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 "Нет насилию", "Россия - оккупант", - протестное шествие состоялось в грузинском Батуми

"Нет насилию", "Россия — оккупант" — часть молодежи устроила шествие протеста по улицам Батуми под такими лозунгами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия-онлайн.

Участники шествия присоединились к демонстрантам на площади Европы, которые требовали освободить задержанных на проспекте Руставели накануне.

"Задержанные должны быть немедленно освобождены, именно с этим требованием мы устроили шествие по улицам. У нас нет политических требований, так как нам не нужно приписывать очки и защищать кресла. Мы защищаем честь страны, мы осуждаем насилие и российскую оккупацию", — заявил участник акции Акакий Цецхладзе.

Участники акции в Батуми выражают солидарность с акциями в столице.

20 июня в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.

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Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 240 человек, журналистка потеряла глаз. Полиция задержала 305 участников протестов.

Вечером 21 июня  у здания парламента Грузии вновь собрались протестующие.

Источник: https://censor.net.ua/n3133674
 
   
 Топ комментарии
 
Треба об'єднуватися із Грузією проти російського окупанта.
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Сплочённый народ, восхищаюсь их действиями против немыслимой наглости агрессора и оккупанта. Жалко, что так много пострадавших в Тбилиси, надеюсь в Батуми не будет так много раненых.
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Согласен, и даже не оспариваю все правильно - "Нет насилию", "россия - оккупант" - и конечно нужно еще добавить - "путин Куйло" "Нет насилию", "Россия - оккупант", - протестное шествие состоялось в грузинском Батуми - Цензор.НЕТ 7946
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Аваков однажды тоже "прикрутил"(с ехидными комментариями в Twitter) протестующих под Радой. Но ни в какую отставку даже не собирался. Да и никто его не просил.


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Президенты приходят и уходят, а Аваков - вечен !
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Після того, як Аваков провалив поліцейську реформу і це призвело до подій у Княжичах, вбивства дітей, бездіяльності дорожньої поліції...він не хоче у відставку, а зелена влада його підтримує, бо він є зеленим колаборанти😣
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Aваков держит под контролем порты, то есть наркотраффик. На остальное ему глубоко наплевать. Ничего личного, просто бизнес.
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Дійсно, що йому не до України. Погано, що при владі люди, які не є українцями.
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Kорень проблемы в том что у патриотов практически нет своих СМИ (кроме 5-го канала разве что). Все СМИ принадлежат олигархату; но олигархи - это "граждане Мира", у них нет национальности, нет никаких интересов по отношению к Украине кроме как к территории где стоЯт заводы и с которой они нанимают рабочую силу. Порошенко вот попытался строить национальное государство - и все СМИ в унисон заорали про "свинарчуков", "бизнес на крови" и проч.
Что такое партия "слуга народа" ? Просто марионетки того же самого олигархата, который уже довёл Украину до состояния Центральной Африки.
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Те, що ви перерахували відбувається. Але треба говорити, що проблема набагато складніша! Одна справа жити мені у Києві, хоч і не багато по київським міркам. Друга справа жити у провінції на кілька порядків бідніше. Саме цим і скористався Зе. Звичайно, що він їх оббере і втече, але бідні йому повірили із відчаю.
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Mне представляется что единственный вариант для Украины вырваться из этого порочного круга (когда власть кардинально меняется каждые пять лет) - принять ту модель по которой после 2-й Мировой войны развивались Южная Корея и Тайвань. То есть диктатура, плюс быстрое внедрение экономических реформ под руководством американцев.
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Диктатура в Україні неможлива, бо ніхто не буде сприймати диктатора! От Же і його куратори хочуть створити диктатуру, яка призведе до економічного колапсу. Піночета теж не буде, бо і його не будуть слухати. Тому ми вже йдемо до дефолту та інших неприємних наслідків.
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Тогда ситуация безвыходная - государство идёт по пути саморазрушения.
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Вполне возможно, что аваков устраивает всех и одинаково опасен для всех.
Я б на месте зебени оглядывался "Нет насилию", "Россия - оккупант", - протестное шествие состоялось в грузинском Батуми - Цензор.НЕТ 7309
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Народ скажет что хунта - неправильная: свинарчуков не арестовала.
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Треба об'єднуватися із Грузією проти російського окупанта.
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Согласен, и даже не оспариваю все правильно - "Нет насилию", "россия - оккупант" - и конечно нужно еще добавить - "путин Куйло"
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"Надо просто перестать стрелять !" (С)
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Сплочённый народ, восхищаюсь их действиями против немыслимой наглости агрессора и оккупанта. Жалко, что так много пострадавших в Тбилиси, надеюсь в Батуми не будет так много раненых.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Нет насилию", "Россия - оккупант", - протестное шествие состоялось в грузинском Батуми
 
 
 
 
 
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