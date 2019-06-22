 Два американских катера Island, которые скоро отправят в Украину, не последние. Будут еще, - штаб ВМС

Об этом рассказал начальник управления персоналом штаба ВМС Украины Александр Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".
"У нас был проведен конкурсный отбор на должности в экипажи Island. Так, у нас соответственно экипаж состоит из трех офицеров и определенного количества военнослужащих по контракту. Они проходили соответствующее тестирование, психологическое тестирование, а также на перспективы прохождения службы, те, кто желает дальше проходить службу, потому что это два Island, которые мы сейчас получим, это не последние. Мы будем еще получать, и они будут. Это та команда, которая пройдет подготовку, чтобы учить следующие экипажи", - отметил Шевченко.
Тренировки украинских экипажей начнутся в июле и продлятся десять недель. В США отправятся 32 военнослужащих. Они уже прошли необходимую психологическую и языковую подготовку.
Ранее сообщалось, что катера ВМС Украины типа Island с новым оборудованием прошли испытания.
Нарушения режима прекращения огня[1]
В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе больше взрывов (около 70), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (30 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), а также к югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка).
В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (около 170), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 115 взрывов). Практически три четверти нарушений режима прекращения огня зафиксировано к юго-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска)
Пару тройку эскадрилей
Мкад патрулировать
А?
ВЫ будете переправлять эти катера через
Атлантический океан ?
Лучше их оставить без жратвы
Следующий майдан не будет петь песни.
Догадываешься, что он будет делать?
Ставить к стенке тебе подобных.
Вы демократии не понимаете, и мы с демократией покончим, пока вас всех не постреляем!
И в таком случае, второго Майдана -- не понадобилось бы...
Но, украинцы - очень добрая нация, пока у них а заднице не закипит - всем прощают.
А, если закипит - как Гонта, убивают даже младенцев!
Но там 60% народу полынь
Авианосец «Джеральд Р. Форд» - это самый сложный и дорогой военный корабль в истории человечества. Он обошелся американским налогоплательщикам почти в 13 млрд долларов, еще 5 млрд долларов были потрачены на проектные и исследовательские работы. Второй авианосец этой серии будет стоить 9,2 млрд долларов, а третий - 10,7 млрд долларов. Срок службы кораблей этого типа составляет 50 лет.
Вы не поняли маневр порошенко с кагалом в декабре 2018 года .
Отправив до зубов вооруженные 2 речных катера "Гурз" с необстрелянными 20 летними моряками -и буксиром - танкером с топливом думали устроить великую бойню и
ввести в о е н н ое положение для прикрытия
отказа от выборов их п резидента .Однако не удалось . Моряки захотели ж и т ь !
На военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов:
1. 30 мм пушка - 4 ед.
2. Автоматический гранатомет АГС -17 - 4 ед.
3. Пулемет «ДШК» 12,7 мм - 2 ед.
4. Пулемет ПКТ 7,62мм - 4 ед.
5. Автомат АК-47 5,45мм - 13 ед.
6. Пистолет ПМ 9мм - 4 ед.
7. Травматический пистолет 9мм - 1 ед.
8. Сигнальный пистолет ПС - 1 ед.
9. Осколочно-фугасный снаряд 30 мм - 765 ед. + (32 цинка).
10. Выстрел ВОГ-17 - 1975 ед.
11. Выстрел ВОГ - 495 ед.
12. Граната РГД-5 - 40 ед.
13. Граната РГ-42 - 48 ед.
14. Граната РГД - 20 ед.
15. Запал УЗРГМ-2 - 30 ед.
16. Запал РГ-42 - 38 ед.
17. 30 мм сигнальный патрон - 87 ед.
18. Патроны 7,62 мм - 9865 ед.
19. Патроны 5,45 мм - 11736 ед.
20. Патроны 9 мм - 1189 ед.
21. Патроны 12,7 мм - 612 ед.
22. Штык-нож - 15 ед.
23. Магазин АК-74 - 42 ед.
24. Магазин ПМ - 4 ед.
(Пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют 1 артустановку, их всего 4, по две на каждый катер.)
Турчинов все сдал без боя.
Авианосец "Варяг" построенный й на Николевском судоремонтном заводе на 72 процента
был продан Китайскому предпринимателю с документацией за
$ 20 000 000 (двадцать)миллионов долларов USA.
Цена пяти Ферари.
Теперь он ходит под Боевым вымпелом КИТАЯ и названием " . «Ляони́н» (кит. 辽宁 также известен под бортовым номером 16 .
Китай по Украинской документации построил уже второй авианосец.Построили Type 001A за четыре года. В январе 2018 года в Даляня был заложен третий китайский авианосец, Type 002