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 Наемники РФ за минувшие сутки 25 раз атаковали позиции ВСУ: потерь нет

21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: - вблизи Опытного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды Авдеевку - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- четыре раза Водяное - из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- три раза Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Новотроицкое - из станкового противотанкового гранатомета;
- населенный пункт Пески - из станкового противотанкового гранатомета;
- Новомихайловку - из гранатометов различных систем;
- Новоселовку Вторую - из крупнокалиберных пулеметов;
- окраины Красногоровки - из минометов калибра 120 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны девять раз:

- район населенного пункта Луганское - из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды Новолуганское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- дважды Пивденное - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Екатериновку - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- Зайцево - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- два раза населенный пункт Новгородское - 82-мм минометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевые травмы.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с применением средств, не противоречащих минским договоренностям.

По данным разведки 21 июня четыре оккупанта были ранены.

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С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- окраину Старогнатовки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- Широкино - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Источник: https://censor.net.ua/n3133678
 
 
 Топ комментарии
 
про отрезанные головы кацапских зольдатен в Чечне не хочешь поржать ?
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А шо там каже зелена шмаркля щодо мінських договорняків? ВІН працює.
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с російських козлів роги такі собі.. цінності ніякої, лише смороду менше.
зарили та й забули.
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про отрезанные головы кацапских зольдатен в Чечне не хочешь поржать ?
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А шо там каже зелена шмаркля щодо мінських договорняків? ВІН працює.
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сколько там на Кавказе кацапов стали удобрением для местной земельки ?
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меньше ? там только головы поотрезали большему количеству ваших свиней, чем погибло наших ребят . Дальше вас шкварят в Сирии , в Украине и везде там, где появляется козлиная морда кацапа. А фамилия у тебя смотрю то же "русская" ….. да удмурт ?
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та рогатих там добре воїни Ічкерії нарізали, шкода що замало(( треба там вже підняти голову, а то як раби перед маскавітами присмикаються кадиркіни...
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я знову ж, в 2890-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Рогаті маскавітські окупанти біснуються, мабуть до пекла кляті поспішають, ну там їх чекають усіх!!!! смерть масковським окупантам!!!! Одужання пораненному воїну України!!! До речі, чому на Цензорі тут перестали печатати штабний доклад??? Тому що він на рідній мові, чи то як, це не подобство, шановні!!!
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Атака -стремительное движение войск на против стоящего неприятеля.Боеприпас выпущеный в сторону противника называется выстрел.Это так для сугубо штатских с пресс -центраОС
Ну ладно права водительские покупают.А что, погоны то же?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ за минувшие сутки 25 раз атаковали позиции ВСУ: потерь нет
 
 
 
 
 
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