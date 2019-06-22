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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:СБУ (13539) США (15071) Баканов Иван (24)

 Баканов в США обсудил предстоящую встречу Зеленского с Трампом

И.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в рамках визита в США обсудил предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться вскоре по приглашению президента США Дональда Трампа", - отметили в спецслужбе.

Баканов проинформировал американскую сторону о ряде стратегических посланий главы Украинского государства. В частности, на встрече с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции государства. И.о. главы СБУ отметил преданность новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам.

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Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах, подчеркнув важность последовательной поддержки со стороны Конгресса США евроатлантического курса Украины.

На встрече со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Хилл Баканов обсуждал практические шаги стратегического партнерства между двумя государствами. "Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого дома и Государственного департамента США", - сказал он.

Член Палаты представителей, сопредседатель Украинского конгресса Марсия Каптур заверила в поддержке Украины со стороны американских законодателей в контексте дальнейшего углубления сотрудничества по безопасности между двумя странами.

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Визит Баканова проходит по приглашению американской стороны, его цель - ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Зеленского в Вашингтон пока не определена. "Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", - отметил Волкер.

Он также сообщил, что в ближайшее время делегация правительства США может посетить Киев с визитом.

Источник: https://censor.net.ua/n3133707
 
   
 Топ комментарии
 
СБУ уже заменяет МИД = шаурмы обожрались, чи ни?
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Это тот у которого жена гражданка РФ? А чего Семочка с собой не взял?
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Почитайте статью - за обтекаемыми фразами можна понять что єтого фрукта вызвали в Вашингтон чтоб прояснить что он за фрукт собственно, и чем дышут зелебени. Вполне нормальная практика для США.
а фраза:

его цель - ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности. Источник: https://censor.net.ua/n3133707
просто шикардос. Баканов в США обсудил предстоящую встречу Зеленского с Трампом - Цензор.НЕТ 6721
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Совет форумчанПравила форума
 
СБУ уже заменяет МИД = шаурмы обожрались, чи ни?
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Почитайте статью - за обтекаемыми фразами можна понять что єтого фрукта вызвали в Вашингтон чтоб прояснить что он за фрукт собственно, и чем дышут зелебени. Вполне нормальная практика для США.
а фраза:

его цель - ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности. Источник: https://censor.net.ua/n3133707
просто шикардос. Баканов в США обсудил предстоящую встречу Зеленского с Трампом - Цензор.НЕТ 6721
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Это квартальщик95 и личный кассир Зеро на Кипре - уверен, что в США есть на него досье
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Ну вот его и "ознакомили" с результатами "сотрудничества в сфере безопасности". Баканов в США обсудил предстоящую встречу Зеленского с Трампом - Цензор.НЕТ 8783
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Программа минимум для выживания Зеро через лояльность - сдача коломойского
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Там миссия невыполнима - Сдача коломойского превратит зелю на Г+Г из борца с коррупцией в барыгу и триндец рейтингам с известными последствиями.
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Жить захочет - выполнит.
Лавировать не получится.
К русским побежит - точно голову потеряет
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от новичка не убежит. пиндосы поюзают и размажут. сделка с яндексом не просто так
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оно то так.
Но приусловии разумности персонажа.
А ум там и не ночевал...
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Может подскажет кто ? Баканов у США обговорив майбутню зустріч Зеленського з Трампом - Цензор.НЕТ 5271
"На встрече стороны также обсудили "практические шаги стратегического партнерства между двумя странами", - которые, надо полагать, было не с руки решать через МИД - не для их ушей.
Так что Баканову передали инструкции-ультиматумы с дорожной картой 2для чайников" = любой зебил разберется
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Дефицит кадров, которые могут хоть два слова связать сказывается
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Это тот у которого жена гражданка РФ? А чего Семочка с собой не взял?
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Бо Семочко - з конкуруючої партії. А так - різниці ніякої.
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Если пойдет в правильном направлении - не вырывайте из контекста
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дозволю собі поправити: контекст був чуть інший. А саме: нехай йде моїм, Петровим шляхом - тоді допоможу.
До речі, ніхто не помітив, як Анжела мимоволі підтвердила, що Петро з нею розмовляв напередодні поїздки зебіла?
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СБУ и ЦРУ -друзья теперь.Делайте выводы,лапти таёжные.
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Прошедший этап, теперь только рояль...
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Петя согласился выступить в роли пианино: так сказать "подставит плечо".
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похоже у зеленки нет НИКОГО кто способен потянуть функции мида и оставаться его шестеркой
он пытался затащить зеркаль в ап но его послали, как и весь мид, похоже
а этот баклан может служить затычкой
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Зеро пытался затащить Зеркаль в АП, чтобы убрать её из МИДа, где она СЛИШКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ведет суду против кремля
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вы правы, абсолютно. и подчинить ее богдану, в надежде что тот ее сломает и превратит в девочку на побегушках.
но для "официального фейса" девочка абсолютно квалифицирована..
это есть уничтожение Украины
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Зеля вынудит армию забить на угрозу со стороны Донбасса . Зеля не видит угрозы для Украины со стороны россии . Зеля зря полез в президенты . Его ждёт позор .
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Зебеня вынудит армию оторвать ему голову - и всё
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сначала яйца, но что будет со страной в это время!
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Не забувайте, що цей фрукт - найвірогідніший Прем'єр-міністр після Гройсмана. Попри те, що в ньогожінка - з парашинським пачпортом.
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запоминайте, граждане. сегодня вы смотрите кукольный театр, по пьесе неизвестного зрителям автора. премьером будет Тигипко, а все, что происходит, дирижирует он. лупоглазое существо по прозвищу "разумков" это Тигипкина шестерка. он реально самое влиятельное политическое и финансовое лицо Днепровского клана.
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Може, і Тігіпко.
Але: зебіл, якщо захоче бути незалежним від інших, і отримає 226 чотких голосів у ВР - буде призначати свого, перевіреного... навіть беню не послухає...
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новий президент Зеленський чудово зміцнює відносини з США ...
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и шо не надо было как петя за фотосессию с ним пол лимона баксов платить?


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петя платил за фотосессию с бакановым поллимона ?
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BBC заплатит Порошенко 1,7 млн грн компенсации за клевету в его адрес
Полученную компенсацию президент Украины намерен перечислить украинской армии.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poroshenko-poluchit-50-tys-funtov-sterlingov-ot-351850/
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Ванин ВУЗ туризма и праци заменяет Академию СБУ и КИМО вместе взятые - надо их позакрывать..
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Прогнозируемое нытье порохоботов "зрада, клоун, нас зливають, абирвалг" заполонило ветку.
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Гарант, через своего дружбана, получит
правильние мессиджи.
Министерство финансов США прослеживает все операции, ему расскажут:
где и в каком офшоре и какая сумма у него лежит.
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А он шо то таки в этом понимает? Или ему подсказывает его жена-россиянка которая более 20 лет не может оформить гражданство Украины. По его словам.
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Понятно, шо их по очереди будут вызывать и давать частично ознакомиться со своими досье, перечнем сумм и транзакций по их офшорам. Так, для начала знакомства, так сказать. Но! Есть еще веское слово ХОЗЯИНА, Игоря Валерьевича. И неизвестно чего они больше боятся. Досье или уважаемого человека?
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Поросячие платили что бы рядом селфи сделать . Баканов у США обговорив майбутню зустріч Зеленського з Трампом - Цензор.НЕТ 8723
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Просто они хотели поразить американскую власть высоким уровнем жизни в нашей стране.
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BBC заплатит Порошенко 1,7 млн грн компенсации за клевету в его адрес
Полученную компенсацию президент Украины намерен перечислить украинской армии

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poroshenko-poluchit-50-tys-funtov-sterlingov-ot-351850/

Баканов у США обговорив майбутню зустріч Зеленського з Трампом - Цензор.НЕТ 6035
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Бабушка пытается торговаться с кацапами за цену Украины, но дело в том, что бабушкины яйца остались на западе и клоуна позвали чтобы передать месидж по назначению и это вояж ещё не означает что Трамп собственно встретится с каким-то коррумпированным клоуном.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБаканов в США обсудил предстоящую встречу Зеленского с Трампом
 
 
 
 
 
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