 Суд разрешил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться в Раду: Он представлял Украину на скачках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на текст решения.
Ранее ЦИК отказала Онищенко в регистрации, потому что тот с 2016 года не проживает на территории Украины, тогда как кандидат должен проживать в стране последние 5 лет перед выборами.
Однако беглец подал иск в суд, в котором указал, что и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". Для подтверждения своих слов Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".
В итоге суд удовлетворил это ходатайство и обязал ЦИК зарегистрировать депутата кандидатом по 93-му округу в Киевской области.
Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по делу Онищенко. По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оценивается в более чем 740 млн грн.
В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года. Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.
Тепер треба тільки допильнувати, щоб його кінь його в груди не копнув і щоб він не захоплювався чисткою мушкетів і арбалетів.
Как ни открещивайтесь.
Майже так погано, як Порошенко.
З тією лише різницею, що це "чудо" у нас на один термін. А Порошенка на другому терміні ми б не відрізнили від Януковича.
А чтобы окончательно разорвать ваши пукательные вены, есть такая новость: Екс-прокурор Кузьмін йде на вибори в Раду за списками Медведчука.
Того самого Медведчука, которого Порошенко достал из нафталина забытья и возвысил.
Все, к чему прикасался порошенко, оказалось фикцией. Как, впрочем, фикцией была и его любовь к Украине, мове, Армии, которую он обворовывал с дружками-подельниками.
И лишь только жажды наживы и жажда власти у порошенко - настоящие.
Всё Зеленеет!
Избавились от Проклятого Порошепнко!
Страдавшые от Приступного Режыма возвращаются в родные края!
ты дебил забыл уже??
Обрали. Вовочка, коли ж нам зменшать суми в платіжках - а я пожартував, га,га, га...
ждем чавсовых дел мастера с очередными книгами-разоблачениями.
быдло-народ проглотит с удавольствием новый сериал.