 "Нет насилию", "Россия - оккупант", - протестное шествие состоялось в грузинском Батуми

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия-онлайн.
Участники шествия присоединились к демонстрантам на площади Европы, которые требовали освободить задержанных на проспекте Руставели накануне.
"Задержанные должны быть немедленно освобождены, именно с этим требованием мы устроили шествие по улицам. У нас нет политических требований, так как нам не нужно приписывать очки и защищать кресла. Мы защищаем честь страны, мы осуждаем насилие и российскую оккупацию", — заявил участник акции Акакий Цецхладзе.
Участники акции в Батуми выражают солидарность с акциями в столице.
20 июня в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.
Также на Цензор.НЕТ: Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии
Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 240 человек, журналистка потеряла глаз. Полиция задержала 305 участников протестов.
Вечером 21 июня у здания парламента Грузии вновь собрались протестующие.
Что такое партия "слуга народа" ? Просто марионетки того же самого олигархата, который уже довёл Украину до состояния Центральной Африки.
Я б на месте зебени оглядывался