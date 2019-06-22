 Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии

Об этом говорится в заявлении Хартии журналистской этики Грузии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Большинство травм сотрудники СМИ получили после ударов дубинками и попадания в них резиновых пуль.

Так, в фотографа издания Civil.ge Гурама Мурадова выпустили 11 резиновых пуль, а журналистка телекомпании "Рустави 2" Тамара Багашвили получила перелом плеча, ей понадобилась операция. Член службы охраны "Рустави 2" Георгий Сулашвили потерял глаз, у него также сломана челюсть. Ему тоже понадобилась экстренная хирургическая операция.

Полный список пострадавших грузинских журналистов смотрите здесь.

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Напомним, во время разгона антиправительственного митинга пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.