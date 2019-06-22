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 Общество
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Все про:УПЦ КП (484) Филарет (463) Епифаний (174) ПЦУ (404)

 "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний не раз пытался убедить почетного патриарха Филарета, что тот ошибается, и пути возвращения к прежним временам нет.

Об этом Епифаний рассказал в интервью изданию "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

"Но в ответ почтенный патриарх говорил, что за мной кто‑то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит", - описал суть конфликта глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний отметил, что позицию Филарета не поддерживают в церкви.

"Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа", - сказал он.

По его словам, собранный почетным патриархом Филаретом собор Киевского патриархата (на момент интервью еще не состоялся. - Ред.) не будет легитимным и признанным.

"А собравшиеся лишь накажут себя тем, что отойдут от единой православной поместной церкви, останутся за ее границами", - добавил глава ПЦУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конфликт в киевском монастыре: Филарет уволил настоятеля, не явившегося накануне на "собор". ФОТО

Епифаний считает, что возможный исход почетного патриарха Филарета из ПЦУ "не принесет церкви заметного вреда, но, несомненно, принесет печаль".

"Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - подытожил митрополит Епифаний.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Также на Цензор.НЕТ: В связи с решениями "собора" Филарета 24 июня соберется синод Православной церкви Украины

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Читайте также: Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

Источник: https://censor.net.ua/n3133703
 
   
 Топ комментарии
 
вже час звернутись до Наріка, аби той розрулив по панятіях))))
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просто Филарета земля не принимает, без обходного листа из ФСБ/КГБ..
поэтому Филарет решил устроить в Украине такой же Ад, который живет у него в завербованной душе..
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Уроды ! Филарет сделал для Украины больше , чем все вместе взятые вы дрыстуны . Учите мсторию , козломордые !
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просто Филарета земля не принимает, без обходного листа из ФСБ/КГБ..
поэтому Филарет решил устроить в Украине такой же Ад, который живет у него в завербованной душе..
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Цифра 90 у його житті як "карма": У 1990 році був "мєстоблюститєлєм патриаршего прєстола рпц" , но ...не довірили престол. У 2019 ювілейному році- у 90 років знов не довірили. у ГОСПОДА СВОЯ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ВІРИ!
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Маячня.
Просто з його прізвищем та стати Главарьом РПЦ??? .....
Швидше би який-небудь Алібабаєв став, аніж Філя. І якщо він не здогадався про це, то вже тоді деменція бушувала, а не тепер.
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У 1989 році УГКЦ офіційно вийшла з підпілля і почала відроджуватися .Віряни почали масово переходити в УГКЦ. За для збереження впливу РПЦ під чуйним контролем КДБ організувала увесь цей спектакль "відродження" незалежної церкви під керівництвом Філарета. Для підняття "авторитету" організували анафему і відлучення. Я вже говорив , що УГКЦ пропонували Філарету повне збереження його титулів і фінансово-майнового стану але...час показав що його "місія не виполнима" в умовах ******** України.
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КДБ в підлості немає рівних. А віропітеків розвести - святе. Може й так. Бо попа могли давно і легко знищити, як завалили в Англії купу перебіжчиків і ніхто не знав.
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вже час звернутись до Наріка, аби той розрулив по панятіях))))
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Вернуть ему анафему и всё. Мальчик хочет в тамбов!
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поменяли Москву на Константинополь , а при чем тут Украина ?
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а при чем к Украине - Германия, герр Грег каквастам
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А что Украина? Кто дает франшизу на провославие? Только Стамбул(Константинополь). Не хочешь франшизы, значит ты не православный, как армяни к примеру. Можешь называться как хочешь, только не православный. Очевидно же
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Они знают что никакого бога нет, это сказки для наивных лохов
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Дійсно більше схоже на особисті амбіції.
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Він все життя був примою, співав як прима і виглядав як прима. І тепер йому дали балалайку, навіть три балалайки, і посадили в кутку в теплі і з баняком вареників. Ну все ж дали чоловіку - і чого це він такий невдоволений? Може балалайок мало дали?
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Интересно а в истории были люди у которых были две анафимы? 😷
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Уроды ! Филарет сделал для Украины больше , чем все вместе взятые вы дрыстуны . Учите мсторию , козломордые !
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Ніхто цього не заперечує. Але те, що він робить зараз на користь Україні не йде. Всі, хто зійшов з розуму раніше були здоровими.
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просто всі соєві боти - це кацапи , а для них гнати на Філарета - звична річ ...
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Сдурел дед на старости лет. Дать бы ему ремня, что бы воду не мутил. И без него тошно, а с ним и вовсе грустно. Шёл бы на кладбище цветы выращивать. "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний - Цензор.НЕТ 532
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Епифаний, а материально - это скоко в условных единицах будет? Ну интересно же - правильно ли я жизнь прожил, или надо было все-таки в духовное поступать?
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Всегда любопытно наблюдать за тем,как попу не могут копеечку поделить ... "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний - Цензор.НЕТ 6481
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Как то у них переплелось духовное с материальным .Да всегда так было .Все мошенники рассказывают о чести ,достоинстве ,патриотизме и прочей лабуде .А сами тырят и тырят .
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Шли бы вы все, лицемеры, в .... лоно. И паству захватите. Развели такое посмешище. Сперва рвались чтобы лизнуть рясу Варфоломехе, теперь срутся из-за этого. Попутно визжа о муд.рости Яхве. Так подкиньте монетку уже "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний - Цензор.НЕТ 8744
Или как тут советовали - превратите воду в крофь боша - тогда никто и не пикнет против воли Яхве-затопителя народов(правда только тех кто знал что его утопили) "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний - Цензор.НЕТ 8744
Самая противная ветвь секты христоедов - правослабие. И тут нам "повезло" тоже "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний - Цензор.НЕТ 4114
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за мной стоит только молодая церковь и народ.Источник: https://censor.net.ua/n3133703 - за святійшим Філаретом стоїть більше народу , а ніж за Єпінафієм ...
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Поверил Поросенку? А зря. Радует, что тому тоже не помогло.
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Филарет как и Гундяй из маловерующих. Им ничего не поможет.
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В прошлом году было много исторических дат.И январе этого года. Затем тур порошенко по городам и городкам с копией независимости Украинской Церкви. Но что же пошло не так? О конфликте Филарета и Епифания е кто-то предполагал? Святые Отцы... Власть, деньги за всякие обряды: покрестить, венчать, отпеть; паства;свечые заводики, святая вода в бочках. М-да...
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И народ обалваненый лезет за ними как слепые кутята!!! А они корыто не могут поделить. А Порошенко потирает руки!
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Дєд перестав відчувати массовість потоків грошей, це відчуття мабуть і спонукало до цього меркантильного рішення ... "Бабло перемагає ЗЛО (або здоровий глузд)" "Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7401
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Один из смертных грехов....Гордыня.....Да простит Всевышний прегрешения его....А вообще на лицо или на морду(кому как угодно) явный старческий маразм.....
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відправте діда вже на пенсію. Скільки можна?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний
 
 
 
 
 
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