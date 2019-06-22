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Все про:жара (343) Укрэнерго (145) электроэнергия (271)

 В стране из-за жары сложилась угрожающая ситуация с балансом производства и потребления электроэнергии, – "Укрэнерго"

Из-за высокой температуры воздуха украинским потребителям может не хватать электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 июня заявили в компании "Укрэнерго".

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт. Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, обеспеченные топливом блоки ТЭС", – сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что на сегодняшний день из-за отсутствия угля не работают семь блоков ТЭС суммарной мощностью 2857 МВт.

"За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%", – отметили в "Укрэнерго".

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По ее данным, ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще восьми блоков ТЭС на 2320 МВт.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что в "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", – предупредили в компании.

Ее специалисты считают, что ситуацию могли бы разрешить ускорение вывода ТЭС в Украинке Киевской области, Змиеве Харьковской области и Славянске Донецкой области "или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС".

"Кроме этого, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго". По этому поводу Укрэнерго уже обратилось в СНБО с соответствующим письмом. От оперативности принятия решения и его исполнения пока зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины", – подчеркнули в "Укрэнерго".

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Источник: https://censor.net.ua/n3133672
 
 
 Топ комментарии
 
почему-то при порохе все было ровно... может потому что зеля тупой таки.
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Який баланс? Яка сітуація? Я при совку вчив,що Україна займає 2-ге місце в Європі по кількості вироблення електроенергії. З них левова частина атомної.
Тепер хочу спитати у шоколадного бариги-ДЕ Б,Л,Я, МОЯ ДЕШЕВА ЕЛЕКТРОЕНЕРІЯ?
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Ага! То есть- звиздец таки настанет непременно. И по хрену- Роттердам плюс или минус. Порадовали!
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У всіх же тепер потужна побутова техніка на ліктрічістві. У мене зараз працює кондьор в нічному режимі. Ти вже подався в мандри?
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Уже 27 дней... У меня тут, на экваторе, на 2 градуса меньше, чем сейчас в Украине, реально. Не дай Бог перебои... мои мама и тёща не вытянут, без кондиционеров...
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Нет, Андрей, тут вопрос в другом. Нужен типа уголь для ахметовских генерирующих мощностей. Даром что ли, Ахметка недавно встречался с Зе? Да и кроме угля у Ахмета много еще вопросов и интересов есть в энергетике. Вот, вижу, порешали.
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Один вывод с всего этого.Вся Украина зависит на 6 год войны от поставок угля на тец ахмета)).Не ну понятно,что зеля к этому приложил свою руку,но все же В стране из-за жары сложилась угрожающая ситуация с балансом производства и потребления электроэнергии, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 9805
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при порохе не зависели, потому что могли купить уголь по ценам ротердама, а при зеле стали зависимы, потому что он популист
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Ну да.И посмотрите в структуре закупки угля,откуда он завозился на 70 процентов и не несите ересь.70 процентов угля из параши,это конечно независимость.
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не тупи. из параши пока они поставляют, а если перестанут ниче им не выгорит бо купим в европе. в этом и смысл ротердам+
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смысл ротердам+ не в экономии, а в энергетической безопасности, зеля хочет дешево, но параша будет перекрывать кислород постоянно...
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Зеб, это тебе не мешок угля купить, а это миллионы тонн, которые необходимо дополнительно добыть, а для этого вложиться и вернуть вложенное.
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Порохня.А про что ваш кумир 5 лет думал.?Про закупки у тех,кто в наших стреляют.Вы уже прошлое и это не может не радовать.
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За экономические вопросы а также энергетику до сих пор отвечает шоколадная кодла в виде Гройсмана и прочего Кабминат
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петя как раз подумал, и покупаем где дешевле, а если параша ********** то в европе по ценам ротердам+, а значит ушоль полюбому будет. а при зеле уже наступает звиздец, осталось ещё чтобы зимой параша перекрыла поставки, и зеля изменившимся лицом побежит сосать куйлу, как люля при заключении "выгодного" контракта. её на прекращение поставок зимой и взяли, зеля может повторить подвиг
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Бананы вынь из ушей - "миллионы тонн"... "вложиться и вернуть"...
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Чесно, Костя, отвечал Анрюхе, не дойдя до твоего поста! А мысли-то совпали! Наверное, таки так и есть.
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Почему речь только про ТЭС и уголь ? А атомные что делают ?

С
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Потому ,что всю энергетику ахмету сдали,а на атомных 5 блоков стоит.
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Зе сказав, що Ахмет буде виконувати його забаганки і про Ротердам + він забуде.
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Хасан-ти **** брехлива. Коли Зеля казав ,що забуде про Ротердам + ??? Хасан-міняй поганяло.Я тебе тут зачмирю падло брехливе шоколадне.
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Я ненавижу этого Хасана. Но! Тут он прав. Всецело. И- к сожалению. Брехал Зеленский, не далее, как позавчера.
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Ненависть это один из признаков страха.
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А тебя, провокатора сраного, я не ненавижу. Я тебя. тварь, презираю. И, потому, просто посылаю *****. Немедленно. ****** *****, тварь.
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Лайка від тебе говорить, що ти людина хвора на голову. А щодо суті розмови, то почитай слова свого зеленого боха після зустрічі з Ахметом, тупий Кіхот.
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Атомные включены и генерируют всегда одинаковую мощность. Атомную станцию (блок на атомной станции) так просто не включит и так просто не выключить. Это целые отдельные мероприятия, с довольно длительным периодом. Вот тут бы солнечные панели, так в угоду ахметки закон выдали.
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А шо панелі? Зараз ніч і толку від них ніц нема.
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а из за отсутствия ротерадам+ хрен уголь уже купят, денех нет. зеля просрал все резервы, все сломал
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Дійсно, що у таких випадках зростає споживання електроенергії. Це зазвичай вирішує уряд, але зебобіки вважають завжди відповідальним президента.
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уряд взагалі тим не має займатися. Якраз звєздонутий уряд зробив Ахмєтова монополістом виробництва електроенергії. А в Україні взагалі-то з газу більшість електроенергії виробляється, а не з вугілля, яке Ахмєтов вдало просрав. Але то таке.
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Монополістом Ахмета зробив не уряд, а закони, які приймала ВР. А сам уряд повинен втручатися у регулювання ринку електроенергії, враховуючи специфіку.
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ага. Чи не ти казав, яка рада працьовита? Вона працьовита за бабло Ахмєтова - що скаже - те й приймає. І так і далі буде. То не залежить від тих, хто ту Раду складає - старі вони чи молоді. То залежить від покарання за таке. А карати нікому - Аваковська поліція бездіяльна, суди куплені - хто більше заплатить - за того й судять.
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почему-то при порохе все было ровно... может потому что зеля тупой таки.
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Він нічого не обіцяв, а особливо не обіцяв добробут.
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Який баланс? Яка сітуація? Я при совку вчив,що Україна займає 2-ге місце в Європі по кількості вироблення електроенергії. З них левова частина атомної.
Тепер хочу спитати у шоколадного бариги-ДЕ Б,Л,Я, МОЯ ДЕШЕВА ЕЛЕКТРОЕНЕРІЯ?
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твоя дешевая энергия в сериале слуга урода, обращайся в телевизор зебил )
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зейло вже встигло забрати собі прізвисько "шоколадна барига", я шось пропустив?
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продають за бугор, і тобі не кажуть. Косять бабло.
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зеля плюс, электричество минус. а ещё и 100 дней не прошло
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ясно...и для нормализации энергоснабжения нужно срочно поднять так в раз 5 цены на электроэнергию... *******... В стране из-за жары сложилась угрожающая ситуация с балансом производства и потребления электроэнергии, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 212
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при порохе - бюджет принимался вовремя, зарплаты пенсии росли, газа на зиму хватало... при зеле уже летом начались проблемы. ждем когда коцапы нас очередной раз зимой морозить будут, а бюджет будет в новогоднюю ночь... потому что зеля занят выбором пинг-понга в музей ленина
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Ольгинец отдохни В стране из-за жары сложилась угрожающая ситуация с балансом производства и потребления электроэнергии, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 133
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И только от неблагодарных Украинцев он получил 25,а теперь даже и в зраде его уже не будет.Неблагодарный народ попался солнцеликому)))
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С возможным введением с 1 июля 2019 года новой системы взаиморасчетов за электроэнергию существует угроза создания дефицита оборотных средств производителей электроэнергии. В частности, это может повлечь остановку ТЭЦ-5 В стране из-за жары сложилась угрожающая ситуация с балансом производства и потребления электроэнергии, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 5077Это может случиться 1 июля.

Об этом сообщил заместитель председатель Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев.

«ТЭЦ-5 не останавливалась более 50 лет! Сегодня у нас есть реальный риск остановки ее работы со всеми техногенными последствиями. Причина - не техническая неисправность или отсутствие топлива. Только что проверил, мощная в Украине ТЭЦ-5 готовится к следующему отопительному сезону: завершается текущий ремонт 2-го блока и готовится к капитальному ремонту 1-й блок. Основное беспокойство - модель рынка электроэнергии», - говорит он.

По словам Пантелеева, с 1 июля будет разрушена существующая система взаиморасчетов за электроэнергию, и это при том, что новой системы до сих пор не существует.(с)
Не поздравляю... пока- киевлян. Остальные... а остальных- тоже.
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коломойский ларек покрасит а ахметов свет отключит- розводят олигархи Зелю по черному
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Ну так это ж именно то, что надо для введения ныщивнойы реформы энегорынка - есть на кого/что свалить.
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Зимой - устрашающе холодно
Летом - устрашающе жарко
Весной - устрашающе тепло
А осенью - устрашающе дождливо

И справиться с этой, безусловно, аномалией можно только покупая свой же уголь по заморской цене же у одного рыжего
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