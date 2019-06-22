 Наемники РФ за минувшие сутки 25 раз атаковали позиции ВСУ: потерь нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: - вблизи Опытного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды Авдеевку - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- четыре раза Водяное - из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- три раза Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Новотроицкое - из станкового противотанкового гранатомета;
- населенный пункт Пески - из станкового противотанкового гранатомета;
- Новомихайловку - из гранатометов различных систем;
- Новоселовку Вторую - из крупнокалиберных пулеметов;
- окраины Красногоровки - из минометов калибра 120 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны девять раз:
- район населенного пункта Луганское - из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды Новолуганское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- дважды Пивденное - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Екатериновку - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- Зайцево - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- два раза населенный пункт Новгородское - 82-мм минометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.
За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил боевые травмы.
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с применением средств, не противоречащих минским договоренностям.
По данным разведки 21 июня четыре оккупанта были ранены.
С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:
- вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- окраину Старогнатовки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- Широкино - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
зарили та й забули.
Ну ладно права водительские покупают.А что, погоны то же?