 В Киеве попрощались с народным депутатом Тымчуком. ФОТОрепортаж

Проститься с Дмитрием Тымчуком пришли его родные и коллеги-парламентарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В церемонии приняли участие родственники и близкие погибшего, а также глава Верховной Рады Андрей Парубий, лидер парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр образования и науки Лилия Гриневич.
Также попрощаться с Тымчуком пришли экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, бывший премьер-министр и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, народные депутаты Антон Геращенко, Леонид Емец, Сергей Высоцкий, Павел Пинзеник, Виктория Сюмар.
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В комментарии журналистам Парубий отметил, что Тымчук был профессионалом и патриотом.
"Я с Димой познакомился, когда был секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Я был поражен его высоким уровнем профессионализма и патриотизма.
В тот период, я скажу честно, все органы власти не имели достаточной информации о действиях агрессора. Я достаточно часто вспоминал о том, что даже та информация, которая приходила из Крыма, сознательно приходила от спецслужб, якобы украинских, искажена. Но, собственно, он был носителем полной информации о действиях российского агрессора. Та информация, которая шла от него, была гораздо более глубокой и объективной", - сказал Парубий.
Он добавил, что смерть Тымчука - это большая потеря для Украины.
"А еще он был хорошим другом и прекрасным добрым человеком. И сегодня, прощаясь с ним, мы ощущаем, что один из очень важных бойцов Украины, информационного фронта, отходит тогда, когда идет война, когда его знания и опыт так нужны для Украины. Я уверен - это большая потеря для всей Украины, для всех украинцев. Он был героем, героем современной украинско-российской войны. И поэтому мы сегодня говорим, как на Майдане: "Герои не умирают"", - добавил Парубий.
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Дмитрия Тымчука похоронят сегодня в Бердичеве Житомирской области.
Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий.
По данным прокуратуры г. Киева, основной версией гибели Тымчука является самоубийство. Он находился в депрессивном состоянии и в последнюю неделю перед гибелью не выходил из дома.
Дуже шкода.
Об этом говорится в сообщении администрации президента Украины в Twitter.
"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления "надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", - говорится в сообщении.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10590513-zelenskiy-prokommentiroval-smert-nardepa-ot-narodnogo-fronta-tymchuka.html
Родился 27 июня 1972 года в Чите. Отец - военнослужащий. Детство провёл в ГДР, где его отец в 1978-1983 годах проходил службу в Группе советских войск в Германии. Юность провёл в Бердичеве (Житомирская область). Окончил Бердичевский политехнический колледж.
По данным, которые приводятся в различных источниках, Дмитрий Тымчук в 1995 году закончил «факультет военной журналистики» Львовского высшего военно-политического училища. По данным, опубликованным СМИ Житомирской области, Тымчук «учился на факультете журналистики» ЛВВПУ, а затем был переведён в Киев, где стал работать в газете войск ПВО, позже - в Главном командовании Национальной гвардии Украины и в различных структурных подразделениях Минобороны.
По более распространённым данным, в 1995-1997 годах Тымчук проходил службу в войсках противовоздушной обороны. С 1997 по 2000 год работал в штабе Национальной гвардии. С 2000 по 2012 год работал в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины.
Во время служебных командировок посетил украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке(трижды), Ливане и Косово[1][5].
На внеочередных парламентских выборах на Украине 2014 года был избран народным депутатом Украины VIII созыва от партии Народный фронт
Чего стоит слово РАБОТАЛ.В армии и в НГУ не работают,а служат вообще то. И вообще мутный он какой то был.
Народився у російському місті Чита у родині військового у 1972 році. Дитинство провів у Німецькій Демократичній Республіці, де в складі групи радянських військ проходив службу його батько. Юність провів у Бердичеві на Житомирщині. Закінчив Бердичівський політехнічний коледж, а в 1995 році - факультет військової журналістики Львівського вищого військово-політичного училища.
Був професійним та досвідченим військовим. У 1995-1997 роках проходив службу у військах протиповітряної оборони. Потім три роки служив у "главку" Національної гвардії України. Із 2000 по 2012 роки служив у структурних підрозділах Міністерства оборони. В рамках службових відряджень був в українських миротворчих місіях в Іраку (тричі), Лівані та Косово. Підполковник запасу.
Був головним редактором інтернет-проекту "Флот2017" і керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень".
Був одруженим.
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Проте вірю: прийде час, коли вулиці Вашого імені будуть у кожному кримському та донбаському місті.
Родным и близким искренние соболезнования
Вічна Пам'ять справжньому офіцерові та патріоту.