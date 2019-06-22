 "Нет насилию", "Россия - оккупант", - протестное шествие состоялось в грузинском Батуми

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия-онлайн.



Участники шествия присоединились к демонстрантам на площади Европы, которые требовали освободить задержанных на проспекте Руставели накануне.



"Задержанные должны быть немедленно освобождены, именно с этим требованием мы устроили шествие по улицам. У нас нет политических требований, так как нам не нужно приписывать очки и защищать кресла. Мы защищаем честь страны, мы осуждаем насилие и российскую оккупацию", — заявил участник акции Акакий Цецхладзе.



Участники акции в Батуми выражают солидарность с акциями в столице.

20 июня в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.

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Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 240 человек, журналистка потеряла глаз. Полиция задержала 305 участников протестов.

Вечером 21 июня у здания парламента Грузии вновь собрались протестующие.