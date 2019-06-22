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Все про:ВМС (694) корабль (1184) США (15071)

 Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС

Два патрульных катера типа Island направят из США в Украину после завершения обучения украинских экипажей.

Об этом рассказал начальник управления персоналом штаба ВМС Украины Александр Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".

"У нас был проведен конкурсный отбор на должности в экипажи Island. Так, у нас соответственно экипаж состоит из трех офицеров и определенного количества военнослужащих по контракту. Они проходили соответствующее тестирование, психологическое тестирование, а также на перспективы прохождения службы, те, кто желает дальше проходить службу, потому что это два Island, которые мы сейчас получим, это не последние. Мы будем еще получать, и они будут. Это та команда, которая пройдет подготовку, чтобы учить следующие экипажи", - отметил Шевченко.

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Тренировки украинских экипажей начнутся в июле и продлятся десять недель. В США отправятся 32 военнослужащих. Они уже прошли необходимую психологическую и языковую подготовку.

Ранее сообщалось, что катера ВМС Украины типа Island с новым оборудованием прошли испытания.

Источник: https://censor.net.ua/n3133686
 
   
 Топ комментарии
 
Там 6 штук готовится к передаче Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС - Цензор.НЕТ 9974
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А вот не ваше кацапское дело 😀😀😀
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Да хоть 200 катеров - вопрос в том есть ли решимость у наших моряков ( с сухопутными воинами вопросов нет, могут!) отвечать огнем на огонь. Либо не лезть в ситуацию, если заведомо понятно что исход ситуации не в нашу пользу. Где было прикрытие наших катеров в Керченском проливе? Не думали что так обернется?! Так же как в 14-м наши многозвездные генштабисты не думали что РФ введет регуляров?! А нахрена вы тогда нужны со своим ГШ если вы не думаете? Не читаете сводки разведданных? Это все уже после захвата Крыма было, при действующем Президенте, а не во время безвластия. "Нигатовы" "Ниажидали" млять. На морды эти гелетеевские смотреть гадко. Из котлов они видишь ли геройски вывели войска...Да вас вешать за то, что допустили котлы, не встретили уже на границе! Даже попытки небыло. Если бы не Точки-у так кацапью это было бы как выезд на свой полигон для стрельб.
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Невдовзі закінчується "хлібне перемир'я". Треба просити у партнерів пару "патрульних катерів" Джорж Вашингтон і Рональд Рейган (можлива і оренда)...
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США пропонували Україні два фрегата класу Олівер Газард Перрі, але агент путіна - порошенко, відмовився. Потрібно брати у США фрегати та великі кораблі і потрібно відноввати коейсер Україна і ставити на нього протикорабельні ракети Нептун та потужну систему ППО!
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я теж вважаю що стріляти з автомата потрібно перестати бо це неефективно, потрібно застосовувати крупний калібр та ракети! Терористів взагалі не має бути на відстані пострілу стрілецької зброї від наших окопів, вони всі мають бути вбиті за десятки кілометрів від позицій ЗСУ, маневреними групами ЗСУ!
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Может хватит врать про автоматы?Отчет за 19 июня.
Нарушения режима прекращения огня[1]

В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе больше взрывов (около 70), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (30 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), а также к югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка).

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (около 170), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 115 взрывов). Практически три четверти нарушений режима прекращения огня зафиксировано к юго-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска)
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Гугль дозволяє знайти інформацію в Інтернеті, стукайте клювом по клаві і Вам відкриється!
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Игаречек Оливеры ни куда не денутся, введут в строй 6 катеров, потом 3-4 фрегата и так далее. Я скажу больше в Штатах списывают 4 Тикондероги, а в резерве есть 2 УДК Тарава которые можно переоборудывать под штурмавивносцы на Ф-35Б. Так что катера это только начало.
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порошенко затягнув на п'ять років отримання військової допомоги від США, тепер потрібно прискорювати всі процеси, потрібно купити військовий плавучий док океанського класу, який зараз продається в США і ним перевозити катери і кораблі відразу в Україну, не розтягуючи процес передачі кораблів на роки!
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Перевозка катеров плавучим доком как и обучение экипажей уже оплачена Украиной в декабре 2018 года.
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А може краще сразу F 35
Пару тройку эскадрилей
Мкад патрулировать
А?
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И скока лет

ВЫ будете переправлять эти катера через
Атлантический океан ?
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нема клопоту: атлантіку прєодолєют, а ось як їх в Азовське море переправити? Хіба шо суходолом чи повітрям
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А скока еще лет ВЫ будете голимыми терпилами у своего сЦаря ***** Миротворца ?
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Такой вопрос русорабам лучше не задавть
Лучше их оставить без жратвы
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Картонная,ты знаешь за сколько времени вплавь переплывают спортсмены Атлантику? Поклацай копытами в гугле...
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Только не отправьте их в сторону Крыма с приказом не стрелять, как вы любите. Путин на пресс-конференции прошлый раз облажался, заявив, что в проливе захватили американские катера. Я думаю, буряты постараются исправить ошибку фюрера.
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Сравним переправку катеров при Порошенко и при Зеленском.
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После переправки при Порошенко, мировое сообщество плотно насадило Пукина на бутылку по самые "помидоры"....залетела паРашка конкретно... Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС - Цензор.НЕТ 5725
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Или сольют бездарно как в Керченском проливе.
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Значит, товарищ, удаливгий мой комментарий!
Следующий майдан не будет петь песни.
Догадываешься, что он будет делать?
Ставить к стенке тебе подобных.
Вы демократии не понимаете, и мы с демократией покончим, пока вас всех не постреляем!
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Ошибки двух Майданов в том, что вдоль Крещатика не наставили виселиц...

И в таком случае, второго Майдана -- не понадобилось бы...
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Совершенно согласен.
Но, украинцы - очень добрая нация, пока у них а заднице не закипит - всем прощают.
А, если закипит - как Гонта, убивают даже младенцев!
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Да хоть 200 катеров - вопрос в том есть ли решимость у наших моряков ( с сухопутными воинами вопросов нет, могут!) отвечать огнем на огонь. Либо не лезть в ситуацию, если заведомо понятно что исход ситуации не в нашу пользу. Где было прикрытие наших катеров в Керченском проливе? Не думали что так обернется?! Так же как в 14-м наши многозвездные генштабисты не думали что РФ введет регуляров?! А нахрена вы тогда нужны со своим ГШ если вы не думаете? Не читаете сводки разведданных? Это все уже после захвата Крыма было, при действующем Президенте, а не во время безвластия. "Нигатовы" "Ниажидали" млять. На морды эти гелетеевские смотреть гадко. Из котлов они видишь ли геройски вывели войска...Да вас вешать за то, что допустили котлы, не встретили уже на границе! Даже попытки небыло. Если бы не Точки-у так кацапью это было бы как выезд на свой полигон для стрельб.
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Мысль трезвая
Но там 60% народу полынь
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Так шо ти там писав про плоскоголового дятла?
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31 мая 2019 года в состав военно-морского флота США был введен новый корабль - атомный авианосец «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald R. Ford). Это первая за восемь лет передача американскому флоту нового атомного авианосца: в 2009 году моряки США получили «Джордж Буш» - последний авианосец типа «Нимиц». Строительство USS Gerald R. Ford началось в 2005 году, на воду он был спущен 9 ноября 2013 года.

Авианосец «Джеральд Р. Форд» - это самый сложный и дорогой военный корабль в истории человечества. Он обошелся американским налогоплательщикам почти в 13 млрд долларов, еще 5 млрд долларов были потрачены на проектные и исследовательские работы. Второй авианосец этой серии будет стоить 9,2 млрд долларов, а третий - 10,7 млрд долларов. Срок службы кораблей этого типа составляет 50 лет.
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Jamaika
Вы не поняли маневр порошенко с кагалом в декабре 2018 года .
Отправив до зубов вооруженные 2 речных катера "Гурз" с необстрелянными 20 летними моряками -и буксиром - танкером с топливом думали устроить великую бойню и

ввести в о е н н ое положение для прикрытия

отказа от выборов их п резидента .Однако не удалось . Моряки захотели ж и т ь !
На военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов:
1. 30 мм пушка - 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС -17 - 4 ед.
3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62мм - 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45мм - 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9мм - 4 ед.
7. Травматический пистолет 9мм - 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка).
10. Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ - 495 ед.
12. Граната РГД-5 - 40 ед.
13. Граната РГ-42 - 48 ед.
14. Граната РГД - 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед.
16. Запал РГ-42 - 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм - 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм - 11736 ед.
20. Патроны 9 мм - 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм - 612 ед.
22. Штык-нож - 15 ед.
23. Магазин АК-74 - 42 ед.
24. Магазин ПМ - 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.)
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Украине - нужны не только эти катера, но что-то и посерьезнее..
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Украине нужны фрегаты - типа Оливер Перри...
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Украине нужны авианосцы с самолётами.
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Точно.. Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС - Цензор.НЕТ 951 ..До конца следующего года все будет...и авианосцы, и подводные лодки, и стребители поколения "5+", и 500 танков "Оплот" на передовой...Свинарчуков же посадили, а Апарыш все построит...
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Нафіга вони потрібні в чорноморській калюжі?
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Це ж скільки з'явиться нового "ізлішнєго імущєства" для "оптимізації" ВМС України... Іван Апаршин з нетерпінням потирає руки.
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А п о л и г о н " НИТКА" для тренировки морских летчиков в Украинском Крыму .
Турчинов все сдал без боя.

Авианосец "Варяг" построенный й на Николевском судоремонтном заводе на 72 процента

был продан Китайскому предпринимателю с документацией за

$ 20 000 000 (двадцать)миллионов долларов USA.
Цена пяти Ферари.
Теперь он ходит под Боевым вымпелом КИТАЯ и названием " . «Ляони́н» (кит. 辽宁 также известен под бортовым номером 16 .
Китай по Украинской документации построил уже второй авианосец.Построили Type 001A за четыре года. В январе 2018 года в Даляня был заложен третий китайский авианосец, Type 002

Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС - Цензор.НЕТ 4650
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДва американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС
 
 
 
 
 
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