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 Выборы в Верховную Раду: 13 тыс. избирателей изменили место голосования

Согласно данным Государственного реестра избирателей по состоянию на пятницу, 21 июня, 13 091 гражданин Украины воспользовался правом временного изменения места голосования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Больше всего людей из разных регионов зарегистрировалось в Киеве, Харьковской, Киевской и Донецкой областях.

Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь он не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.

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Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3133671
 
 
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Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь он не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.
Источник: https://censor.net.ua/n3133671Подскажите плиииз куда подавать заявление - по месту жительства или по месту голосования??? Как быть гражданам Украины, которые находятся за рубежом и не состоят ни на каких консульских учетах?
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Напишіть електронного листа у ЦВК. А за кого плануєте голосувати?
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Або там, де зареєстровані, або там, де маєте намір голосувати.
Якщо на консульському обліку не стоїть, то без заяви на тимчасову зміну не зможе проголосувати закордоном. Якщо зареєстрований в Україні, а хоче голосувати закордоном, то подає заяву в Україні.
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я понял правильно - пока только 13 тыс. избирателей вернулись с того света ради выборов?!!!
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