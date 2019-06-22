 Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии

Об этом говорится в заявлении Хартии журналистской этики Грузии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".
Большинство травм сотрудники СМИ получили после ударов дубинками и попадания в них резиновых пуль.
Так, в фотографа издания Civil.ge Гурама Мурадова выпустили 11 резиновых пуль, а журналистка телекомпании "Рустави 2" Тамара Багашвили получила перелом плеча, ей понадобилась операция. Член службы охраны "Рустави 2" Георгий Сулашвили потерял глаз, у него также сломана челюсть. Ему тоже понадобилась экстренная хирургическая операция.
Полный список пострадавших грузинских журналистов смотрите здесь.
Напомним, во время разгона антиправительственного митинга пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
"Немедленно поднимите заднюю часть тела".
Саакашвили призвал Гройсмана отправиться в Закарпатье и помочь пострадавшим от паводка
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что паводок в Закарпатье является результатом экологической политики премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nemedlenno-podnimite-zadnyuyu-chast-tela-saakashvili-prizval-groysmana-otpravitsya-na-zakarpate-i-pomoch-postradavshim-ot-pavodka-1012432.html
Зато Гройсман и Порошенко полностью святые
не пам'ятаю, щоб 1+1 активно підтримував Майдан, радше навпаки, за що потім вибачалась Мазур зі словами - ми більше ніколи - ніколи..
Люди скалічені. Хтось має за це відповісти.
Ведь журналисты это святое.
Да и как то об убийстве Комарова молчок.
Про коррупцию тишина.
Тут дело идет об уступках путину,поэтому запад будет закрывать на все это глаза.
Не обращать же внимание на мнение какого то твм народа если надо с путиным договариваться.
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Придумали тему : межпарламентское ПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕНИЕ😀😀😀 и от своей кацапской наглости и интеллигентности грузин ОНО ВЛЕЗЛО В КРЕСЛО СПИКЕРА. И получило ОТВЕТКУ.
Когда правительство борзеет...народ подвигает кму на голове корону...лопатой!))