 Баканов в США обсудил предстоящую встречу Зеленского с Трампом

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр СБУ.
"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться вскоре по приглашению президента США Дональда Трампа", - отметили в спецслужбе.
Баканов проинформировал американскую сторону о ряде стратегических посланий главы Украинского государства. В частности, на встрече с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции государства. И.о. главы СБУ отметил преданность новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам.
Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах, подчеркнув важность последовательной поддержки со стороны Конгресса США евроатлантического курса Украины.
На встрече со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Хилл Баканов обсуждал практические шаги стратегического партнерства между двумя государствами. "Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого дома и Государственного департамента США", - сказал он.
Член Палаты представителей, сопредседатель Украинского конгресса Марсия Каптур заверила в поддержке Украины со стороны американских законодателей в контексте дальнейшего углубления сотрудничества по безопасности между двумя странами.
Визит Баканова проходит по приглашению американской стороны, его цель - ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности.
Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Зеленского в Вашингтон пока не определена. "Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", - отметил Волкер.
Он также сообщил, что в ближайшее время делегация правительства США может посетить Киев с визитом.
а фраза:
его цель - ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности. Источник: https://censor.net.ua/n3133707
просто шикардос.
Лавировать не получится.
К русским побежит - точно голову потеряет
Но приусловии разумности персонажа.
А ум там и не ночевал...
"На встрече стороны также обсудили "практические шаги стратегического партнерства между двумя странами", - которые, надо полагать, было не с руки решать через МИД - не для их ушей.
Так что Баканову передали инструкции-ультиматумы с дорожной картой 2для чайников" = любой зебил разберется
До речі, ніхто не помітив, як Анжела мимоволі підтвердила, що Петро з нею розмовляв напередодні поїздки зебіла?
он пытался затащить зеркаль в ап но его послали, как и весь мид, похоже
а этот баклан может служить затычкой
но для "официального фейса" девочка абсолютно квалифицирована..
это есть уничтожение Украины
Але: зебіл, якщо захоче бути незалежним від інших, і отримає 226 чотких голосів у ВР - буде призначати свого, перевіреного... навіть беню не послухає...
Полученную компенсацию президент Украины намерен перечислить украинской армии.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poroshenko-poluchit-50-tys-funtov-sterlingov-ot-351850/
правильние мессиджи.
Министерство финансов США прослеживает все операции, ему расскажут:
где и в каком офшоре и какая сумма у него лежит.
Полученную компенсацию президент Украины намерен перечислить украинской армии
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poroshenko-poluchit-50-tys-funtov-sterlingov-ot-351850/