EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  5214  95
Все про:Порошенко (17609) Европейская Солидарность (25)

 Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко гордится каждым уголовным делом, возбужденным против него, и воспринимает их как заслуги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы. 

"По факту возбуждено несколько уголовных дел. Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делулом, которое открыто по факту.

Факт первый. Это уголовное дело за то, что я как верховный главнокомандующий отдал приказ на контрнаступление. Вследствие эффективных действий Вооруженных сил Украины, добровольцев, волонтеров, выполняя мой приказ президента Украины, были освобождены 2/3 оккупированной территории Донбасса. И для меня уголовное дело за приказ о контрнаступлении - это как орден "За заслуги" III степени", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина".

По его словам, второе уголовное дело было возбуждено по факту издания приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы на ротацию для обеспечения защиты азовского побережья Мариуполя. Прохождение кораблей должно было состояться через Керченский пролив в соответствии с Конвенцией ООН: "Некоторые беглецы, которые пять лет скрывались за границей сейчас, уже после завершения моих полномочий вернулись, обратились в правоохранительные органы, чтобы за это приказ возбудить второе уголовное дело. Это как орден "За заслуги" II степени. Я горжусь каждым таким обращением, потому что на посту президента я делал все для того, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - подчеркнул Порошенко.

Читайте также: Портнов хочет добиться ареста всех активов Порошенко

"Третий факт - обращение Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может наоборот - ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украине был нанесен ущерб более чем на $40 млрд. И именно в результате моих действий и действий моей команды иск на $4,6 млрд был выигран в Стокгольмском арбитраже, была обеспечена энергетическая независимость нашего государства - когда благодаря нашей команде мы договорились о начале переговоров об энергетическом союзе Украины с ЕС. Я твердо убежден: все, что мы сделали, надо обязательно компетентно и профессионально продолжать.

Последнее, что хочу отметить: информация о продаже или изменение собственности ГТС точно ложь и точно не соответствует действительности", - подчеркнул пятый президент Украины.

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

23 мая Портнов подал еще одно заявление на Порошенко. В этом документе он обвиняет экс-главу государства в совершении экономических преступлений, связанных с заводом "Ленинская кузня".

Читайте также: Возвращение Портнова - символический итог 5 лет Порошенко и "эффективности" всех назначенных им генпрокуроров, - Найем

24 мая Портнов подал против Порошенко третье заявление в ГБР. В нем он утверждает, что тот завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-регионалу Владимиру Макеенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3133679
 
 
 Топ комментарии
 
Официальные международные резервы Украины в 2019 г. (млн. долл. США)
на 31.12.2018 20 820,43 3108.61 17.55%
на 31.01.2019 20 819,71 -0.72 0.00%
на 28.02.2019 20 220,46 -599.25 -2.88%
на 31.03.2019 20 639,87 419.41 2.07%
на 30.04.2019 20 524,72 -115.15 -0.56%
на 31.05.2019 19 402,08 -1122.64 -5.47%
жрите 73% зебилов !!!!! за июнь уже тоже где то минус 5% .....а пасивные педики все верят что зЕ нагнул каломойшу ,ахметку и пенчюка!!!! дебилы он всех граждан во все отверстия поимел (и 73% и 25% и те 40% которые на выборы не пошли )
 показать весь комментарий
 
"Тихо сам с собою правою рукою..." (с)
Сам придумал фигню. Сам потом "заметил", что это фигня. "Как орден за заслуги", - Порошенко о криминальных делах против него - Цензор.НЕТ 6848
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Доброго ранку! Це українське радіо і у нас в гостях Петро Порошенко. У нас зараз відбудеться бліц опитування.
- Мне заплатят?
- Звичайно, як домовлялися.
- Тогда я готов. Как пионер. Гы-гы.
- Ваш улюблений колір?
- Красный цвет ленточки на торте Рошен.- Ваш кумир?
- Скрудж Макдак.
- Ваше ставлення до подружжя Луценко?
- Е#аньки. Но свои **#ньки.
- Ваше відношення до спорту.
- Неудобная тема.
- Ваше відношення до сексу.
- Давайте про спорт.
- Що скажете про нетрадиційні відношення?
- Ещё раз повторяю: Олешко не имеет никакого отношения ко мне и к моей партии.
- Ваше улюблене знаряддя праці?
- Ножницы для перерезания ленточек.
- Три асоціації з найкращим другом?
- Стерх. Амфора. Хокей.
 показать весь комментарий
 
 
"Тихо сам с собою правою рукою..." (с)
Сам придумал фигню. Сам потом "заметил", что это фигня.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко заслуживает много "орденов" - и за Иловайск, и за оффшоры, и за коррупцию в стране и преступность, и за гривну,опущенную в 3 раза и за коррупцию в армии и некачественные поставки на фронт, и за Роттердам +, и за все схемы,на которых наживались олигархи и чиновники, и за Гонтареву - аферистку,удравшую в Лондон и за отдых на Мальдивах в военный период, и за УК, где за убийство дают 5-6 лет и за массовый выезд работающей молодежи из страны и мизерные зарплаты, и за вывоз денег из Украины и за то, что не конфискованы деньги и активы ни у одного бандоолигарха и бандорегионала- ватника и они вместо тюрьмы снова лезут в парламент, за то,что пенсии в стране по отношению к доллару упали более чем в 3 раза, а цена на продукты выросла более ,чем в 3 раза и за ту отраву, которую безнаказанно продают в магазинах вместо продуктов и за самую высокую смертность в стране и за разваленную недоступную медицину без хороших врачей, потому что выехали все специалисты в ЕС и за наплевательское отношение к детям,которые никому не нужны и постоянно читаешь про убийства и изнасилования детей и мизерные сроки за эти преступления. За все низкий поклон и "ордена", "ордена","ордена".
 показать весь комментарий
 
 
Лахто,
наведене тобою слова "Е#аньки" стосується у першу чергу тебе. Посидь у спамі.
 показать весь комментарий
 
 
Где грабеж страны и армии Шоколадным Мародером ?

Нема.

Отож ! Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4876
 показать весь комментарий
 
 
Доброго ранку! Це українське радіо і у нас в гостях Володимир Зеленський. У нас зараз відбудеться бліц опитування.
- Мнє заплатят?
- Звичайно, як домовлялися.
- Тогда я готов. Как Україна. Ги-ги.
- Ваш улюблений колір?
- Цвет лаваша в шаурмє.- Ваш кумир?
- Он такой жє високій как я і тоже прєзєдєнт.
- Ваше ставлення до співробітників Квартал-95?
- Вєрниє слугі.
- Ваше відношення до спорту.
- Я качок, как Шварцнєггєр.
- Ваше відношення до наркотиків.
- Пісать хочу.
- Що скажете про нетрадиційні відношення?
- Ещё раз повторяю- поцєловать лучшєво друга і бізнєс-партньора-ето нє гомосєксуалім.
- Ваше улюблене знаряддя праці?
- Ой, я навєрноє покраснєл, да?.
- Три асоціації з найкращим другом?
- Напас. Дорожка. Вєна.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Официальные международные резервы Украины в 2019 г. (млн. долл. США)
на 31.12.2018 20 820,43 3108.61 17.55%
на 31.01.2019 20 819,71 -0.72 0.00%
на 28.02.2019 20 220,46 -599.25 -2.88%
на 31.03.2019 20 639,87 419.41 2.07%
на 30.04.2019 20 524,72 -115.15 -0.56%
на 31.05.2019 19 402,08 -1122.64 -5.47%
жрите 73% зебилов !!!!! за июнь уже тоже где то минус 5% .....а пасивные педики все верят что зЕ нагнул каломойшу ,ахметку и пенчюка!!!! дебилы он всех граждан во все отверстия поимел (и 73% и 25% и те 40% которые на выборы не пошли )
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо пошло, и дальше без остановок.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дурик, урожай распродан, долгов набрались, отдавать надо, а чем? Ессно ЗВР. У власти пока правительство Гройсмана, оно и в ответе за экономику страны.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зебил, ты о Медведчуке запамятовал написать, которого Пэтро достал из нафталина, отмыл и вернул в политику.
 показать весь комментарий
 
 
нє то слово - на грані фізіческого вижіванія
 показать весь комментарий
 
 
зЕ фантик учись пользоваться нетом , или мозгов не хватает ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну ты же откуда-то взял эту статистику? Просто ссылку дай
 показать весь комментарий
 
***, до чего люди дошли, банально сайт минфина открыть не могут и посмотреть Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6536
 показать весь комментарий
 
вы не в церкви, вас не обманут
да и по субботам не подают ))))
попотейте сами. привыкли на халяву, типичный зефил
 показать весь комментарий
 
*******, вообще-то щас керует правительство Гнойсмана - креатура Порохосвинины.Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1693
 показать весь комментарий
 
ну да... плохому танцору... да? или таки нет?
чего вам зю обещал-то? я не издеваюсь, я просто не в курсе.
 показать весь комментарий
 
 
Он не мешает. Это вообще не его зона ответственности и полномочий.
 показать весь комментарий
 
 
******* в зеркале увидишь ,куйло кацапское ..страной беня правит ...у меня к пороху докуя вопросов и претензий - но през у нас на сейчас зеленый балабол ,и уже как больше месяца
 показать весь комментарий
 
Гнойсманом тоже управляет Беня?
Да ты вообще упоротый, ******... Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7033
 показать весь комментарий
 
коли порошенко став президентом звр були близько 16 млрд $ через півроку на січень 2015 вже становили близько 6 млрд $.
 показать весь комментарий
 
Орден посмертно тобі, мрія кожного українця
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Окрім зайвохромосомних порохобецільних пособників окупантів.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а ты точно украинец? на простой вопрос (материал 5-го класса или раньше) по украинской грамматике ответить сможешь?
 показать весь комментарий
 
 
в этом и есть состав преступления против малороссии ))))
вот за это и будут судить ))
 показать весь комментарий
 
 
ваши глаза всегда транслируют в "мозг" только стринги.... остальное заблокировано
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За офшорні заслуги, за здачу без бою арткатерів окупантам, за знищення економіки.
 показать весь комментарий
 
 
Расскажи ещё про убийство брата и липецкую фабрику им. Вальцмана, зебил.
 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич, не скромничайте. В том, что у власти потешный "перзидент", рыговские ублюдки и погань вернулись в УКраину, тоже есть Ваша заслуга. Уже если делить "заслуги", так давайте делить честно.
 показать весь комментарий
 
 
в тупости и продажности зебилов виноват порошенко, а не семья и школа ))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
кацапи вони такі... їхня пропаганда добралась до пенсій в 1500 гривень... І зарплат в 3000 гривень...
відчули пропагандисти, що мізерні зарплати і пенсії це чудова тема для пропаганди... і давай пропагандірувати...
Але насправді все не так... Он Петро Олексійович розпорядився всім пенсіонерам по 1000 гривень дати... а те, що раз за п'ять років і перед виборами, то так співпало. Він з усієї сили старався...
Миру нам. )
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
с закруткой на спине желательно .
 показать весь комментарий
 
 
шнырь, тебя никто никогда на "дуэль" не вызывал . Тебе хотели задать вопросы, но ты перетрухан и мычал тут всё что угодно лишь бы не стать в позу борзого барана и не грызть перила … Твою женщину будут оскорблять в твоём присутствии , ты посунешь рога в другую сторону. Хотя откуда у такого может быть женщина ?
 показать весь комментарий
 
ты сердишься, дорогая. как мне это нравится! адресочек напомни, смельчак диванный. Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 856
 показать весь комментарий
 
 
что коняка , весело ? или последняя извилина мыслит что снова промычать ? или может ты все стрелки у себя на дому забивал ? тогда давай свой домашний адресок, я к тебе приеду .
 показать весь комментарий
 
серьёзные люди, малышка, светят имя. не знала?
 показать весь комментарий
 
ты приезжай , будет тебе и малышка и имя , всё насыпим по самые гланды.
 показать весь комментарий
 
дорогая, ты выглядишь глупышкой. Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1108 меняй пластинку
 показать весь комментарий
 
это вы про бренд?? зелю на дуЕль вызвали?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не не, Пеця, только на патриотизм, войну и главнокомандувача спрыгнуть не удастся.
В первую очередь, будешь отвечать за финансовые вопросы - воровство гос. денег на Кузне, за всякие Оптимаспецдеталь и так далее.
 показать весь комментарий
 
 
хто там ще дивиться пропаганду РФ? - да ніхто.
А Петю дивилися 5 років.
 показать весь комментарий
 
Трололо вже на роботі. Лахто, у вас сьогодні тіпо день національного мазохізму. Чому ви не на параді?
 показать весь комментарий
 
Крім справ буде ще і тюремний термін.
Так що готуйся, бариго до слідуючого "ордена". Отримаєш по заслузі.
 показать весь комментарий
 
 
Що, Смицький, все святкуєш перемогу?
За Зеленського ж голосував, Андруша?
 показать весь комментарий
 
 
автором этих уголовных дел есть Портонов..
уже все догадались, что имеет место договорняк между Аваковым и Каломойским, по которому эти два олигарха предоставляют Портнову гарантии физической и юридической защиты от посягательств, а Портнов выступает в роли "торпеды" против Порошенко..
PS.1 Вы заметили, что у полиции нет претензий к Портнову?!
PS.2 Вы заметили, как быстро Портнов восстановился в должности в университете, и только возмущение студентов заставило отодвинуть и переиграть эти планы

PS.3 Вы заметили, что прикормленные Аваковские патриоты из "НацЖон" и "Анальных пружин" не бьются в истерике и не закидывают офис перЗЕдента резиновыми фалоимимтаторами образами Перуна?"
 показать весь комментарий
 
 
Агенту Лолітє ще на лобі ФСБ-шного ордена не вистачає..
 показать весь комментарий
 
А ты свой отдай 😀😀😀, кацап.
Кстати, и откуда ты такое кацапское имя откопал Никанор? Прямо Никанор и Пелагея😀😀😜- деревня во всей красе
 показать весь комментарий
 
 
это как у внешней разведки??? про бревно в глазу не слышали???
 показать весь комментарий
 
Я так мрію парашу побачити на нарах що готовий віддати пів своєї зарплати
 показать весь комментарий
 
Не хвилюйся. Побачиш ще і парашу, і нари. Парашу так навіть понюхаєш.
 показать весь комментарий
 
 
Пане гетьман, Вам скоро випаде честь очолити Майдан і знову повести в бій проти москальської погані патріотів.
 показать весь комментарий
 
 
шо, вже нажрався зранку на пару з Пєтрушкай? Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3967
 показать весь комментарий
 
 
Ваш гетман липовый при Януковиче был министром экономике. Его вообще нужно было люстрировать в первую очередь.
А теперь ещё к майдану призываете , гавнюки? Где ж вы были, когда свинарчуки армию грабили, когда взлетело на воздух столько складов с оружием? Или вам на Украину наплавать , вы служите пэтиному тухесу?
 показать весь комментарий
 
 
А ваш был скоморохом , на корпоративах у олигархов , и у кацапских в том числе ,, и шо дальше ?? Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4647 .
 показать весь комментарий
 
 
честен и скромен..последователен в политических взглядах..склонность к личному обогащению - практически нулевая..
 показать весь комментарий
 
Януковичу В.Ф.

"За особые заслуги перед Украиной прошу предоставить гражданство Новинскому".
П.Порошенко
https://ru.tsn.ua/politika/novinskiy-zayavil-chto-na-prosbu-poroshenko-yanukovich-dal-emu-grazhdanstvo-ukrainy-763729.html?umt_medium=readmore
 показать весь комментарий
 
А 5% від Українського Народу замість 50+% це як орден за службу совєтському союзу?)
 показать весь комментарий
 
 
Правильно Петро . И не обращай внимания на разную рыгобл...дь . Ничего она тебе не сделает ,, а все эти " уголовные дела " - пшик . Дырка от бублика . Попытка "укусить" , в беcсильной злобе . .
 показать весь комментарий
 
 
Петя явно скромничает его заслуг в криминальных справах хватит ему на довичне с конфискацией. Слава петина прогремит в веках но после выборов и очередной правовой рефрмы,рано или за наступного призидента.Народ не может отказаться от этого зрелища.
Как говорят испанцы месть холодное блюдо.
 показать весь комментарий
 
 
от не нравиця мені потрох, але і кльоун не лучче. Шо чума, шо халєра! Коли діждем свого Вашинґтона???
 показать весь комментарий
 
Да нет педро, мы все понимаем, шо это просто предвыборная реклама от партнеров
 показать весь комментарий
 
ПЕСдуны! вашего "орденоносца" по заслугам оценил украинский Народ - послал на*уй с невиданным единодушием!
 показать весь комментарий
 
Народ его не посылал . Посылало - население . Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6934 .
 показать весь комментарий
 
 
шото утро начінайєца унило: у нас уже давно новий прєЗЄдєнт, а ми ше старий труп пінайємо. Опять віновати папєрєднікі?
 показать весь комментарий
 
Петро Порошенко передав посаду президента своєму наступникові. Однак він залишається в Україні головною мішенню для проросійських сил. На адресу екс-президента продовжують литися потоки бруду і відвертої брехні.
Порошенко є найбільшим рушієм українських інтересів. Президентські вибори були прелюдією до реваншу, а головні події битви за Україну розгортаються під час кампанії до Верховної Ради. В інтересах противника торпедувати Порошенка, щоб його "Європейська солідарність" не пройшла до парламенту. Якщо їм це вдасться, реванш буде повним і стане можливим відкат зі здобутих українських позицій. Уголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4655.
 показать весь комментарий
 
ПЕТухи вообще **** даются,это ***** каждый четвертый в стране ПЕТух-как с этим бороться?
 показать весь комментарий
 
Не понимаю, что за разногласия между портновым и порохом. Оба преданно служили януковичу, оба ненавидят украинцев, оба по самую маковку пророссийские.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУголовные дела от пророссийских персонажей – это как орден за заслуги, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх