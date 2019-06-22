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 МВД Грузии сообщило о задержании 70-летнего пенсионера с "коктейлями Молотова"

Сотрудники МВД Грузии задержали 70-летнего пенсионера, который, как утверждается, самостоятельно подготовил 12 "коктейлей Молотова" и планировал использовать их на протестной акции у здания парламента в центре Тбилиси.

 Об этом на брифинге заявил и.о. директора центрального департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Мамука Челидзе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Грузия-онлайн.

По его словам, на обвиняемого полицейские вышли в рамках следствия, начатого ведомством из-за вчерашних событий на проспекте Руставели. Следствие начато по статье 225 УК Грузии, что подразумевает организацию, проведение и участие в общественных беспорядках.

"По неотложной необходимости" полиция провела обыск в одном из жилых домов в четвертом микрорайоне Мухиани на окраине Тбилиси. Именно тогда сотрудники МВД обнаружили, что пенсионер занимался изготовлением "коктейлей Молотова" в собственном дворе. Изъяты были 12 бутылок с зажигательной смесью, а также материалы, используемые для их изготовления.

"Полиция задержала Г.Ц. в то время, когда он планировал использовать указанные взрывчатые материалы на акции, проходящей перед парламентом", — сообщил Челидзе.

70-летний Г.Ц. обвиняется в "противоправном изготовлении, перевозке, пересылке или сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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20 июня в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.

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Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 240 человек, журналистка потеряла глаз. Полиция задержала 305 участников протестов.

Вечером 21 июня у здания парламента Грузии вновь собрались протестующие.

Источник: https://censor.net.ua/n3133676
 
 
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Правительство вскоре сменится и старика наградят
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Це між іншим є терактом, але який спровокувала влада. Треба розуміти, що усі теракти мають історію та підгрунтя.
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дивно що піонерів з бюстом Леніна не затримали. Ситуація потребує
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Деда боевой! В таком возрасте люди редко идут на подобные риски, а этот прям юный пиротехник .
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