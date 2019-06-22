 Оккупанты назвали Евпаторию "кузницей балалаечников" и планируют устроить в городе праздник этого инструмента. ФОТО

Об этом сообщил журналист Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"А вы и не знали, что такое Евпатория, что караимы и крымские татары испокон веков любили балалайки", - с иронией прокомментировал он афишу мероприятия.
Об этом сообщил журналист Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"А вы и не знали, что такое Евпатория, что караимы и крымские татары испокон веков любили балалайки", - с иронией прокомментировал он афишу мероприятия.
Обстоятельства сложатся, когда эта ненависть утихнет. Как на Майдане, как с выборами - вся госмашина не может удержать, остановить, когда люди реально готовы.
Зы. А кто годами с обеих сторон вбрасывает, мы все знаем.
Всех остальних никто не спрашивал.
а давай мы тебя сдадим на исследования новых вакцин и препаратов, хоть как-то твоя бездарная посредственная жизнь окрасится смыслом..
А кто - зеленая плесень?
Миски за углом
кацапи здуріли
адин палка - трі струна
а балалайка - це кацапська домра
бо це один той самий інструмент, який різниться тільки формою деки
Креативность так и прэ.
- Для того, чтобы балалаечников боялись и уважали.
Если он считает город татарским, то надо называть его Гезлев(турецкое название). Это Екатерина II переименовала город в Евпаторию. В честь понтийского царя Митридата VI Евпатора.
Ладно, если бы это было в 60-годах, когда расснянцев только туда заселили из всяких сраней Рязаней..Но сколько лет Крым с Украиной, не одно поколение сменилось! Один диагноз -******** нет покоя