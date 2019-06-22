 Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"По факту возбуждено несколько уголовных дел. Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делулом, которое открыто по факту.
Факт первый. Это уголовное дело за то, что я как верховный главнокомандующий отдал приказ на контрнаступление. Вследствие эффективных действий Вооруженных сил Украины, добровольцев, волонтеров, выполняя мой приказ президента Украины, были освобождены 2/3 оккупированной территории Донбасса. И для меня уголовное дело за приказ о контрнаступлении - это как орден "За заслуги" III степени", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина".
По его словам, второе уголовное дело было возбуждено по факту издания приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы на ротацию для обеспечения защиты азовского побережья Мариуполя. Прохождение кораблей должно было состояться через Керченский пролив в соответствии с Конвенцией ООН: "Некоторые беглецы, которые пять лет скрывались за границей сейчас, уже после завершения моих полномочий вернулись, обратились в правоохранительные органы, чтобы за это приказ возбудить второе уголовное дело. Это как орден "За заслуги" II степени. Я горжусь каждым таким обращением, потому что на посту президента я делал все для того, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - подчеркнул Порошенко.
"Третий факт - обращение Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может наоборот - ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украине был нанесен ущерб более чем на $40 млрд. И именно в результате моих действий и действий моей команды иск на $4,6 млрд был выигран в Стокгольмском арбитраже, была обеспечена энергетическая независимость нашего государства - когда благодаря нашей команде мы договорились о начале переговоров об энергетическом союзе Украины с ЕС. Я твердо убежден: все, что мы сделали, надо обязательно компетентно и профессионально продолжать.
Последнее, что хочу отметить: информация о продаже или изменение собственности ГТС точно ложь и точно не соответствует действительности", - подчеркнул пятый президент Украины.
Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.
23 мая Портнов подал еще одно заявление на Порошенко. В этом документе он обвиняет экс-главу государства в совершении экономических преступлений, связанных с заводом "Ленинская кузня".
24 мая Портнов подал против Порошенко третье заявление в ГБР. В нем он утверждает, что тот завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-регионалу Владимиру Макеенко.
- Мне заплатят?
- Звичайно, як домовлялися.
- Тогда я готов. Как пионер. Гы-гы.
- Ваш улюблений колір?
- Красный цвет ленточки на торте Рошен.- Ваш кумир?
- Скрудж Макдак.
- Ваше ставлення до подружжя Луценко?
- Е#аньки. Но свои **#ньки.
- Ваше відношення до спорту.
- Неудобная тема.
- Ваше відношення до сексу.
- Давайте про спорт.
- Що скажете про нетрадиційні відношення?
- Ещё раз повторяю: Олешко не имеет никакого отношения ко мне и к моей партии.
- Ваше улюблене знаряддя праці?
- Ножницы для перерезания ленточек.
- Три асоціації з найкращим другом?
- Стерх. Амфора. Хокей.
Сам придумал фигню. Сам потом "заметил", что это фигня.
наведене тобою слова "Е#аньки" стосується у першу чергу тебе. Посидь у спамі.
Нема.
Отож !
- Мнє заплатят?
- Звичайно, як домовлялися.
- Тогда я готов. Как Україна. Ги-ги.
- Ваш улюблений колір?
- Цвет лаваша в шаурмє.- Ваш кумир?
- Он такой жє високій как я і тоже прєзєдєнт.
- Ваше ставлення до співробітників Квартал-95?
- Вєрниє слугі.
- Ваше відношення до спорту.
- Я качок, как Шварцнєггєр.
- Ваше відношення до наркотиків.
- Пісать хочу.
- Що скажете про нетрадиційні відношення?
- Ещё раз повторяю- поцєловать лучшєво друга і бізнєс-партньора-ето нє гомосєксуалім.
- Ваше улюблене знаряддя праці?
- Ой, я навєрноє покраснєл, да?.
- Три асоціації з найкращим другом?
- Напас. Дорожка. Вєна.
на 31.12.2018 20 820,43 3108.61 17.55%
на 31.01.2019 20 819,71 -0.72 0.00%
на 28.02.2019 20 220,46 -599.25 -2.88%
на 31.03.2019 20 639,87 419.41 2.07%
на 30.04.2019 20 524,72 -115.15 -0.56%
на 31.05.2019 19 402,08 -1122.64 -5.47%
жрите 73% зебилов !!!!! за июнь уже тоже где то минус 5% .....а пасивные педики все верят что зЕ нагнул каломойшу ,ахметку и пенчюка!!!! дебилы он всех граждан во все отверстия поимел (и 73% и 25% и те 40% которые на выборы не пошли )
да и по субботам не подают ))))
попотейте сами. привыкли на халяву, типичный зефил
чего вам зю обещал-то? я не издеваюсь, я просто не в курсе.
Да ты вообще упоротый, ******...
вот за это и будут судить ))
відчули пропагандисти, що мізерні зарплати і пенсії це чудова тема для пропаганди... і давай пропагандірувати...
Але насправді все не так... Он Петро Олексійович розпорядився всім пенсіонерам по 1000 гривень дати... а те, що раз за п'ять років і перед виборами, то так співпало. Він з усієї сили старався...
Миру нам. )
В первую очередь, будешь отвечать за финансовые вопросы - воровство гос. денег на Кузне, за всякие Оптимаспецдеталь и так далее.
А Петю дивилися 5 років.
Так що готуйся, бариго до слідуючого "ордена". Отримаєш по заслузі.
За Зеленського ж голосував, Андруша?
уже все догадались, что имеет место договорняк между Аваковым и Каломойским, по которому эти два олигарха предоставляют Портнову гарантии физической и юридической защиты от посягательств, а Портнов выступает в роли "торпеды" против Порошенко..
PS.1 Вы заметили, что у полиции нет претензий к Портнову?!
PS.2 Вы заметили, как быстро Портнов восстановился в должности в университете, и только возмущение студентов заставило отодвинуть и переиграть эти планы
PS.3 Вы заметили, что прикормленные Аваковские патриоты из "НацЖон" и "Анальных пружин" не бьются в истерике и не закидывают офис перЗЕдента резиновыми
фалоимимтаторамиобразами Перуна?"
Кстати, и откуда ты такое кацапское имя откопал Никанор? Прямо Никанор и Пелагея😀😀😜- деревня во всей красе
А теперь ещё к майдану призываете , гавнюки? Где ж вы были, когда свинарчуки армию грабили, когда взлетело на воздух столько складов с оружием? Или вам на Украину наплавать , вы служите пэтиному тухесу?
"За особые заслуги перед Украиной прошу предоставить гражданство Новинскому".
П.Порошенко
https://ru.tsn.ua/politika/novinskiy-zayavil-chto-na-prosbu-poroshenko-yanukovich-dal-emu-grazhdanstvo-ukrainy-763729.html?umt_medium=readmore
Как говорят испанцы месть холодное блюдо.
Порошенко є найбільшим рушієм українських інтересів. Президентські вибори були прелюдією до реваншу, а головні події битви за Україну розгортаються під час кампанії до Верховної Ради. В інтересах противника торпедувати Порошенка, щоб його "Європейська солідарність" не пройшла до парламенту. Якщо їм це вдасться, реванш буде повним і стане можливим відкат зі здобутих українських позицій. .