 "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний

Об этом Епифаний рассказал в интервью изданию "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

"Но в ответ почтенный патриарх говорил, что за мной кто‑то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит", - описал суть конфликта глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний отметил, что позицию Филарета не поддерживают в церкви.

"Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа", - сказал он.

По его словам, собранный почетным патриархом Филаретом собор Киевского патриархата (на момент интервью еще не состоялся. - Ред.) не будет легитимным и признанным.

"А собравшиеся лишь накажут себя тем, что отойдут от единой православной поместной церкви, останутся за ее границами", - добавил глава ПЦУ.

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Епифаний считает, что возможный исход почетного патриарха Филарета из ПЦУ "не принесет церкви заметного вреда, но, несомненно, принесет печаль".

"Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - подытожил митрополит Епифаний.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

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Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.