сексуальную почву в качестве основной версии убийства.

21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области.

В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3133711
 
 
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Порохоботы и тут приплетут Зеленского?
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Ты и есть порохобот, так как умудрился его сюда приплести... "Просто взял и убил", - полиция обнародовала фрагмент признания убийцы 11-летней Даши Лукьяненко - Цензор.НЕТ 923
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Хоча тут не місце де жартують, але скажу. він на його концерти ходив...
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Зебіли і тут встромлять будь-що. "Просто взял и убил", - полиция обнародовала фрагмент признания убийцы 11-летней Даши Лукьяненко - Цензор.НЕТ 382 Кловуни, що тут зробиш....
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Мені навіть в голову не приходить ідея як цього вилупка треба покарати...
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На урановые рудники отправить или в зону ЧАЭС! Пусть ржавый лес деативирует!
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Живым утопить в том же клозете и вопли выложить на ютубе.
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Пустить к нему в камеру родственников жертвы минут на 20. Потом вызвать клининговую компанию, чтобы прибрали и замыли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Просто взял и убил", - полиция обнародовала фрагмент признания убийцы 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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