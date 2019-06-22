 Выборы в Верховную Раду: 13 тыс. избирателей изменили место голосования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Больше всего людей из разных регионов зарегистрировалось в Киеве, Харьковской, Киевской и Донецкой областях.
Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь он не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.
Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.
Источник: https://censor.net.ua/n3133671Подскажите плиииз куда подавать заявление - по месту жительства или по месту голосования??? Как быть гражданам Украины, которые находятся за рубежом и не состоят ни на каких консульских учетах?
Якщо на консульському обліку не стоїть, то без заяви на тимчасову зміну не зможе проголосувати закордоном. Якщо зареєстрований в Україні, а хоче голосувати закордоном, то подає заяву в Україні.