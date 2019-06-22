 Наборы лекарств раздавали на Харьковщине от имени кандидата в нардепы по 169-му округу

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Дело открыли по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса.

"По информации, распространенной в социальных сетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарством от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады. Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа №169 избирательного права при голосовании на досрочных парламентских выборах и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата", - сообщили в полиции.

Всего с начала избирательной кампании в харьковскую полицию поступило 18 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, добавили в Нацполиции.

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