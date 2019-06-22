 Суд разрешил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться в Раду: Он представлял Украину на скачках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на текст решения.

Ранее ЦИК отказала Онищенко в регистрации, потому что тот с 2016 года не проживает на территории Украины, тогда как кандидат должен проживать в стране последние 5 лет перед выборами.

Однако беглец подал иск в суд, в котором указал, что и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". Для подтверждения своих слов Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

В итоге суд удовлетворил это ходатайство и обязал ЦИК зарегистрировать депутата кандидатом по 93-му округу в Киевской области.

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Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по делу Онищенко. По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оценивается в более чем 740 млн грн.

В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года. Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.