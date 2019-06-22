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 Наборы лекарств раздавали на Харьковщине от имени кандидата в нардепы по 169-му округу

Харьковская полиция открыла уголовное производство по фактам раздачи лекарств от имени кандидата в народные депутаты по округу №169 (Харьков).

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Дело открыли по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса.

"По информации, распространенной в социальных сетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарством от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады. Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа №169 избирательного права при голосовании на досрочных парламентских выборах и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата", - сообщили в полиции.

Всего с начала избирательной кампании в харьковскую полицию поступило 18 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, добавили в Нацполиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133709
 
 
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Так могут и отравить и свалить на кандидата))
А в чем проблема? - Взял, сказал спасибо, проверил на теще. И проголосовал за кого и задумал перед этим. А если и думал за раздающего - то голосуй против него, так как не все себя считают продажным быдлом, как их считает раздающий Наборы лекарств раздавали на Харьковщине от имени кандидата в нардепы по 169-му округу - Цензор.НЕТ 2478
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центр города. наверняка идет какой нибудь обрезанно-пархатый, из ряда -Кернес-Добкин-Рабинович-ваЗЕленский-Кало-мойский.... а лекарства фальсификат.
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А если теща боты завернула, то голосуй за раздающего
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У нас вся пошта була заставлена коробочками від Грановського. Видавали разом з пенсією.
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Цікаво, чи в цих наборах був пурген? Хоча любителям халяви без різниці. Люмпен спочатку візьме набір ліків, потім придумає під ліки хворобу, буде цими ліками її лікувати і голосувати за " чесного кандидата, який допомагає бідним хворим".
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Наші люди біжать за кілограмом гречки чи ще щось, вони не думають. А стосовно війни у них гасло по типу «моя хата з краю» і це страшно!
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Где-то слышал про бабку, которой от имени какого-то кандидата Пупкина всучили условно пакет гречки. Диалог:
- Вот спасибо, вспомнил про нас! Я буду за Пупкина молиться!
- Ты лучше за него на выборах проголосуй!
- Нет, голосовать я буду за другого. А за Пупкина я буду молиться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаборы лекарств раздавали на Харьковщине от имени кандидата в нардепы по 169-му округу
 
 
 
 
 
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