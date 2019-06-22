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 Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии

Во время разгона акции протеста в Тбилиси 20 июня пострадал по меньшей мере 31 сотрудник грузинских СМИ.

Об этом говорится в заявлении Хартии журналистской этики Грузии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Большинство травм сотрудники СМИ получили после ударов дубинками и попадания в них резиновых пуль.

Так, в фотографа издания Civil.ge Гурама Мурадова выпустили 11 резиновых пуль, а журналистка телекомпании "Рустави 2" Тамара Багашвили получила перелом плеча, ей понадобилась операция. Член службы охраны "Рустави 2" Георгий Сулашвили потерял глаз, у него также сломана челюсть. Ему тоже понадобилась экстренная хирургическая операция.

Полный список пострадавших грузинских журналистов смотрите здесь.

Читайте также: "Нет насилию", "Россия - оккупант", - протестное шествие состоялось в грузинском Батуми

Напомним, во время разгона антиправительственного митинга пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Источник: https://censor.net.ua/n3133691
 
 
 Топ комментарии
 
Узбагойся уже с Порошенко а то на дурку попадёшь
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Что-то Карлсон заявил на этот счет?....Поехал на Родину руководить восстанием?... Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии - Цензор.НЕТ 190
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Что-то Карлсон заявил на этот счет?....Поехал на Родину руководить восстанием?... Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии - Цензор.НЕТ 190
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Здалася йому та Грузія.
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Зато тут герой... Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии - Цензор.НЕТ 6259

"Немедленно поднимите заднюю часть тела".
Саакашвили призвал Гройсмана отправиться в Закарпатье и помочь пострадавшим от паводка
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что паводок в Закарпатье является результатом экологической политики премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nemedlenno-podnimite-zadnyuyu-chast-tela-saakashvili-prizval-groysmana-otpravitsya-na-zakarpate-i-pomoch-postradavshim-ot-pavodka-1012432.html
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михо - придурок
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Точно Втрата очей, переломи кісток, поранення: 31 журналіст постраждав від дій поліції на протестах у Грузії - Цензор.НЕТ 5967
Зато Гройсман и Порошенко полностью святые Втрата очей, переломи кісток, поранення: 31 журналіст постраждав від дій поліції на протестах у Грузії - Цензор.НЕТ 4537
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Навчилися мєнти у Путлєра? Наскільки ми знаємо грузинів, все ще попереду.
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Руставі-2 - ЗМІ, яке контролює Іванішвілі. Тому журналісти можуть звинувачувати лише свого проросійського боса, ставлеників якого привели до влади, як і "Г+Г" ставленика Коломойського. Тому для журналістів "Г+Г" ці події мають бути знаковими, а їхні спини повинні напружитись вже зараз.
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подозреваю что нормальной журналистики в Украине давно нет.А остались только шоу
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Є. Це ті журналісти, які звільнилися з ZIKy після того, як канал перейшов у фактичну власність Медведчука.
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Не хвилюйся. Їм уже пообіцяли місця на 1+1.
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А як себе почувають журналісти м'ятого аналу?
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Сказати що хотів? Це до чого? Яка мета цього ммм посту?
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вони не вийдуть під кулі.
не пам'ятаю, щоб 1+1 активно підтримував Майдан, радше навпаки, за що потім вибачалась Мазур зі словами - ми більше ніколи - ніколи..
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Якщо гора не йде до Манометра, то Манометр може прийти до гори. Робесп'єр, який виносив вирок Дантону, не думав, що незабаром йому винесуть такий же вирок. Хто сіє вітер, повинен бути готовим до того, що пожинати буде бурю.
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Порошенко тоже хотел так второй срок пролезть, но жопа не пролезла.
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Узбагойся уже с Порошенко а то на дурку попадёшь
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А что не так? Страна должна знать своих героев.
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Він не може. Збій програми. Перепрограмуванню не підлягає.
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Приятно видеть и чувствовать животный страх зерыгобобиков..
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А я свое мнение на счет лушпайки и не меняла -нечего лезть своей необьятной сракой в чужую страну
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страх перед чем ??? перед 5% подельников-чинуш-воров рошенорыга или перед 10% ваты медведчукарыга ??? это дермище на ближайших выборах Украина спускает в унитаз )))) так шо ты такую жесткую охинею не неси ботва)
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Кто не верит, что очень скоро Зебеня будет ТОЧНО также стрелять, выбивать глаза и ломать челюсти?
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Вас почитаешь, и приходит мысль: а неплохо бы кое-кому...
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Здається, поліція значно перевищила свої повноваження.
Люди скалічені. Хтось має за це відповісти.
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А порохня вещала,что михо это диктатор каких свет не видывал,который угнетал Грузинов по полной Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии - Цензор.НЕТ 514.И снова перекрашиваться Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии - Цензор.НЕТ 514.
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Каждый несёт ответственность за свои действия так что происходящее в Грузии ни каким боком не отменяет преступления Карлсона так шо остуди свои гавномет
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Если бы были его как вы говорите "преступления",то выдается красная карточка интерпола и он арестовывается в любой стране мира.А так он спокойно ездит по всему миру и выступает с лекциями.Так что мимо.
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кому то можно совершать преступления а кому то нет ....
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це ви про російських ментів і мітингувальників ?
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тобто ви тут шифрами виписуєте, все на Майдан киваючи ?
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Мне нравится как зашугали казламордых.Рыло засунул,а сказать шото боится.😂😂😂
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Что то не слышно возмущений коллективного запада.
Ведь журналисты это святое.
Да и как то об убийстве Комарова молчок.
Про коррупцию тишина.
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Глупый ты, людей бить запрещено только в империях зла, и всяких там осях зла, типа Беларуси. Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии - Цензор.НЕТ 2582
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Сложнее все.
Тут дело идет об уступках путину,поэтому запад будет закрывать на все это глаза.
Не обращать же внимание на мнение какого то твм народа если надо с путиным договариваться.
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А в Украине при всяких столкновениях страдают только несчастные полицейские, если конечно верить Цензору. Ну и звери же эти грузинские менты.
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Это начало майдана в Грузии, точно как в Украине после избиения студентов в 2013 г.
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Аваков тоже людей избивал. Но никакого Майдана не было. Потому что они не студенты или слишком старые? Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии - Цензор.НЕТ 2435

Потеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии - Цензор.НЕТ 5740
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В тот момент народу эти протесты были до фонаря. Когда поллимона выйдет на улицы, тогда тема считается зацепившей людей.
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То есть, есть люди которых можно избивать, а которых не можна?
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За похожее Саакашвили судили в Грузии!
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Че то левые СМИ ничего не пишут: как вообще кацапы попали в Грузию, кто и почему их пригласил, и сразу в парламент. Их Параша оккупировала, а они с ее опарышами хороводы водят. И своих же мордуют. Грузия, ты ****.а...
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Так операция ФСБ по внедрению проведена успешно😀😀😀
Придумали тему : межпарламентское ПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕНИЕ😀😀😀 и от своей кацапской наглости и интеллигентности грузин ОНО ВЛЕЗЛО В КРЕСЛО СПИКЕРА. И получило ОТВЕТКУ.
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Так це грузини назло кремлю один одного гамселять? А якщо в Грузії почнеться громадянська війна Мордор напевно взагалі розпадеться? Нерозумно громити власну квартиру на зло божевільному сусідові.
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Не неси бред...
Когда правительство борзеет...народ подвигает кму на голове корону...лопатой!))
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Кацапам это не понять - они перед барином на коленях стоят 😀😀😀
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Так то уряду руки поламали і очі повибивали. Тодi так.
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Что делать с Ираном думают Вашингтон и нерусский Кремль.Развалить его? Тогда север,где 35мл.одэров(азэров) из 100млн(неофиц) соединиться с Од(Аз)эрбэйджаном.И Новая империя будет требовать присоединение Дагестанской части(Дербенд=Бабилон,там сидело половина царей Пэриджана) и освобождения Иреванского ханства( пер.1860г-99% азэры).Не разваливать ,но есть обязательства перед мировым правит-ом и впереди выборы,могут не помочь мировые. Так быть или не быть.А может 350 млн.арабов погнать на Иран( создан в 1828г) и сделать кашу манную. И захваченный Кремль думает вместе с Омур Агой(Жизни господин)=Америкой.
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Народ Кавказа всегда поддержит грузинских братьев и сестер в отстаивании справедливости против захватчиков Кремля 1917г.
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Из не достоверных источников ходят слухи в Грузии как и у нас в Украине : " Плох тот палицай который не мечтает стать палицаем РФ"
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Жестоко с безоружным народом расправились, смотреть было страшно. Но, кавказский темперамент и бесстрашие сделали очень полезное дело для страны. Грузины показали факин рашн федерашн - кто в доме хозяин! А те поджав хвосты драпанули на роиську. Сейчас ху#ло будет со своими кремлевскими геббельсами придумывать что-нибудь поинтереснее, видимо, эти упыри уже давненько кровушку грузинскую не пили, а бандеровская за пять лет уже не вставляет.
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Интересно, зеле дадут улизнуть по доброму. ..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПотеря глаз, переломы костей, ранения: 31 журналист пострадал от действий полиции на протестах в Грузии
 
 
 
 
 
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