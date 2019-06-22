"Должны сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений, - Зеленский"

Глава государства напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года произошла бомбардировка Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
"Вторая мировая, ворвавшаяся в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - говорится в обращении Зеленского.
В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что власть страны сделает все, чтобы не допустить повторения подобных событий, сказано на "Правительственном портале".
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"Мы уважаем всех, кто защищал свои дома с оружием в руках в составе различных армий. Минутой молчания мы чтим всех жертв той войны. Мы сделаем все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы помним", - говорится в обращении главы правительства.
Только не надо ,
как ранее готовить аморфную армию и
командиров не способных
выполнять воинский Устав и Присягу Народу Украины !
А потім пішов у ВРУ закони писати.
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Зєльц, Друга Світова війна розпочалась 1 вересня 1939 року.
академическая говорит совсем другое.
чи з ними можна ознайомитися лише на каналі РЕН-ТВ або СТБ ?
Можно по пунктам что? У нас как бы как раз война и для многих за 5 лет это стало «привычным явлением жизни». Как раз, кажется, время показать весь арсенал того, что «мы должны сделать». А то пустое и ничего не значащее «мы против всего плохого и за все хорошее» порядком уже поднадоело.
2. Впровадження інститутів контролю проти корупції і узурпації влади.
в том числе и моего прадеда и брата моего деда.
им просто дали по палке в руки и сказали плыть через Днепр.
А теперь эта гнусавая карликовская зелёная морда хочет опять назвать в Харькове проспект именем этого мясника.
На деле, а не в своих, написанных такими же украиноненавистниками, проповедях.
а бабушка родила мою маму в апреле 1942 года при немцах.
И то, что я есть - это заслуга немцев, не давших моей бабушке умереть с голоду во время беременности.
А твои духовные братья-большевики выморили голодом половину семьи моей бабушки.
Иди ты в сраку со своими ЯО и трусами, чмо ты большевистское.
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Потрібно знати, що війна між ординцями та українцями розпочалася 850 років тому з захоплення і руйнування Києва Володимиро-Суздальським князем Андрієм Боголюбським. З того часу война продовжується і понині.
но я не лезу в главнокомандующие.
А сьогоднішня дата - це початок війни між Гітлером і Сталіним; між двома імперіями. Сьогодні - сумна дата початку міжімперської війни.
Міжімперська війна - саме так має бути перейменована ніби-то "велика вітчизняна". Бо це - її суть. Нехай і в рамках другої світової. Бо: обидва диктатори готувались напасти один на одного. Один випередив іншого...