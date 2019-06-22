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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1863) марш (516) ЛГБТ-сообщество (230)

 Зеленского зовут на "КиевПрайд": "Поддержите безопасность и равные права ЛГБТ-сообщества"

Представители "КиевПрайда" пришли под Администрацию президента, чтобы напомнить Владимиру Зеленскому и мэру Виталию Кличко о нападении на посетителей "Прайд Хауса" и предложить поддержать Марш равенства своим участием.

Об этом говорится на странице "КиевПрайда" в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам очень жаль, что ни господин президент Владимир Зеленский, ни господин мэр Виталий Кличко не отреагировали на нападения, совершенные 19 июня на посетителей и посетительниц "Прайд Хауса", где проходит культурно-просветительская программа "Прайд Недели". Мы твердо убеждены, что публичная нереакция на насилие, которое в нашем случае является преступлениями на почве ненависти, является его легитимизацией. Что неприемлемо в современной стране, которая декларирует свои ценности как европейские", - говорится в сообщении.

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Кроме того, участники Марша равенства огорчены тем, что Зеленский никак не отреагировал на их видеоприглашение.

"Также нам очень обидно, что господин президент до сих пор никак не отреагировал на наше видео приглашение на Марш равенства, который состоится завтра, 23 июня, ведь оно было искренним. Мы убеждены, что абсолютное большинство общества осуждает насилие и считает неприемлемым. Поэтому мы призываем вас завтра, 23 июня, присоединиться к Маршу равенства и поддержать идею безопасности и равных прав, гарантированных нам, гражданам Украины, ее Конституцией", - подчеркивается в сообщении.

Зеленского зовут на КиевПрайд: Поддержите безопасность и равные права ЛГБТ-сообщества 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133705
 
   
 Топ комментарии
 
Як на мою думку преЗЕдент не тільки має бути присутним на гей-параді, а і очолити його !Зеленского зовут на "КиевПрайд": "Поддержите безопасность и равные права ЛГБТ-сообщества" - Цензор.НЕТ 2271
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Мародер - пи раст !
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Поставте клоуну пианино и он пойдет на парад. А без пианино нет.
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Зараз марш-пропаганда ЛГБТ, потім давайте дозволимо марші педофілів, потім - марші гвалтівників, вбивць та інших прихильників "нетрадиційних уподобань".
Пропоную завтра прибрати з вулиць всіх правоохоронців і, здається, питання вирішиться само собою !
Якось так...
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Ну среди ЛГБТ там всё по взаимному согласию! Так что твой пример не коректен!
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Цензор ! Блокируйте как то , тут козломордых больше чем Украинцев .
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дешевая заказуха в стиле песикив
на фото двое участников прайда и двенадцать журналистов с микрофонами и видеокамерами
наверняка и пришли вместе и уедут вместе через 10-15 минут))
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Марші підкацапників, ригів та совкодр*черів треба припікати в зародку. А карнавал геїв та гейш - нехай собі пройдуть, для когось це навіть прикольно буде подивитися.
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Ну почему у нас в стране так?: Если что мерзкое, просто не наше, то оно липнет. А если что хорошее - так обязательно найдется миллион причин, что оно НЕ прилипло...
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Голубое ополчение как всегда, тесно кооперируется с российскими пропагандистскими СМИ.
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А шо тока его? Все его друзья детства, адвокаты Коломойского, представители региАналов и подельники по "Переулку 95" аккурат вписываются в контингент данного "парада".
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Які рівні права? Хто їм заважає штовхати один в одного лайно в дупі? Президент, Кличко чи сусід, дядько Петро, чи хто?
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Слово то яке видрали "прайд", мені воно нагадує собачу тічку!
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не, теперь он солидный. примет самых активных после мероприятия.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленского зовут на "КиевПрайд": "Поддержите безопасность и равные права ЛГБТ-сообщества"
 
 
 
 
 
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