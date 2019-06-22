 В стране из-за жары сложилась угрожающая ситуация с балансом производства и потребления электроэнергии, – "Укрэнерго"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 июня заявили в компании "Укрэнерго".



"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт. Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, обеспеченные топливом блоки ТЭС", – сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что на сегодняшний день из-за отсутствия угля не работают семь блоков ТЭС суммарной мощностью 2857 МВт.



"За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%", – отметили в "Укрэнерго".

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По ее данным, ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще восьми блоков ТЭС на 2320 МВт.



"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что в "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", – предупредили в компании.



Ее специалисты считают, что ситуацию могли бы разрешить ускорение вывода ТЭС в Украинке Киевской области, Змиеве Харьковской области и Славянске Донецкой области "или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС".



"Кроме этого, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго". По этому поводу Укрэнерго уже обратилось в СНБО с соответствующим письмом. От оперативности принятия решения и его исполнения пока зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины", – подчеркнули в "Укрэнерго".





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