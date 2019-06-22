 Оккупанты назвали Евпаторию "кузницей балалаечников" и планируют устроить в городе праздник этого инструмента. ФОТО

Об этом сообщил журналист Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"А вы и не знали, что такое Евпатория, что караимы и крымские татары испокон веков любили балалайки", - с иронией прокомментировал он афишу мероприятия.

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