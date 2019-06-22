 Кафе "Гарденс" в Батуми вслед за тбилисским "Эзо" подняло цены для россиян на 20%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".



"Друзья, мы, наверно, единственное кафе в Батуми, которое не имеет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт. После последних событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - говорится в заявлении кафе "Гарденс".

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До этого решение о повышении стоимости услуг на 20% в ответ на оккупацию Россией 20% грузинских территорий - Абхазии и Цхинвальского региона, приняло кафе "Эзо" ("Двор").



Напомним, что президент России Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы из России на территорию Грузии с 8 июля 2019 года.

20 июня в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.

Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 240 человек, журналистка потеряла глаз. Полиция задержала 305 участников протестов.

Вечером 21 июня у здания парламента Грузии вновь собрались протестующие.