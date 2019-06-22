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 Суд разрешил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться в Раду: Он представлял Украину на скачках

Шестой административный суд Киева обязал ЦИК зарегистрировать депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты, не взирая на то, что он не жил в Украине последние 5 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на текст решения.

Ранее ЦИК отказала Онищенко в регистрации, потому что тот с 2016 года не проживает на территории Украины, тогда как кандидат должен проживать в стране последние 5 лет перед выборами.

Однако беглец подал иск в суд, в котором указал, что и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". Для подтверждения своих слов Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

В итоге суд удовлетворил это ходатайство и обязал ЦИК зарегистрировать депутата кандидатом по 93-му округу в Киевской области.

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Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по делу Онищенко. По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оценивается в более чем 740 млн грн.

В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года. Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.

Источник: https://censor.net.ua/n3133690
 
 
 Топ комментарии
 
Нет, ну это реально цирк на дроте! Неужели ЗЕбилы и это схавают?
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Ха! Ще й приплямкуватимуть!
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Зебіли і кацапи з сєпарами! Ви зробили це разом!
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Депутат всадник-лошадист без него народу ни как... Суд дозволив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 2143
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Схоже на те, що мертвонароджена судова реформа, біля колиски і труни якої стояли всі західні інституції, в результаті якогось чуда божественної природи починає воскресати. Онищенко, якого кілька років шукали так вперто, щоб ніколи не знайти, раптом прискакав на своєму коні без запрошення і, очевидно, захоче почитати українським слухачам свою книгу про "петра п'ятого".
Тепер треба тільки допильнувати, щоб його кінь його в груди не копнув і щоб він не захоплювався чисткою мушкетів і арбалетів.
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это пиз..... судьи что угодно могут узаконить.....надо их вешать
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Какая-то странная математика - не проживал в Украине с 2016-го года, а значит, 5 лет. Сейчас идёт 2019-ый.
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вы не любите продажных украинских судей?.. - вы просто не умеете их готовить)
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Он сам катапультировался с кресла президента! Сам!
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Совершенно закономерно! Это же их, Зебилов, кадр! Все пророссийские ватники, воры, олигархи, прижатые при Порошенко (да, да, прижатые), рвутся к власти и, судя по всему, они её получат. Благодарите самих себя, 73%, а также гордонов и прочих «журналистов», провокаторов бигус-инфо, а также Ляшко, Тимошенко и Березюка. Да, ещё погромщика Билецкого и предателей Лещенко и Найема. А дальше - вперёд на восток стройными рядами в путинские объятия. Погибших в Донбассе и покалеченных вы по существу предали.
Как ни открещивайтесь.
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Та їм фіолетово. Вони дивляться, як розпинають, і волають в екстазі: "Кров його на нас і на наших дітях!"
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Так воно і є! Чим вони думають та думають лі взагалі?
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Ви праві. Зе - це погано. Навіть дуже погано.
Майже так погано, як Порошенко.
З тією лише різницею, що це "чудо" у нас на один термін. А Порошенка на другому терміні ми б не відрізнили від Януковича.
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Янукович уже здається кращою альтернативою Зєломойському. Такого зухвалого порушення права та здорового глузду овочеві в перший місяць не допускалися.
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Одне прохання, шановний! Скажіть конкретно, чим Порошенко був поганий? Принципові речі, будь ласка, якщо можливо. Дякую.
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Вот вам, соевые, и "рихвармированые суды" от сывочолого гетьмана.
А чтобы окончательно разорвать ваши пукательные вены, есть такая новость: Екс-прокурор Кузьмін йде на вибори в Раду за списками Медведчука.
Того самого Медведчука, которого Порошенко достал из нафталина забытья и возвысил.
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Шеф, все пропало! Все, что реформировано с таким трудом - все пропало! Суды реформированные вдруг опять стали нереформированные, да и Томос какой-то ненастоящий!
Все, к чему прикасался порошенко, оказалось фикцией. Как, впрочем, фикцией была и его любовь к Украине, мове, Армии, которую он обворовывал с дружками-подельниками.
И лишь только жажды наживы и жажда власти у порошенко - настоящие.
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Весна! Оттепель!
Всё Зеленеет!
Избавились от Проклятого Порошепнко!
Страдавшые от Приступного Режыма возвращаются в родные края!
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Беня подсобил на судебную "реформу" разным свинособакам
Суд дозволив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 5236
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Та уже даже и не смешно... 😕. Осталось дождаться Проффессора ! Зеля уже разрешил мигалки и спец номера для кортеджей. Встречать будут с цветами и батонами ! 😜
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твой панамсуий с чем встречал беркутню 5 лет, которая постреляла народ с антаматов на крещатике в 14??

ты дебил забыл уже??
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Не ржать! Мародер (тут правда более подходит клоун) порошенко: "если моя партия (ПЕС) пройдет в ВР, то мы сразу вернем Крым..."
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Зельонскій - якщо мене оберуть президентом, я зменшу тарифи.
Обрали. Вовочка, коли ж нам зменшать суми в платіжках - а я пожартував, га,га, га... Суд дозволив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах - Цензор.НЕТ 3084
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ахахахах

ждем чавсовых дел мастера с очередными книгами-разоблачениями.

быдло-народ проглотит с удавольствием новый сериал.
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идиоты в генпрокуратуре так и не потрудились собрать неопровержимые доказательства вины Онищенко! Браво кум плокулор, самый гуманный плокулор в Украине.
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Кони нам трэба, дорог все равно нет. .А шо, свидетель по Порошенку и прощай суд.
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Да и суды то ПОРОШЕНКОВСКИЕ, чего удивляться, Зеленский только после Нового года сможет что то изменить, если захочет, пока выборы, потом кабмин, потом судебная реформа, пока вольются в колею, пройдет не мало времени, это на словах быстро, а коней надо запрягти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд разрешил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться в Раду: Он представлял Украину на скачках
 
 
 
 
 
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