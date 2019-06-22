 На суде в Италии с защитной речью выступил адвокат нацгвардейца Маркива

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, прокуратура города Павии и семья погибшего в Донбассе итальянского фотографа пытаются назначить виновного, а не найти настоящего виновника в гибели Андреа Роккелли 5 лет назад.

Опровергая тезисы обвинения, защитник сосредоточился на детальном анализе информации от трех ключевых свидетелей, по данным которых прокурор Андреа Дзанончелли реконструировал факты и создал обвинительную базу. Речь идет о потерпевшем тогда французском фоторепортере Уильяма Рогелоне, журналистку Corriere della sera Иларии Морани и фотографе Марчелло Фаучи.

Адвокат украинца до мелочей проанализировал выступления и поведение упомянутых свидетелей, особенно французского потерпевшего. Делла Валле заметил, что показания Рогелона предоставлены французским следователям в октябре 2014 года отличаются от его показаний итальянцам в ноябре 2018 года.

Вспоминая свидетельство тому же француза, адвокат также отрицает физическое присутствие украинских военных возле места гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова и отмечает, что стреляли "снизу от сепаратистов", а не с горы Карачун с расстояния почти 2 км, хотя прокуратура отвергает версию гибели Роккелли результате минометного огня со стороны боевиков.

Защитник украинца Раффаэле Делла Валле во время выступления не воспользовался ни одним фото или видео, только подготовленной речью, написанной от руки на 200 страниц с использованием латинских сентенций, цитат политиков, писателей и исследований по психологии.

Как сообщил Радио Свобода конфиденциальный источник в прокуратуре Павии, они были готовы к критическому выступления защиты, но считают неуместным критику со стороны Делла Валле чрезмерного использования аудиовизуальных средств для демонстрации аргументов обвинения.

На заседании также выступил адвокат защиты государства Украина Никколо Бертолини Клеричи. Речи защитников слушала, среди прочих, делегация министерства юстиции Украины.

5 июля состоится предпоследнее, семнадцатое, заседания, когда третий адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинской армии в мае 2014 у Славянска Донецкой области.

Планируется, что суд объявит решение 12 июля.

Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

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Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.