EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  2143  172
Все про:Вторая мировая война (239) Зеленский (1863) Гройсман (4793)

 Должны сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений, - Зеленский

В День скорби и почтения памяти жертв войны президент Владимир Зеленский напомнил, что современники должны помнить подвиг тех, кто защищал страну.

Глава государства напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года произошла бомбардировка Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Вторая мировая, ворвавшаяся в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - говорится в обращении Зеленского.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что власть страны сделает все, чтобы не допустить повторения подобных событий, сказано на "Правительственном портале".

Также на Цензор.НЕТ: Должно пройти много времени, чтобы люди перестали использовать термин "отечественная война", - Полторак

"Мы уважаем всех, кто защищал свои дома с оружием в руках в составе различных армий. Минутой молчания мы чтим всех жертв той войны. Мы сделаем все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы помним", - говорится в обращении главы правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3133702
 
 
 Топ комментарии
 
Довб.б! Ми маємо зробити усе, щоби перемогти. А скільки буде тривати ця війна, та хоч 100 рлків, це другоряде
 показать весь комментарий
 
"Вторая мировая, ворвавшаяся в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы." === расскажите кто-нибудь виртуальному пустышке, что Вторая мировая началась 1 сентября 1939г с отмашки тех, в честь кого сейчас называют улицы в Харькове
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Должны сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6996

Только не надо ,

как ранее готовить аморфную армию и

командиров не способных

выполнять воинский Устав и Присягу Народу Украины !
 показать весь комментарий
 
 
Тогда расскажи - что Порошенко украл и намародёрил, щепетильный ты наш.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. то благополучие, которое принёс ***** в Украину вместе с агрессией, которая должна была повысить благосостояние украинцев, Порошенко проср.?
 показать весь комментарий
 
Так Пєцік чомусь з Ренатом розбагатіли коли х%йло приперся з агресією в Україну.
 показать весь комментарий
 
провести мобилизацию среди порохоботов и на фронт войну заканчивать.
 показать весь комментарий
 
Порохоботы там уже были, притом добровольцами. Теперь вы, зебилы, под руководством трижды не уклониста.
 показать весь комментарий
 
 
Угю, Саша Порохобот своїм мінометом "МОЛОТ" всіх ватників у землю загнав. Маємо зробити все, щоб війна не стала звичним явищем для майбутніх поколінь, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8295
А потім пішов у ВРУ закони писати.
 показать весь комментарий
 
Если ты обо мне, то я, как видно из ника, полтора года "пробегал" с винтовкой Remington. И в ВР не ходил, бизнес свой пришлось подымать, тот шо ты с корешками раздерибанил.
 показать весь комментарий
 
Та ото так і є - є в Україні частина чоловічого населення, які свідомо обирають шлях нічого не робити і за це отримувати зарплату - ВСУ і МВС. За це їх називають героями і дають ордена. Зеленський обрав інакший шлях - натужно працювати ради народу і для народу. І от тепер усі в очікуванні - коли ж воно запрацює.
 показать весь комментарий
 
 
100% , хоть бы склады с горючим подорвали , а так всё подарил врагу
 показать весь комментарий
 
 
Когда началась Вторая Мировая Война ? - Что ? - царёв
 показать весь комментарий
 
 
Просто Вова вибрав варіант "С". Чого ще чекати від третьосортного артиста ?
Маємо зробити все, щоб війна не стала звичним явищем для майбутніх поколінь, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5530
 показать весь комментарий
 
стоящих на коленях и ноющих никто не уважает и тем более не боятся.Об этом прекрасно знает народ Израиля,но Вовочка типичный представитель хохляцких жлобов и к сожалению гордость для него пустое слово.
 показать весь комментарий
 
 
Кравчук раскритиковал идею Зеленского перенести офис главы государства с улицы Банковой в Киеве в Украинский дом, расположенный на столичной Европейской площади. "Пускают уже такую мысль, что если не за государственные средства будет обустроен новый офис, то пускай. Послушайте, президент Украины будет сидеть в администрации, которая построена за счет олигархов. Это падение ниже некуда"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пэтя постарался конкретно.
 показать весь комментарий
 
если верить пессимистичным прогнозам климатологов, то войны прошлого покажутся нам лёгкой разминкой перед настоящей бойней..
 показать весь комментарий
 
"Вторая мировая, ворвавшаяся в наш дом, ..."
***
Зєльц, Друга Світова війна розпочалась 1 вересня 1939 року.
 показать весь комментарий
 
 
Учи історію євреїв. Євреї потрапили на територію Польщі з Хазарського Каганату
 показать весь комментарий
 
это какая-то альтернативная история ?

академическая говорит совсем другое.
 показать весь комментарий
 
 
ці генетичні дослідження є десь опубліковані в науковій літературі

чи з ними можна ознайомитися лише на каналі РЕН-ТВ або СТБ ?
 показать весь комментарий
 
"Должны сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений" - нашептал в ухо суфлёр.
 показать весь комментарий
 
 
«Должны сделать все»

Можно по пунктам что? У нас как бы как раз война и для многих за 5 лет это стало «привычным явлением жизни». Как раз, кажется, время показать весь арсенал того, что «мы должны сделать». А то пустое и ничего не значащее «мы против всего плохого и за все хорошее» порядком уже поднадоело.
 показать весь комментарий
 
 
Хто хоче миру хай готується до війни. Тому маючи такого неадекватного сусіда, треба готовувати молодь будь-якої миті встати на захист Батьківщини. А для цього треба виховувати дітей змалечку свідомими патріотами. Щоб ворог боявся сюди до нас лізти. А що ми бачимо сьогодні? Діти успадковують від батьків аполітичність, байдужість,прагнуть лише гарного життя і розваг
 показать весь комментарий
 
 
1. Мілітаризація держави по типу Ізраїлю.
2. Впровадження інститутів контролю проти корупції і узурпації влади.
 показать весь комментарий
 
Зеленський мабуть у Царьова консультувався. І в Україну війна прийшла 1 вересня 1939 р., бо Львів тоді входив до складу Польші. І навіть, якщо війна закінчиться, маючи такого сусіда, Україна повинна буде постійно дбати про розвиток і підтримання боєздатності свого війська. А у військових основне заняття - постійно бути готовими до війни. І досить дивним є те, що головннокомандуючий про це не знає
 показать весь комментарий
 
Жуков при взятии Киева к 7 ноября умертвил 400 тысяч человек,

в том числе и моего прадеда и брата моего деда.

им просто дали по палке в руки и сказали плыть через Днепр.

А теперь эта гнусавая карликовская зелёная морда хочет опять назвать в Харькове проспект именем этого мясника.

На деле, а не в своих, написанных такими же украиноненавистниками, проповедях.
 показать весь комментарий
 
 
мой дед и июне 1941 пошел на войну и был убит в 1942 году,
а бабушка родила мою маму в апреле 1942 года при немцах.

И то, что я есть - это заслуга немцев, не давших моей бабушке умереть с голоду во время беременности.

А твои духовные братья-большевики выморили голодом половину семьи моей бабушки.

Иди ты в сраку со своими ЯО и трусами, чмо ты большевистское.
 показать весь комментарий
 
 
100% , месяц гавнокомандущий Ватутин пытался взять Киев с Букринского плацдарма ( на карте не видно ведь, что высота правого берега там 100 метров , и кругом овраги . танки никак не могут там действовать ) , поэтому психовали и гнали на убой сотни тысяч бойцов , в том числе украинцев с оккупированной немцами территории , призванных осеню 1943 года ( их не жалко , они предатели для мацковии ). Через месяц дошло и поэтому пришлось танковую армию Рыбалко переправлять с правого берега Днепра на левый , совершать марш на север к Леткам, переправлять через Десну , затем снова форсировать Днепр у Петровцев . Три форсирования больших рек из-за тупой головы , воюющей по карте за 200 км от фронта.
 показать весь комментарий
 
 
Проспект именем ублюдка Жукова хочет назвать кореш порохомрази - Кернес.
 показать весь комментарий
 
"Должны сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений, - Зеленский"
***
Потрібно знати, що війна між ординцями та українцями розпочалася 850 років тому з захоплення і руйнування Києва Володимиро-Суздальським князем Андрієм Боголюбським. З того часу война продовжується і понині.
 показать весь комментарий
 
 
Они защищали Родину. Не Сталина или Молотов. А не бекали про международное право и безальтернативный Минск, когда оккупанты был на их земле.
 показать весь комментарий
 
 
и от повесток не бегали, как нынешний главнокомандующий
 показать весь комментарий
 
 
у меня на корабле не было автомата, но я знаю, как его заряжать.

но я не лезу в главнокомандующие.
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе не про шкафут питаю карась, я про КарабЄльььь тебе питаю - шнурок не гладжений.
 показать весь комментарий
 
И по чмошному сынка своего от армии не прятали как бывшый, и их дети не носили одежду со знаками страны агрессора как дети мальдивской мрази.
 показать весь комментарий
 
Какова альтернатива Минским соглашениям? Сколько бы часов продержались добробаты при никакой армии?
 показать весь комментарий
 
 
так а куда делось ПРОСТО перестать стрелять? что не откроет рот - один факап
 показать весь комментарий
 
Між іншим, дата початку другої світової - не сьогодні, щоб за неї згадувати... Почалась вона першого вересня 1939-го...
А сьогоднішня дата - це початок війни між Гітлером і Сталіним; між двома імперіями. Сьогодні - сумна дата початку міжімперської війни.

Міжімперська війна - саме так має бути перейменована ніби-то "велика вітчизняна". Бо це - її суть. Нехай і в рамках другої світової. Бо: обидва диктатори готувались напасти один на одного. Один випередив іншого...
 показать весь комментарий
 
 
Для Зеленського як для типово радянської людини це єдина дата яка пов"язана с початком єдиної війни.(******* події на Донбасі він не сприймає як війну.)
 показать весь комментарий
 
Але кожного дня хоч інколи можно включати мозок та вчитись читати. Де слова Зеленського "Друга світова війна почалась..."??. Чи Ви фанат Олега Царьова?
 показать весь комментарий
 
."Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - говорится в обращении Зеленского.Источник: https://censor.net.uaго/n3133702 Зеленский прдлагает расфигачить Кремль уже сегодняшнему поколению? Ну шоб два раза не вставать?
 показать весь комментарий
 
Щоб розфігачити КрЄмль, то вивчи мову. Це буде твій перший і головний вклад в розфігачення КрєМля. А друге - залиш тактику гавнамьотчіка і пиши щось нормальне і зрозуміле. Маразми вже просто остогидли.
 показать весь комментарий
 
Вот и поглядим, что вы как Президент, для этого сделаете
 показать весь комментарий
 
Час, самий кращий лікар. Але хочеться сьогодні і негайно.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоДолжны сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений, - Зеленский
 
 
 
 
 
 вверх