 "Нас кинуло государство", - строителям Крымского моста задолжали денег за полгода. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Пострадавшие компании - небольшие строительные фирмы из Краснодарского края России. Руководители нескольких из них записали видеообращение к Путину.

"Более 40 организаций так и не получили средства за выполненные объемы работ. Задолженность составляет более 400 миллионов. Фирмы, понимая сложность и сроки сдачи в эксплуатацию моста, использовали свои средства, а иногда и заемные. В результате вынуждены стоять на грани банкротства. Мы обращались во многие инстанции, но помощи разобраться так и не получили", - сказано в обращении.

Пострадавшие обвиняют в своих проблемах фирму "ДЕКО", которая, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" друга Путина Аркадия Ротенберга.

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"Всем, в том числе Ротенбергу, сообщалось о наших затруднениях, о том, что нам не заплатили деньги. Лично я с ним не разговаривал, но коллеги, наши "братья по несчастью", сказали, что через его замов до него доводили эту информацию", - рассказал представитель одной из пострадавших компаний Алексей Борецкий.

Напоминаем, Россия 15 мая 2918 года официально запустила автомобильное движение по мосту через Керченский пролив из Краснодарского края в оккупированный Крым. Весь цивилизованный мир осудил открытие Керченского моста и расценивает его как очередное нарушение суверенитета Украины.